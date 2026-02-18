Αναβλήθηκε η δίκη του Χρήστου Μάστορα: «Είμαι εδώ για να αναλάβω τις ευθύνες μου»

Αναβλήθηκε εκ νέου η δίκη του Χρήστου Μάστορα για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Βγαίνοντας από τα δικαστήρια της Ευελπίδων τόνισε:

«Θέλω να σας πω ένα τεράστιο ευχαριστώ που περιμένατε μέχρι το τέλος. Δυστυχώς, δεν έχω πολλά να σας πω. Μακάρι να γινόταν σήμερα η δίκη και εγώ την προσμονούσα, αν μπορώ να πω αυτή τη λέξη. Όλα καλά. Πιστεύω στην ελληνική δικαιοσύνη. Είμαι εδώ για να αναλάβω τις ευθύνες μου».

Δείτε βίντεο του Orange Press Agency:





«Όπως είδατε, δεν ήταν με ευθύνη του κ. Μάστορα, ήταν από το πρωί στο δικαστήριο και περιμέναμε υπομονετικά. Δυστυχώς λόγω ωραρίου δεν έγινε το δικαστήριο. Εμμένει (ο Χρήστος Μάστορας) ότι δεν στοιχειοθετείται αντικειμενικά και υποκειμενικά η αποδιδόμενη κατηγορία της επικίνδυνης οδήγησης. Και πιστεύει ότι όποτε γίνει το δικαστήριο θα καταδειχθεί αυτό. [...] Έχει αποδεχθεί [την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ] από την πρώτη στιγμή. Με πολλή ταπεινότητα έχει ζητήσει συγγνώμη. Ήθελε να τελειώσει σήμερα, δυστυχώς στεναχωρέθηκε που δεν τελείωσε [η δίκη]» τόνισε από την πλευρά του, ο δικηγόρος του Χρήστου Μάστορα, Χαράλαμπος Λυκούδης.