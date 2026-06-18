Το Μνημόνιο Κατανόησης που υπέγραψαν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν του Ιράν καθορίζει τις πολιτικές, στρατιωτικές και οικονομικές συνέπειες της άστοχης απόφασης για επίθεση στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Το ανθρώπινο κόστος είναι ήδη σαφές. Χιλιάδες έχουν σκοτωθεί, η συντριπτική πλειονότητα αυτών άμαχοι, στο Ιράν και τον Λίβανο, όπως αναφέρει το BBC.

Οι ΗΠΑ, και κατ' επέκταση το Ισραήλ, υπέστησαν μια στρατηγική ήττα. Το καθεστώς στην Τεχεράνη αντιμετώπισε τον χειρότερο εφιάλτη του: μια κοινή στρατιωτική επιχείρηση για την παρακώλυση ή την καταστροφή του από τις ΗΠΑ, την ισχυρότερη δύναμη στον κόσμο, και το Ισραήλ, την υπερδύναμη της Μέσης Ανατολής.

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Τώρα καθίσταται όλο και πιο ξεκάθαρο ότι το καθεστώς δεν έχει απλώς επιβιώσει. Έχει ενδυναμωθεί.

Η στρατηγική του Ιράν να μπλοκάρει τα Στενά του Ορμούζ, και μαζί με αυτά το ένα πέμπτο των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και άλλων ζωτικών συνιστωσών της παγκόσμιας οικονομίας, έχει αναγκάσει τον Τραμπ να συμφωνήσει σε μια σειρά παραχωρήσεων που έχουν εξοργίσει και ανησυχήσει τα πολλούς στις ΗΠΑ, αλλά και στην ισραηλινή κυβέρνηση.

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Το μνημόνιο κατανόησης ζητά τον τερματισμό του πολέμου στον Λίβανο. Το Ισραήλ λέει ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Θέλει ελευθερία κινήσεων στον Λίβανο, και αυτό το ζήτημα έχει την ικανότητα να προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερη ρήξη μεταξύ Ισραήλ και ΗΠΑ και να λειτουργήσει προς όφελος των σκληροπυρηνικών Ιρανών που αντιτίθενται σε οποιαδήποτε συμφωνία με τους Αμερικανούς.

Σε αντάλλαγμα για το άνοιγμα του Στενού, η διατύπωση του Μνημονίου Κατανόησης αναφέρει ότι οι ΗΠΑ θα άρουν τον αντι-αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων, θα παραιτηθούν από τις κυρώσεις που επιτρέπουν στο Ιράν να κερδίσει δισεκατομμύρια δολάρια από την εξαγωγή πετρελαίου και θα ξεκινήσουν τη διαδικασία επιστροφής δισεκατομμυρίων στο Ιράν, αποδεσμεύοντας περιουσιακά στοιχεία που κατείχε στο εξωτερικό.

Αυτό πριν καν ξεκινήσουν τη δύσκολη διαπραγμάτευση μιας πυρηνικής συμφωνίας. Είναι το τίμημα της επιστροφής στην κατάσταση που ήταν στις 27 Φεβρουαρίου, την ημέρα πριν από την έναρξη του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ. Εκείνη την ημέρα, το Στενό του Ορμούζ ήταν ανοιχτό για τη ναυσιπλοΐα και οι Αμερικανοί και Ιρανοί διαπραγματευτές συζητούσαν μια πυρηνική συμφωνία.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Τζο Μπάιντεν, Άντονι Μπλίνκεν, σχολίασε χαρακτηριστικά στο X ότι «το μόνο «επίτευγμα της εκεχειρίας είναι το πιθανό άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ. Και προφανώς θα πληρώσουμε το Ιράν για να το κάνει».

Το ερώτημα για ποιο ακριβώς σκοπό έγινε ο πόλεμος είναι αναπόφευκτο και δεν θα εξαφανιστεί. Αποτελεί το χειρότερο σφάλμα εξωτερικής πολιτικής του Τραμπ μέχρι στιγμής.

Συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν: Πώς διαφέρει από άλλες;

Η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν αφήνει άλυτα βασικά σημεία τριβής - και ένα ζήτημα 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το Ιράν λέει ότι η συμφωνία δείχνει ότι δεν υπέκυψε σε «απειλή ή πίεση» καθώς ο Τραμπ επιτίθεται στους επικριτές

Έχουν ανακαλύψει τη δύναμη του ελέγχου ενός παγκόσμιου οικονομικού ασφυκτικού κλοιού. Είναι ένα πολύ πιο εύχρηστο όπλο και πολύ φθηνότερο από το δίκτυο συμμάχων και αντιπροσώπων που αφιέρωσε δεκαετίες και δισεκατομμύρια για να χτίσει στη Μέση Ανατολή.

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Το κλείσιμο του Στενού, ήταν εύκολο και είχε ραγδαίες και καταστροφικές επιπτώσεις, προκαλώντας «ασφυξία» στα αραβικά κράτη πετρελαίου και σε μεγάλο μέρος του υπόλοιπου κόσμου.

Η ισχύς των αμερικανικών και ισραηλινών αεροπορικών δυνάμεων πέτυχε μια σειρά από τακτικές νίκες. Αλλά δεν ήταν αρκετές για να αποφευχθεί μια στρατηγική ήττα. Αυτό συνέβη επειδή η στρατηγική αλλαγής καθεστώτος μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ βασίστηκε σε μια σειρά από άστοχες υποθέσεις.

Υπέθεσαν ότι η δολοφονία του ανώτατου ηγέτη θα προκαλούσε την κατάρρευση του καθεστώτος. Αλλά για σχεδόν μισό αιώνα οι θεσμοί της Ισλαμικής Δημοκρατίας έχουν σχεδιαστεί για να αντιστέκονται στις προσπάθειες καταστροφής τους.

Όταν πήγαν στον πόλεμο, ο Πρόεδρος Τραμπ είπε ότι το καθεστώς στην Τεχεράνη θα έπεφτε. Είπε στον ιρανικό λαό να προετοιμαστεί για μια μοναδική ευκαιρία σε μια γενιά να ανακτήσει τη χώρα του. Λίγο αργότερα, ζήτησε την άνευ όρων παράδοσή της.

Ο Νετανιάχου, ο οποίος είχε προσπαθήσει και είχε αποτύχει επανειλημμένα να πείσει τους προκατόχους του Τραμπ στον Λευκό Οίκο να κηρύξουν πόλεμο στο Ιράν, χρησιμοποίησε βιβλική γλώσσα για να συνοψίσει το μέγεθος αυτού που πίστευε ότι επρόκειτο να συμβεί: «Αυτός ο συνασπισμός δυνάμεων μας επιτρέπει να κάνουμε αυτό που λαχταρούσα εδώ και 40 χρόνια: να χτυπήσουμε το τρομοκρατικό καθεστώς».

Κανένας από τους δύο δεν έχει αποδώσει καρπούς. Αλλά αυτή η συμφωνία είναι πολύ καλύτερη από έναν πόλεμο που έχει σκοτώσει χιλιάδες και έχει απειλήσει με παγκόσμια οικονομική ύφεση.

Εάν επιτευχθεί μια πυρηνική συμφωνία, προς ικανοποίηση των ΗΠΑ και του Ιράν, και εάν και οι δύο πλευρές τηρήσουν τις υποσχέσεις τους, η Μέση Ανατολή θα μπορούσε να μεταμορφωθεί. Αυτό είναι ένα μεγάλο «αν», στο άλλο άκρο μιας μακράς και δύσκολης διαπραγμάτευσης.