Αναβλήθηκε η δίκη του Χρήστου Μάστορα: «Είμαι εδώ για να αναλάβω τις ευθύνες μου»

Αναβλήθηκε εκ νέου η δίκη του Χρήστου Μάστορα για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Βγαίνοντας από τα δικαστήρια της Ευελπίδων τόνισε:
Διαβάστε ακόμα: Στην Ευελπίδων ο Χρήστος Μάστορας: Αρχίζει η δίκη για την επικίνδυνη οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ
«Θέλω να σας πω ένα τεράστιο ευχαριστώ που περιμένατε μέχρι το τέλος. Δυστυχώς, δεν έχω πολλά να σας πω. Μακάρι να γινόταν σήμερα η δίκη και εγώ την προσμονούσα, αν μπορώ να πω αυτή τη λέξη. Όλα καλά. Πιστεύω στην ελληνική δικαιοσύνη. Είμαι εδώ για να αναλάβω τις ευθύνες μου».
Δείτε βίντεο του Orange Press Agency:
