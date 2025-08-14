Ανακοινώθηκε η ώρα της κρίσιμης συνάντησης Πούτιν - Τραμπ στην Αλάσκα: Όλες οι λεπτομέρειες

Ο προσωπικός σύμβουλος της ρωσικής προεδρίας, Yuri Ushakov, γνωστοποίησε τις λεπτομέρειες της επερχόμενης, αυριανής συνάντησης Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν σε στρατιωτική βάση στην Αλάσκα.

Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν θα συναντηθούν γύρω στις 10:30 το βράδυ ώρα Κιέβου (σ.σ. ίδια ζώνη με την Ελλάδα), με τους δύο ηγέτες να συζητούν την επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία.

Ειδικότερα, έγινε γνωστό πως η Σύνοδος Κορυφής θα ξεκινήσει με μία κατ' ιδίαν συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, παρουσία διερμηνέων, ενώ στη συνέχεια θα συμμετάσχουν οι αντιπροσωπείες των δύο χωρών.

Ντόναλντ Τραμπ - Βλαντίμιρ Πούτιν: Το πρόγραμμα

«Προβλέπεται ότι όλα θα ξεκινήσουν αύριο, 15 Αυγούστου, περίπου στις 11:30 (22:30 ώρα Μόσχας) τοπική ώρα με μια συνομιλία μεταξύ του Βλαντιμίρ Βλαντιμίροβιτς Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ», σύμφωνα με τις δηλώσεις του.

Τι πρόγραμμα της συνόδου κορυφής έχει συμφωνηθεί, θα πραγματοποιηθεί στη στρατιωτική βάση Elmendorf-Richardson στην Αλάσκα.

Οι πρόεδροι θα πραγματοποιήσουν πρώτα κατ' ιδίαν συνεδρίαση και, στη συνέχεια, με τη συμμετοχή των αντιπροσωπειών, οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν σε πρόγευμα εργασίας·

Πριν από την έναρξη της συνάντησης, ο Πούτιν και ο Τραμπ θα κάνουν δηλώσεις.

Η διάρκεια της συνόδου κορυφής εξαρτάται από την εξέλιξη της συζήτησης, προγραμματίζεται κοινή συνέντευξη Τύπου μετά τα αποτελέσματά της.

Το κεντρικό θέμα της συνάντησης θα είναι η διευθέτηση της ουκρανικής κρίσης.

Πέντε μέλη των αντιπροσωπειών θα λάβουν μέρος στις συνομιλίες, η Μόσχα θα εκπροσωπηθεί από τον υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, τον υπουργό Άμυνας Αντρέι Μπελούσοφ, τον επικεφαλής του RDIF Kirill Dmitriev, τον υπουργό Οικονομικών Anton Siluanov, καθώς και τον ίδιο τον Ushakov.

Οι διαπραγματεύσεις θα είναι επαγγελματικές, μετά τη συνάντηση η αντιπροσωπεία θα επιστρέψει στη Ρωσία.

Το «παζάρι» του Τραμπ στον Πούτιν για την ειρήνη

Περισσότερο οικονομικό, παρά πολιτικό χαρακτήρα φαίνεται πως θα έχει η αυριανή συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως μεταδίδει η Telegraph, γνωρίζοντας ότι ο Πούτιν είναι ανυποχώρητος σε ό,τι αφορά τις εδαφικές διεκδικήσεις στην Ουκρανία, πράγμα που δεν αποδέχεται το Κίεβο, έχει βάλει στο «τραπέζι» άλλους παράγοντες που μπορούν να δελεάσουν τον Ρώσο πρόεδρο, όπως τα σπάνια ορυκτά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να φτάσει στη συνάντηση με τον Ρώσο ομόλογό του την Παρασκευή (15/08), έχοντας στη διάθεσή του μια σειρά από οικονομικές ευκαιρίες που θα μπορούσαν να προσελκύσουν τον Πούτιν.

Σύμφωνα με την Telegraph, οι προτάσεις περιλαμβάνουν την παραχώρηση στη Μόσχα της δυνατότητας εκμετάλλευσης φυσικών πόρων στην Αλάσκα, καθώς και την άρση ορισμένων αμερικανικών κυρώσεων που πλήττουν τη ρωσική αεροπορική βιομηχανία.

Ανάμεσα στους αξιωματούχους που ενημερώνουν τον Τραμπ είναι και ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, ο οποίος εξετάζει τις οικονομικές ανταλλαγές που μπορούν να προσφερθούν στη Ρωσία για να επιταχυνθεί μια συμφωνία εκεχειρίας.

Μια από τις προτάσεις αφορά την παροχή στον Πούτιν πρόσβασης σε σπάνιες γαίες που βρίσκονται στα ουκρανικά εδάφη που κατέχει σήμερα η Ρωσία. Δύο από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα λιθίουτης Ουκρανίας βρίσκονται σε αυτές τις περιοχές, και ο Πούτιν έχει εκφράσει τις διεκδικήσεις του για τα πολύτιμα αυτά ορυκτά.

Μια πηγή με γνώση των προτάσεων δήλωσε στην Telegraph: «Υπάρχει ένα φάσμα κινήτρων, στο οποίο μια πιθανή συμφωνία για ορυκτά/σπάνιες γαίες θα μπορούσε να περιλαμβάνεται».

Τον περασμένο Μάιο, οι ΗΠΑ υπέγραψαν συμφωνία για σπάνιες γαίες με το Κίεβο, η οποία επιτρέπει την εκμετάλλευση των πλούσιων φυσικών πόρων της Ουκρανίας. Η Ουάσινγκτον θα πρέπει να δημιουργήσει νέες μονάδες εξόρυξης, μια διαδικασία που θα μπορούσε να επιταχυνθεί με τη συνεργασία της Ρωσίας.