Ο Πούτιν τώρα τα 'βαλε με influencer του OnlyFans - Σάλος για τα 6 χρόνια φυλακή

Μία 27χρονη γυναίκα συνελήφθη στη Ρωσία και κινδυνεύει να καταδικαστεί σε έως και έξι χρόνια φυλάκισης, στο πλαίσιο της αυστηρής πολιτικής που εφαρμόζει το καθεστώς του Βλαντίμιρ Πούτιν για την προώθηση των λεγόμενων «παραδοσιακών αξιών».

Η Diana Shurygina συνελήφθη μετά από κατηγορίες ότι διέθετε επί πληρωμή ερωτικό περιεχόμενο μέσω της πλατφόρμας OnlyFans. Σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης, αστυνομικοί πραγματοποίησαν έφοδο στην κατοικία της, κατάσχοντας ηλεκτρονικές συσκευές και άλλα προσωπικά αντικείμενα.

Οι Aρχές την κατηγορούν για παράνομη παραγωγή και διακίνηση πορνογραφικού υλικού. Μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα, η 27χρονη έχει τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Η Shurygina επέστρεψε πρόσφατα από διακοπές στο Μπαλί και συνελήφθη λίγο μετά την άφιξή της στη Μόσχα. Η υπόθεσή της αποτελεί μία από τις πολλές περιπτώσεις γυναικών που έχουν βρεθεί στο στόχαστρο των ρωσικών Aρχών τα τελευταία χρόνια λόγω της διαδικτυακής τους δραστηριότητας.

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Η ίδια είχε γίνει γνωστή στη Ρωσία ήδη από την εφηβική της ηλικία, όταν εμφανίστηκε σε τηλεοπτική εκπομπή καταγγέλλοντας ότι είχε πέσει θύμα ομαδικού βιασμού, υπόθεση που είχε προκαλέσει έντονο δημόσιο ενδιαφέρον σε ολόκληρη τη χώρα.

Από την επιστροφή του Πούτιν στην προεδρία το 2012, η ρωσική κυβέρνηση έχει υιοθετήσει μια σειρά πολιτικών που προβάλλουν το πρότυπο της «παραδοσιακής οικογένειας» και των «παραδοσιακών αξιών». Στο πλαίσιο αυτό έχουν ενταθεί οι διώξεις κατά ατόμων και ομάδων που θεωρείται ότι αποκλίνουν από το συγκεκριμένο κοινωνικό μοντέλο.

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Παρόμοια υπόθεση είναι και εκείνη της Anastasia F., η οποία συνελήφθη στο Γεκατερίνμπουργκ αντιμετωπίζοντας αντίστοιχες κατηγορίες για περιεχόμενο που είχε δημοσιεύσει σε πλατφόρμες όπως το OnlyFans επί σειρά ετών. Η ίδια είχε δημιουργήσει το υλικό της ενώ βρισκόταν στο Μπαλί, τη Νότια Αφρική και τις Μαλδίβες, πριν επιστρέψει στη Ρωσία όπου τέθηκε υπό κράτηση.

Η δικηγόρος Yulia Bakun υποστήριξε ότι η ρωσική νομοθεσία δεν διαχωρίζει με σαφήνεια τον ερωτισμό από την πορνογραφία, γεγονός που δημιουργεί περιθώρια διαφορετικών ερμηνειών από τις διωκτικές αρχές.

Τα τελευταία χρόνια η κυβέρνηση Πούτιν έχει προωθήσει σειρά μέτρων στο όνομα της προστασίας των «παραδοσιακών αξιών», συμπεριλαμβανομένων περιορισμών που αφορούν τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας και κυρώσεων για τη λεγόμενη «ιδεολογία της ατεκνίας».