Αναβρασμός μετά τις απειλές Τραμπ που θέλει διακαώς τη Γροιλανδία - Συνεδριάζουν οι πρεσβευτές της ΕΕ

Οι πρεσβευτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεδριάζουν σήμερα, Κυριακή (18/01), με αποκλειστικό θύμα τις απειλές του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, να επιβάλει δασμούς έως και 25% σε προϊόντα οκτώ ευρωπαϊκών κρατών. Με τον μοχλό αυτό πίεσης, επιχειρεί να πάρει τη Γροιλανδία υπό τον έλεγχό του.

Από την 1η Φεβρουαρίου Δανία, Νορβηγία, Σουηδία, Γαλλία, Γερμανία, Βρετανία, Ολλανδία και Φινλανδία, θα υπόκεινται σε έναν επιπλέον φόρο 10% στα εμπορεύματα που αποστέλλουν στις ΗΠΑ. Από την 1η Ιουνίου, το ποσοστό θα φτάσει σε 25%.

Το μέτρο, όπως είπε, θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι να «επιτευχθεί συμφωνία για την πλήρη και ολική αγορά της Γροιλανδίας» από τις ΗΠΑ.

Αναλυτές που μίλησαν στον Gurdian επεσήμαναν πως η απειλή επιβολής δασμών είναι μία αγαπημένη κίνηση για τον Τραμπ, που επιχειρεί έτσι να αναγκάσει τις χώρες να υποκύψουν στη θέλησή του - ή έστω εν μέρει.

Λίγες μέρες μετά την επιστροφή του στο αξίωμα για τη δεύτερη θητεία του στις αρχές του 2025, η Κολομβία συμφώνησε να δεχτεί στρατιωτικά αεροσκάφη που μετέφεραν απελαθέντες μετανάστες, αφού ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε να επιβάλει υψηλούς δασμούς στις εξαγωγές της χώρας προς τις ΗΠΑ.

Συνεδριάζουν οι πρεσβευτές της ΕΕ

Οι πρεσβευτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρόκειται να πραγματοποιήσουν έκτακτη συνάντηση σήμερα στις 14:00 ώρα Ελλάδας, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Το μακροχρόνιο ενδιαφέρον του ρεπουμπλικάνου για την απόκτηση της Γροιλανδίας «με τον έναν ή τον άλλο τρόπο» έχει γίνει εμμονή από την περίοδο της επιδρομής των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα. Αν και ο ίδιος ισχυρίζεται ότι η τρέχουσα κατάσταση του αρκτικού εδάφους αποτελεί απειλή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, αυτό αμφισβητείται από τους συμμάχους των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της Δανίας.

Σημειώνεται πως ο Τραμπ κατήγγειλε πως οι ευρωπαϊκές χώρες που «παίζουν επικίνδυνο παιχνίδι» στο ζήτημα της νήσου της Αρκτικής, καθώς, όπως όρισε, εκεί «διακυβεύεται η παγκόσμια ειρήνη».

«Έπειτα από αιώνες, ήρθε η ώρα για τη Δανία να το παραδώσει - διακυβεύεται η παγκόσμια ειρήνη! Η Κίνα και η Ρωσία θέλουν τη Γροιλανδία και η Δανία δεν μπορεί να κάνει τίποτα γι' αυτό».

«Είναι εκβιασμός»

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κίρ Σταρμερ, δήλωσε ότι η επιβολή δασμών «σε συμμάχους που επιδιώκουν τη συλλογική ασφάλεια των συμμάχων του ΝΑΤΟ είναι εντελώς λανθασμένη», ενώ ο Εμανουέλ Μακρόν της Γαλλίας χαρακτήρισε την απειλή «απαράδεκτη».

Με επιφύλαξη αντέδρασε η γερμανική κυβέρνηση στις ανακοινώσεις του Αμερικανού προέδρου. «Η γερμανική κυβέρνηση έλαβε γνώση των δηλώσεων του προέδρου των ΗΠΑ. Βρίσκεται σε στενό συντονισμό με τους Ευρωπαίους εταίρους της. Μαζί, εν ευθέτω χρόνω, θα αποφασίσουμε για τις ενδεδειγμένες αντιδράσεις» δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφαν Κορνέλιους, με ανάρτησή του στο Χ.

O υπουργός Εξωτερικών της Ολλανδίας δήλωσε σήμερα πως η απειλή είναι «εκβιασμός». «Συνιστά εκβιασμό τα όσα πράττει… και δεν είναι αναγκαίο. Δεν βοηθά τη Συμμαχία (ΝΑΤΟ) και επίσης δεν βοηθά τη Γροιλανδία» είπε ο Ντάβιντ φαν Βιλ.

«Η ΕΕ εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της με τη Δανία και τον λαό της Γροιλανδίας (...) οι δασμοί θα υπονόμευαν τις διατλαντικές σχέσεις και θα έθεταν τον κίνδυνο μιας επικίνδυνης καθοδικής πορείας» σημείωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Αργότερα αυτή την εβδομάδα είναι προγραμματισμένο το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας, όπου ο Τραμπ θα βρεθεί ενώπιον ορισμένων από των ηγετών.