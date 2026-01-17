Η επόμενη μέρα στη Γροιλανδία: Διεθνολόγος εξηγεί πόσο πιθανή είναι μια βίαιη προσάρτηση από τις ΗΠΑ

Η Γροιλανδία, αν και ανήκει στο Βασίλειο της Δανίας, έχει καθεστώς εκτεταμένης αυτονομίας, ενώ χρόνια τώρα ζητά την πλήρη ανεξαρτησία της. Ωστόσο, τη στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ φλερτάρει επικίνδυνα με την απόκτησή της, το μήνυμα των Γροιλανδών είναι σαφές: «Ανάμεσα σε ΗΠΑ και Δανία, διαλέγουμε Δανία».

Η απάντηση, βέβαια, που έδωσε ο Ρεπουμπλικανός ήταν επίσης ξεκάθαρη: «θα κάνουμε κάτι για τη Γροιλανδία είτε τους αρέσει, είτε όχι».

Σε αυτό το τεταμένο κλίμα έλαβε χώρα και η συνάντηση της Τετάρτης (14/1) στον Λευκό Οίκο, ανάμεσα στον Υπουργό Εξωτερικών της Δανίας, Λαρς Λόκε Ράσμουσεν και την Γροιλανδή ομόλογό του Βίβιαν Μότζφελντ με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζει Ντι Βανς και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Το Reader επικοινώνησε με τον Χαράλαμπο Παπασωτηρίου, Καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πάντειο Πανεπιστήμιο προκειμένου να δοθούν διαφωτιστικές κατευθύνσεις για το πολύπλοκο ζήτημα της Γροιλανδίας.

Η επόμενη μέρα της συνάντησης στον Λευκό Οίκο και τα διαπραγματαυτικά χαρτιά της Γροιλανδίας

Αρχικά μετά τη συνάντηση στον Λευκό Οίκο, ο διεθνολόγος τόνισε ότι: «Αυτή τη στιγμή Δανία και Γροιλανδία θέλουν να μπλέξουν περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες με συμβουλικούς τρόπους. Πχ Η Γερμανία στέλνει οπλίτες και η Γαλλία ανοίγει προξενείο ούτως ώστε να το κάνει πιο δύσκολο από πλευράς πολιτικής, για τυχόν ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών.

Εγώ νομίζω ότι είναι μάλλον απίθανο να κάνουν θεωρητική επιχείρηση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Νομίζω ότι αυτό το έχουν περισσότερο ως διαπραγματευτικό χαρτί , μέσο πίεσης. Και μπορεί να ακολουθήσει τη γραμμή που πρότεινε πριν από λίγες μέρες να αποζημιώσουν τους 56.000 κατοίκους της Γροιλανδίας για να τους εξαγοράσουν. Αλλά δεν θεωρώ ότι θα πάει σε βίαιη προσπάθεια προσάρτησης.

Άρα πιθανόν να δεχτούν αυτό με την εξαγορά. Τώρα αν θα το δεχτούν αυτό οι κάτοικοι της Γροιλανδίας είναι άλλη υπόθεση....»

Και αν ο Τραμπ κάνει πράξη τις απειλές του, μετά τι;

Ουτοπικό χαρακτηρίζουν πολλοί το να πάρουν σάρκα και οστά τα σχέδια του Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, ουτοπία φάνταζε και μια χώρα της Δύσης να συλλάβει δημοκρατικά εκλεγμένο ηγέτη άλλης χώρας.

Μετά τη σύλληψη Μαδούρο λοιπόν, οι απειλές Τραμπ φοβίζουν και στην περίπτωση της Γροιλανδίας πέρα από την ίδια τη χώρα, τις ΗΠΑ και τη Δανία επηρεάζουν άμεσα και την ΕΕ και το ΝΑΤΟ.

Ο κύριος Παπασωτηρίου εξηγεί ότι αν κάνει πράξη ο Τραμπ τις απειλές του μιλάμε για «τέλος του ΝΑΤΟ».

«Αν επιτεθούν στρατιωτικά σε μια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ τότε το ΝΑΤΟ έχει λήξει. Τότε ζούμε σε έναν άλλο κόσμο πλέον. Τελειώνει η μεταπολεμική εποχή έτσι όπως την ξέρουμε.

Αλλά δεν νομίζω ότι θα πάνε εκεί. Αν πάνε εκεί, τότε όσα ξέραμε τα τελευταία 80 χρόνια δεν θα ισχύουν πια. Θα είμαστε αλλού. Σε ένα κόσμο που οι προσαρτήσεις εδαφών είναι ΟΚ».

