Οι δασμοί ως διαπραγματευτικό όπλο - Τι επιδιώκει ο Τραμπ με την επιθετική πολιτική του

Οι απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή επιπλέον δασμών σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες που, κατά τον ίδιο, μπαίνουν εμπόδιο τις βλέψεις του για την κατάκτηση της Γροιλανδίας, αποτελούν άλλο ένα παράδειγμα μίας πολίτικης στην οποία αρέσκεται.

Σε χθεσινές (17/01) δηλώσεις του, ο Τραμπ έκανε λόγο για δασμούς ακόμα και 25% σε προϊόντα ορισμένων χωρών έως ότου γίνει «πλήρης πώληση της Γροιλανδίας».

Οι χώρες αυτές είναι: Δανία, Νορβηγία, Σουηδία, Γαλλία, Γερμανία, Βρετανία, Ολλανδία Φινλανδία.

Όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, από την 1η Φεβρουαρίου, θα υπόκεινται σε έναν επιπλέον φόρο 10% στα εμπορεύματα που αποστέλλουν στις ΗΠΑ και ξεκαθάρισε πως από την 1η Ιουνίου θα αυξηθεί σε 25% και θα παραμείνει σε ισχύ «μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία για την πλήρη πώληση της Γροιλανδίας».

Παρότι ο ίδιος προβαίνει σε απειλές, κατήγγειλε πως είναι οι ευρωπαϊκές χώρες που «παίζουν επικίνδυνο παιχνίδι» στο ζήτημα της νήσου της Αρκτικής, καθώς, όπως όρισε, εκεί «διακυβεύεται η παγκόσμια ειρήνη».

«Έπειτα από αιώνες, ήρθε η ώρα για τη Δανία να το παραδώσει - διακυβεύεται η παγκόσμια ειρήνη! Η Κίνα και η Ρωσία θέλουν τη Γροιλανδία και η Δανία δεν μπορεί να κάνει τίποτα γι' αυτό».

Δριμείες αντιδράσεις στους δασμούς Τραμπ

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμμανουέλ Μακρόν, απαντώντας στους αμερικανικούς δασμούς επεσήμανε πως είναι «απαράδεκτοι».

Με επιφύλαξη αντέδρασε η γερμανική κυβέρνηση στις ανακοινώσεις του Αμερικανού προέδρου. «Η γερμανική κυβέρνηση έλαβε γνώση των δηλώσεων του προέδρου των ΗΠΑ. Βρίσκεται σε στενό συντονισμό με τους Ευρωπαίους εταίρους της. Μαζί, εν ευθέτω χρόνω, θα αποφασίσουμε για τις ενδεδειγμένες αντιδράσεις» δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφαν Κορνέλιους, με ανάρτησή του στο Χ.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, έκρινε πως «η επιβολή των δασμών σε συμμάχους στο όνομα της συλλογικής ασφάλειας των συμμάχων στους κόλπους του ΝΑΤΟ είναι εντελώς λανθασμένη».

Ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας Λαρς Λόκε Ράσμουσεν δήλωσε σήμερα ότι «εξεπλάγη» από την απειλή του Τραμπ.

«Η ΕΕ εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της με τη Δανία και τον λαό της Γροιλανδίας (...) οι δασμοί θα υπονόμευαν τις διατλαντικές σχέσεις και θα έθεταν τον κίνδυνο μιας επικίνδυνης καθοδικής πορείας» σημείωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Τι επιδιώκει ο Τραμπ

Το μακροχρόνιο ενδιαφέρον του ρεπουμπλικάνου για την απόκτηση της Γροιλανδίας «με τον έναν ή τον άλλο τρόπο» έχει γίνει εμμονή από την περίοδο της επιδρομής των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα. Αν και ο ίδιος ισχυρίζεται ότι η τρέχουσα κατάσταση του αρκτικού εδάφους αποτελεί απειλή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, αυτό αμφισβητείται από τους συμμάχους των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της Δανίας.

Η απειλή επιβολής δασμών είναι μία προσφιλής κίνηση για τον Τραμπ, που επιχειρεί έτσι να αναγκάσει τις χώρες να υποκύψουν στη θέλησή του. Λίγες μέρες μετά την επιστροφή του στο αξίωμα για τη δεύτερη θητεία του στις αρχές του 2025, η Κολομβία συμφώνησε να δεχτεί στρατιωτικά αεροσκάφη που μετέφεραν απελαθέντες μετανάστες, αφού ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε να επιβάλει υψηλούς δασμούς στις εξαγωγές της χώρας προς τις ΗΠΑ.

Ήδη από το παρελθόν έχει εξυμνήσει τα οφέλη των δασμών ως διαπραγματευτικό εργαλείο.

Η επιθετική παγκόσμια εμπορική στρατηγική του έχει προκαλέσει φόβους για την αμερικανική οικονομία, η οποία, όπως έχουν προειδοποιήσει αναλυτές, θα μπορούσε να υποστεί σημαντικές ζημίες από τους εκτεταμένους δασμούς σε όλο τον κόσμο.

Ενώ ο Λευκός Οίκος έχει υποβαθμίσει τέτοιες ανησυχίες, το τεράστιο κύμα δασμών που ανακοίνωσε ο Τραμπ την περασμένη άνοιξη – όταν διακήρυξε την έναρξη μιας νέας εποχής για την αμερικανική οικονομία – ανατράπηκε γρήγορα καθώς οι παγκόσμιες αγορές σημείωσαν απότομη κάθοδο.

Πλην των οικονομικών κινδύνων όμως, υπάρχουν και οι διπλωματικοί. Η επιθετική πολιτική δοκιμάζει τις σχέσεις των ΗΠΑ με τον υπόλοιπο κόσμο.