Το Ιράν έπληξε περισσότερες εγκαταστάσεις από όσες παραδέχονται οι ΗΠΑ: Τι δείχνουν δορυφορικές εικόνες

Οι ιρανικές αεροπορικές επιδρομές έχουν προκαλέσει ζημιές ή καταστρέψει τουλάχιστον 228 κατασκευές ή κομμάτια εξοπλισμού σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ σε όλη τη Μέση Ανατολή από την έναρξη του πολέμου, πλήττοντας υπόστεγα, στρατώνες, αποθήκες καυσίμων, αεροσκάφη και βασικό εξοπλισμό ραντάρ, επικοινωνιών και αεράμυνας, σύμφωνα με ανάλυση δορυφορικών εικόνων της Washington Post. Το μέγεθος της καταστροφής είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που έχει δημόσια αναγνωριστεί από την κυβέρνηση των ΗΠΑ ή έχει αναφερθεί στα μέσα ενημέρωσης.

Η απειλή αεροπορικών επιθέσεων κατέστησε ορισμένες από τις αμερικανικές βάσεις στην περιοχή πολύ επικίνδυνες για το προσωπικό σε κανονικά επίπεδα και οι διοικητές μετακίνησαν το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού από αυτές τις τοποθεσίες εκτός της εμβέλειας των ιρανικών πυρών στην αρχή του πολέμου, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου, επτά στρατιωτικοί έχουν χάσει τη ζωή τους σε επιθέσεις εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στην περιοχή - έξι στο Κουβέιτ και ένας στη Σαουδική Αραβία - και περισσότεροι από 400 στρατιώτες έχουν τραυματιστεί μέχρι τα τέλη Απριλίου, δήλωσε ο αμερικανικός στρατός. Ενώ οι περισσότεροι από τους τραυματίες επέστρεψαν στην υπηρεσία μέσα σε λίγες μέρες, τουλάχιστον 12 υπέστησαν τραυματισμούς που στρατιωτικοί αξιωματούχοι χαρακτήρισαν ως σοβαρούς, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους οι οποίοι, μεταξύ άλλων, μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας του ζητήματος.

Μπλόκο από τις ΗΠΑ στην απόκτηση εικόνων από τη Μέση Ανατολή

Οι δορυφορικές εικόνες της Μέσης Ανατολής είναι ασυνήθιστα δύσκολο να αποκτηθούν προς το παρόν. Δύο από τους μεγαλύτερους εμπορικούς παρόχους, η Vantor και η Planet, έχουν συμμορφωθεί με τα αιτήματα της κυβέρνησης των ΗΠΑ - του μεγαλύτερου πελάτη τους - να περιορίσουν, να καθυστερήσουν ή να παρακρατήσουν επ' αόριστον τη δημοσίευση εικόνων της περιοχής όσο συνεχίζεται ο πόλεμος, καθιστώντας δύσκολη ή αδύνατη την αξιολόγηση των αντεπιθέσεων του Ιράν. Αυτοί οι περιορισμοί ξεκίνησαν λιγότερο από δύο εβδομάδες μετά την έναρξη του πολέμου. Η Vantor δήλωσε ότι οι αποφάσεις της για τον έλεγχο πρόσβασης ελήφθησαν ανεξάρτητα και δεν είχαν επιβληθεί από την κυβέρνηση.

Ωστόσο, τα ιρανικά κρατικά πρακτορεία ειδήσεων δημοσιεύουν τακτικά από την αρχή δορυφορικές εικόνες υψηλής ανάλυσης στους λογαριασμούς τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες ισχυρίζονταν ότι κατέγραφαν ζημιές σε αμερικανικές εγκαταστάσεις.

H WP που ανέδειξε το γεγονός ότι το Ιράν έχει πλήξει πολλές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ, εξέτασε περισσότερες από 100 δορυφορικές εικόνες υψηλής ανάλυσης που δημοσίευσε το Ιράν. Η Post επαλήθευσε την αυθεντικότητα 109 από αυτές τις εικόνες συγκρίνοντάς τες με εικόνες χαμηλότερης ανάλυσης από το δορυφορικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Copernicus, καθώς και εικόνες υψηλής ανάλυσης από το Planet, όπου ήταν διαθέσιμες. Η εφημερίδα απέκλεισε 19 ιρανικές εικόνες από την ανάλυση ζημιών, επειδή οι συγκρίσεις με τις εικόνες του Κοπέρνικου δεν ήταν οριστικές. Δεν βρέθηκε καμία ιρανική εικόνα που να έχει παραποιηθεί.

Σε ξεχωριστή αναζήτηση εικόνων του Planet, οι δημοσιογράφοι της Post βρήκαν 10 κατεστραμμένες ή κατεστραμμένες κατασκευές που δεν τεκμηριώνονταν στις εικόνες που δημοσίευσε το Ιράν. Συνολικά, η Post βρήκε 217 κατασκευές και 11 κομμάτια εξοπλισμού που υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν σε 15 στρατιωτικές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ στην περιοχή.

Ειδικοί που εξέτασαν την ανάλυση της Post δήλωσαν ότι οι ζημιές στις τοποθεσίες υποδηλώνουν ότι ο αμερικανικός στρατός είχε υποτιμήσει τις ικανότητες στόχευσης του Ιράν, δεν είχε προσαρμοστεί επαρκώς στον σύγχρονο πόλεμο με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και άφησε ορισμένες βάσεις υποπροστατευμένες.

Ωστόσο, μέρος των ζημιών μπορεί να συνέβη μετά την αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων από τις βάσεις, καθιστώντας την προστασία των δομών λιγότερο ζωτικής σημασίας. Ο Cancian και άλλοι ειδικοί δήλωσαν ότι δεν πιστεύουν ότι οι επιθέσεις έχουν περιορίσει σημαντικά την ικανότητα του αμερικανικού στρατού να διεξάγει την εκστρατεία βομβαρδισμού στο Ιράν.

Γενικότερα, οι εικόνες δείχνουν ότι οι αεροπορικές επιδρομές προκάλεσαν ζημιές ή κατέστρεψαν αυτό που φαίνεται να είναι πολυάριθμοι στρατώνες, υπόστεγα ή αποθήκες σε περισσότερες από τις μισές αμερικανικές βάσεις που εξετάστηκαν.