Ο Millenial πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, ο Τραμπ και μια πρωτοφανής κρίση

Πριν προχωρήσουμε στον πρωθυπουργό της Γροιλανδίας αξίζει να σημειωθεί ότι το αρκτικό νησί είναι συνιστώσα χώρα του Βασιλείου της Δανίας, αλλά είναι αυτόνομη περιοχή.

Μόλις τον Ιούνιο του 2009 η κυβέρνηση της Γροιλανδίας, απολαμβάνει μεγαλύτερη αυτονομία από τη Δανία, με περισσότερες αρμοδιότητες, και έχει δικαίωμα εκμετάλλευσης των πλούσιων φυσικών πόρων του εδάφους της.

Δηλαδή ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, ηγείται της κυβέρνησης, σχηματίζει το υπουργικό συμβούλιο, θέτει την πολιτική ατζέντα, εκπροσωπεί τη Γροιλανδία στις διεθνείς σχέσεις και διαχειρίζεται τις εσωτερικές υποθέσεις με την αυτοδιοίκηση που αποκτήθηκε το 1979, λειτουργώντας ουσιαστικά ως επικεφαλής του κράτους, έχοντας την ευθύνη για την εξωτερική πολιτική αλλά σε συνεννόηση με τη Δανία.

Τον Μάρτιο του 2025, ο 34χρονος Γενς Φρέντερικ Νίλσεν ανακηρύχθηκε πρωθυπουργός στην αρκτική χώρα. Σκαλίζοντας το βιογραφικό του θα δει κανείς ότι είναι πρώην αθλητής, millenial και χωρίς πολιτική εμπειρία - ή τουλάχιστον τόση για να αντιμετωπίσει σε μόλις δέκα μήνες θητείας την απειλή του πλανητάρχη.

Τι μπορεί να κάνει και κατά πόσο διακοσμητικός είναι ο ρόλος του;

Ο Πρωθυπουργός της Γροιλανδίας Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν | AP Photo/Pascal Bastien

«Όχι δεν είναι διακοσμητικός ο ρόλος του. Επειδή έχει η Γροιλανδία αυτό το status της αυτονομίας είναι σημαντικός γιατί εκφράζει αυτό που φαίνεται και από τις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή ότι ναι, η Γροιλανδία θέλει να μην καταπιέζεται από την Κοπεγχάγη αλλά δεν θέλει να προσαρτηθεί από τις ΗΠΑ.

Το ότι είναι νεαρός δεν σημαίνει πολλά. Και ο Τζέι Ντι Βανς είναι λίγα χρόνια μεγαλύτερος, παρόμοιας ηλικίας. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα. Έχουμε ιστορικά παραδείγματα που σχετικά νέοι ηγέτες τα κατάφεραν», τονίζει ο κύριος Παπασωτηρίου.

Το πιο πιθανό σενάριο για το Γροιλανδία

Το πιο ρεαλιστικό σενάριο για τον κύριο Παπασωτηρίου είναι ότι θα βρεθεί μια φόρμουλα για να μπει ένα τέλος στο φλέγον ζήτημα της Γροιλανδίας.

«Η Γροιλανδία έχει μια σημαντική αυτονομία. Πολλοί Γροιλανδοί δυσανασχετούν από την αντίληψη ότι είναι κάτω από τη Δανία αλλά επουδενί λόγο δεν θέλουν να προσαρτηθούν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν οι Αμερικανοί της κυβέρνησης Τραμπ το γεγονός ότι δυσανασχετούν πολλοί κάτοικοι της Γροιλανδίας από αυτό το γεγονός.

Αλλά ούτε οι Γροιλανδοί, ούτε οι Αμερικανοί (κάτοικοι) θέλουν την προσάρτηση της Γροιλανδίας. Μόνο ένα 17% στα αμερικανικά γκάλοπς υποστηρίζει την προσάρτηση της Γροιλανδίας.

Είναι κάτι το οποίο το κάνει η κυβέρνηση Τραμπ χωρίς να το θέλουν ούτε οι Αμερικάνοι, ούτε οι κάτοικοι της Γροιλανδίας.

Οπότε υποστηρίζω ότι θα βρεθεί μια φόρμουλα. Θα πουν οι Γροιλανδοί και οι Δανοί ''βάλτε όσες βάσεις θέλετε'' - τους το έχουν πει ήδη και ήδη υπάρχει μια μεγάλη αμερικανική βάση στη Γροιλανδία. Και θα πει η κυβέρνηση Τραμπ ''πετύχαμε τους στόχους μας''. Τουλάχιστον ελπίζω να είναι αυτό το αποτέλεσμα», εξηγεί ο κύριος Παπασωτηρίου.