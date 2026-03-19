Αμερικανικό F-35 χτυπήθηκε από το Ιράν: Ασφαλής προσγείωση σε βάση στη Μέση Ανατολή

Ένα αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος F-35 πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση σε αεροπορική βάση των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, αφού χτυπήθηκε φερόμενα από ιρανικά πυρά, σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Ο λοχαγός Τιμ Χόκινς, εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, δήλωσε ότι το stealth αεροσκάφος πέμπτης γενιάς «πετούσε σε αποστολή μάχης πάνω από το Ιράν» όταν αναγκάστηκε να κάνει αναγκαστική προσγείωση.

Ο Χόκινς είπε ότι το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια και το περιστατικό βρίσκεται υπό διερεύνηση, όπως αναφέρει το CNN.

Ασφαλές το F-35 και ο πιλότος

«Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια και ο πιλότος είναι σε σταθερή κατάσταση», πρόσθεσε ο Χόκινς. «Το περιστατικό αυτό βρίσκεται υπό διερεύνηση».

Το περιστατικό θα ήταν η πρώτη φορά που το Ιράν θα χτυπήσει αμερικανικό αεροσκάφος στον πόλεμο που ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου. Τόσο οι ΗΠΑ όσο και το Ισραήλ χρησιμοποιούν F-35 στη σύγκρουση. Το κόστος του αεροσκάφους ανέρχεται σε πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια.

Η αναγκαστική προσγείωση έρχεται καθώς ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι συνεχίζουν να ισχυρίζονται ότι έχουν σημειώσει ευρεία επιτυχία στην εκστρατεία τους κατά του Ιράν. Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγσεθ δήλωσε το πρωί της Πέμπτης ότι οι ΗΠΑ «νικούν αποφασιστικά» και ότι η αεράμυνα του Ιράν έχει «ισοπεδωθεί».