Αναφορές για τριμερή σύνοδο Τραμπ, Πούτιν και Ζελένσκι: Πότε θα βρεθούν στο ίδιο τραπέζι

Μία είδηση «βόμβα» κυκλοφόρησε σε αμερικανικό μέσο, επικαλούμενο πηγές που θέλουν η Ουάσινγκτον να κινεί «νήματα» για τον προγραμματισμό συνόδου κορυφής μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ, Βλαντίμιρ Πούτιν και Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Συγκεκριμένα, αναφορές θέλουν να εξετάζεται το ενδεχόμενο τριμερούς συνάντησης μεταξύ των «κεφαλών» ΗΠΑ, Ρωσίας και Ουκρανίας, «το συντομότερο έως το τέλος της επόμενης εβδομάδας», σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το αμερικανικό μέσο.

Πηγή: CBS