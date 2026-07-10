Αμηχανία και σοκ: Πώς αντέδρασαν οι ηγέτες του ΝΑΤΟ στο όπλο του Ερντογάν - Και τι θα το κάνουν

Γεμάτο μηνύματα ήταν το δώρο που έκανε ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στους ηγέτες των κρατών μελών του ΝΑΤΟ, που έλαβαν μέρος στη Σύνοδο της Συμμαχίας στην Άγκυρα. Μεταξύ άλλων, τους χάρισε ένα περίστροφο και σφαίρες. Και το ερώτημα είναι, τι θα το κάνουν εκείνοι, μεταξύ αυτών και ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης;

Μετά τη Σύνοδο, ο Ερντογάν έδωσε σε κάθε αρχηγό κράτους ένα vintage περίστροφο, όπως και σφαίρες, δείχνοντας πως δεν είναι μόνο για επίδειξη.

Κατ΄αυτόν τον τρόπο, όπως γίνεται γνωστό από τα διεθνή ΜΜΕ, ήθελε να επιδείξει την τουρκική αμυντική βιομηχανία, που έχει γιγαντωθεί στις εξαγωγές όπλων.

Το όπλο ήταν τοποθετημένο σε ένα ξύλινο κουτί με τη σημαία της Τουρκίας και το λογότυπο του ΝΑΤΟ, καθώς και μια πινακίδα με την επιγραφή «Gumusay, το πρώτο πιστόλι τύπου περίστροφου που παρήχθη στη χώρα μας» στα τουρκικά και τα αγγλικά.

Τι θα κάνουν οι ηγέτες του ΝΑΤΟ τα όπλα

Το μεγαλύτερο σοκ απ΄όλους τους ηγέτες - για το όπλο - φαίνεται ότι το βίωσε ο πρωθυπουργός του Βελγίου, Μπαρτ Ντε Βέβερ, ο οποίος άνοιξε την τσάντα μόλις προσγειώθηκε στην πατρίδα του. Πίστεψε ότι ήταν κάποια παραδοσιακή λιχουδιά ή κάποιο ποτό, αλλά, αντ΄αυτού, είδε ένα όπλο με σφαίρες.

Πηγές, που επικαλείται η Telegraph αναφέρουν πως η ομάδα ασφαλείας του είχε αναλάβει και τη διαχείριση των όπλων που έλαβαν ο Αντόνιο Κόστα και η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Ο μεν Κόστα πήρε το δώρο μαζί του στο Βέλγιο, αλλά σύμφωνα με την εκεί νομοθεσία, ενώ η Γερμανίδα πολιτικός - παρότι ευχαρίστησε τον Τούρκο πρόεδρο - αναμένεται να το δωρίσει σε πολεμικό μουσείο.

Και ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, θα δωρίσει το όπλο στο πολεμικό μουσείο της Αθήνας, όπως και ο Καναδός ομόλογός του, Μαρκ Κάρνεϊ.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, απέρριψε - ευγενικά - το όπλο, αλλά τόνισε πως είναι ευγνώμων για τη χειρονομία.

Ο Φρίντριχ Μερτς, καγκελάριος της Γερμανίας, και ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας, Ρομπ Τζέτεν, άφησαν τα όπλα τους στην Άγκυρα.

Όσον αφορά στον επικεφαλής της σουηδικής κυβέρνησης, Ουλφ Κρίστερσον, το δώρο του θα μεταφερθεί στη Σουηδία, σύμφωνα με τις σχετικές διαδικασίες, όπως είπε η ομάδα του.

Δεν έχει γίνει γνωστό τι έχει αποφασίσει ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, ούτε και ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

Την ίδια ώρα, η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, θα κάνει το δώρο της έκθεμα στη Βουλή, όπως και ο πρόεδρος της Λιθουανίας, Γκιτάνας Ναουσέντα.