Αμείλικτος ο απολογισμός στο Νεπάλ με τουλάχιστον 469 νεκρούς: Ελλοχεύει ακόμα ο κίνδυνος δεύτερης πλημμύρας

Η αστυνομία του Νεπάλ αναφέρει ότι ο αριθμός των νεκρών από τις ξαφνικές πλημμύρες, που προκάλεσε υποχώρηση παγετώνα, έχει αυξηθεί στους 469. Αναφέρει ότι 1.545 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και διασωθεί, ενώ 84 άνθρωποι είτε νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή είτε έχουν πάρει εξιτήριο.

Ο πρωθυπουργός του Νεπάλ, Μπαλέντρα Σαχ, επισκέφθηκε τη Νουουακότ, μία από τις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο. Δηλώνει ότι «όλοι οι κρατικοί μηχανισμοί λειτουργούν με πλήρη δυναμικότητα» σε μια ενημέρωση σχετικά με τις προσπάθειες διάσωσης.

Ο μηχανισμός έχει έχει μεριμνήσει έως τώρα για τη διάσωση 573 ατόμων, τη δημιουργία καταυλισμών ανακούφισης για την παροχή βασικών υπηρεσιών στις πληγείσες περιοχές και για ομάδες που εργάζονται για την αποκατάσταση των επικοινωνιών και των βασικών υποδομών, κατα το Sky News.

Νεπάλ: Κίνδυνος και για δεύτερη πλημμύρα

Η αρχή διαχείρισης καταστροφών του Νεπάλ προειδοποίησε ότι παραμένει «σημαντικός κίνδυνος ξαφνικών πλημμυρών», καθώς αναφέρει ότι μια λίμνη που σχηματίστηκε από τις ξαφνικές πλημμύρες θα μπορούσε να υπερχειλίσει.

Η αρχή αναφέρει ότι η προειδοποίηση ισχύει για τις κοινότητες κατά μήκος των ποταμών Μπότε Κόσι και Τρισούλι, με τους κατοίκους, τους τουρίστες και το προσωπικό έκτακτης ανάγκης κατάντη της νέας λίμνης να συμβουλεύονται να μείνουν μακριά από τις όχθες του ποταμού μέχρι νεωτέρας.

Η αστυνομία του Νεπάλ έδωσε επίσης λεπτομέρειες για τις περιοχές όπου βρίσκονται τα θύματα:

Ρασούβα - 12

Ντάντινγκ - 33

Γκόρκα - 44

Ανατολικό Ναβαλπαράσι - 110

Νουβακότ - 37

Τσιτουάν - 178

Ταναχούν - 28

Δυτικό Ναβαλπαράσι - 27

Προσθέτει ότι 1.545 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και διασωθεί από τις αρχές, καλύπτοντας τις ακόλουθες περιοχές:

Ρασούβα - 644

Νουβακότ - 898

Ντάντινγκ - 3

Νεπάλ - Τι έδειξαν οι δορυφόροι

Ειδικοί επιστήμονες, αναλύοντας δορυφορικές εικόνες της Planet Labs, ρίχνουν φως στα αίτια της καταστροφής. Το κατώτερο τμήμα ενός παγετώνα αποκόπηκε σε υψόμετρο 5.200 μέτρων και κατέπεσε στον πυθμένα της κοιλάδας, 1.200 μέτρα χαμηλότερα.

Διαβάστε ακόμα: Θέουτα: Στις φλόγες καταυλισμός μεταναστών – Διαδηλωτές απαιτούν την επαναπροώθησή τους στο Μαρόκο

Ο γεωλόγος Νταν Σούγκαρ (Πανεπιστήμιο Κάλγκαρι) διαπίστωσε ραγδαία τήξη μεγάλου όγκου χιονιού σε διάστημα 24 ωρών, γεγονός που υποδηλώνει ακραία υψηλές θερμοκρασίες.

Ο καθηγητής Βίκραμ Γκούπτα επιβεβαίωσε πως η κατάρρευση παρέσυρε τεράστιες ποσότητες βράχων και ιζημάτων.

Ο Πράκας Ποκχαρέλ της Αρχής Διαχείρισης Καταστροφών τόνισε ότι η κατολίσθηση σημειώθηκε 20 χιλιόμετρα από τα σύνορα, προκαλώντας χιονοστιβάδα πάγου στον ποταμό Λχέντε, απειλώντας την περιοχή Ράσουα των 50.000 κατοίκων και κρίσιμα υδροηλεκτρικά έργα.

Cada vídeo que llega de la riada de agua y barro de #Nepal es más impactante. pic.twitter.com/A7oy5gs4yy — Chino de China (@unchinodechina) August 27, 2026

Η περιοχή των Ιμαλαΐων εκπέμπει «SOS». Αυτό δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό. Το υδρογραφικό σύστημα του Lhende Khola έχει πλημμυρίσει δύο φορές σε 14 μήνες, ενώ μόλις πέρυσι τον Αύγουστο, η υπερχείλιση παγετώδους λίμνης στο Θιβέτ κόστισε τη ζωή σε 9 άτομα και κατέστρεψε διακρατικές γέφυρες.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ (2023), το Νεπάλ έχει χάσει σχεδόν το ένα τρίτο των πάγων του σε 30 χρόνια. Εγκλωβισμένο ανάμεσα σε Ινδία και Κίνα οι παγετώνες του λιώνουν κατά 65% ταχύτερα την τελευταία δεκαετία.

Σήμερα, στο χωριό Μπιντούρ και στις γύρω περιοχές, οικογένειες ψάχνουν απεγνωσμένα μέσα στα λασπόνερα για τα αγαπημένα τους πρόσωπα, πληρώνοντας το βαρύτερο τίμημα της κλιματικής αλλαγής.