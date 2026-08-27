Μια ανείπωτη τραγωδία εκτυλίσσεται στα βόρεια σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ, όπου οι αρχές έχουν ήδη ανασύρει 270 νεκρούς μετά από μια βιβλική πλημμύρα.

Η καταστροφή πυροδοτήθηκε από την κατάρρευση ενός τεράστιου παγετώνα. Η αποκόλληση ήταν τόσο σφοδρή που προκάλεσε σεισμική δόνηση 5,2 βαθμών και αλυσιδωτές κατολισθήσεις, σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ (USGS).

Floods in Nepal wreak havoc, sweeping away several villages and leaving over 1,000 people missing. Bridges and power plants destroyed. Army deployed.



horrific helicopter view of the Trishuli River corridor after the flood.#NepalFloods #Nepal #Rasuwa #FlashFlood #Floods pic.twitter.com/Gdj3JyAVrX — Ravi Pandey🇮🇳 (@ravipandey2643) August 26, 2026

Τα ορμητικά νερά σάρωσαν την κοιλάδα του ποταμού Τρισούλι στην περιοχή Νουακότ και την κοιλάδα του Μποτεκόσι. Το μέγεθος της καταστροφής αποτυπώνεται στη στάθμη του ποταμού στην περιοχή Γκαλτσχί, η οποία αυξήθηκε κατά εννέα μέτρα μέσα σε μόλις 30 λεπτά, παρασύροντας τα πάντα στο πέρασμά της.

Διαβάστε ακόμα: «Είδα μια πύρινη σφαίρα»: Η στιγμή που ελικόπερο προσκρούει σε καλώδια τελεφερίκ στην Ιταλία - Δύο νεκροί

Αγωνία για τους αγνοούμενους

Τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με τον χρόνο και τη λάσπη αναζητώντας περισσότερους από 1.300 αγνοούμενους. Βάσει των επίσημων στοιχείων της αρχής διαχείρισης κρίσεων και του οργανισμού τουρισμού του Νεπάλ, η κατάσταση διαμορφώνεται ως εξής:

Από τους 823 καταγεγραμμένους αγνοούμενους, οι 517 είναι ξένοι υπήκοοι. Ανάμεσά τους 65 Αμερικανοί, 53 Ουκρανοί, 51 Μαλαισιανοί, 33 Βρετανοί, 25 Καναδοί, 15 Αυστραλοί και 12 Ισραηλινοί.

Αν και αρχικά αγνοούνταν 178 Ινδοί, οι αρχές του Θιβέτ ανακοίνωσαν εντωμεταξύ τον εντοπισμό περίπου 100 εξ αυτών από τους διασώστες.

Περίπου 100 Κινέζοι αναζητούνται στη νεπαλική πλευρά, όπως επιβεβαίωσε το κινεζικό Υπουργείο Εξωτερικών. Οι κινεζικές αρχές αναφέρουν 558 αγνοούμενους (συμπεριλαμβανομένων 260 ξένων) μετά από χείμαρρους λάσπης στο λιμάνι Γκιρόνγκ.

Of all the videos of the Nepal flooding that I have seen so far, this one might be the worst.



These people had no chance.

🙏🙏🙏 pic.twitter.com/XIhUFNESDb — Brick Suit (@Brick_Suit) August 26, 2026

Τι έδειξαν οι δορυφόροι

Ειδικοί επιστήμονες, αναλύοντας δορυφορικές εικόνες της Planet Labs, ρίχνουν φως στα αίτια της καταστροφής. Το κατώτερο τμήμα ενός παγετώνα αποκόπηκε σε υψόμετρο 5.200 μέτρων και κατέπεσε στον πυθμένα της κοιλάδας, 1.200 μέτρα χαμηλότερα.

Διαβάστε ακόμα: Εκτός λειτουργίας η τηλεματική για τα λεωφορεία: Η ανακοίνωση του ΟΑΣΑ

Ο γεωλόγος Νταν Σούγκαρ (Πανεπιστήμιο Κάλγκαρι) διαπίστωσε ραγδαία τήξη μεγάλου όγκου χιονιού σε διάστημα 24 ωρών, γεγονός που υποδηλώνει ακραία υψηλές θερμοκρασίες.

Ο καθηγητής Βίκραμ Γκούπτα επιβεβαίωσε πως η κατάρρευση παρέσυρε τεράστιες ποσότητες βράχων και ιζημάτων.

🌏 NEPAL 🇳🇵 | ÇİN 🇨🇳 |



BİNLERCE İNSAN CANLI CANLI TOPRAĞA GÖMÜLDÜ, KÖYLER HARİTADAN SİLİNDİ.



Herkes yağmur yağmadan bu Selin nasıl olduğunu konuşuyor?



🛘 Saniyeler içinde kütle sel her şeyi alıp götürdü, köyler yok oldu, insanlık tarihinin gördüğü en büyük felaketlerden biri… pic.twitter.com/WOsC6asvwB — Said Ercan 🇹🇷 🌍 (@saidercan) August 26, 2026

Ο Πράκας Ποκχαρέλ της Αρχής Διαχείρισης Καταστροφών τόνισε ότι η κατολίσθηση σημειώθηκε 20 χιλιόμετρα από τα σύνορα, προκαλώντας χιονοστιβάδα πάγου στον ποταμό Λχέντε, απειλώντας την περιοχή Ράσουα των 50.000 κατοίκων και κρίσιμα υδροηλεκτρικά έργα.

Η περιοχή των Ιμαλαΐων εκπέμπει «SOS». Αυτό δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό. Το υδρογραφικό σύστημα του Lhende Khola έχει πλημμυρίσει δύο φορές σε 14 μήνες, ενώ μόλις πέρυσι τον Αύγουστο, η υπερχείλιση παγετώδους λίμνης στο Θιβέτ κόστισε τη ζωή σε 9 άτομα και κατέστρεψε διακρατικές γέφυρες.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ (2023), το Νεπάλ έχει χάσει σχεδόν το ένα τρίτο των πάγων του σε 30 χρόνια. Εγκλωβισμένο ανάμεσα σε Ινδία και Κίνα οι παγετώνες του λιώνουν κατά 65% ταχύτερα την τελευταία δεκαετία.

Σήμερα, στο χωριό Μπιντούρ και στις γύρω περιοχές, οικογένειες ψάχνουν απεγνωσμένα μέσα στα λασπόνερα για τα αγαπημένα τους πρόσωπα, πληρώνοντας το βαρύτερο τίμημα της κλιματικής αλλαγής.