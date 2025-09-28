Το Ισραήλ βρίσκεται αντιμέτωπο με αυξανόμενη απομόνωση στη διεθνή σκηνή, καθώς ο πόλεμος στη Γάζα και η ανθρωπιστική κρίση που τον συνοδεύει προκαλούν έντονες αντιδράσεις σε πολιτικό, οικονομικό, πολιτιστικό και αθλητικό επίπεδο.

Σύμφωνα με το CNN, η κατάσταση επιδεινώθηκε μετά την ανακοίνωση χερσαίας επίθεσης στην πόλη της Γάζας και την επίθεση κατά της ηγεσίας της Χαμάς στο Κατάρ.

Παράλληλα, ανεξάρτητη έρευνα του ΟΗΕ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το Ισραήλ έχει διαπράξει γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων - ένα εύρημα που υποστηρίζεται από εμπειρογνώμονες και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά απορρίπτεται από την ισραηλινή κυβέρνηση.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος του Ισραήλ, πρότεινε κυρώσεις που περιλαμβάνουν την αναστολή της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου. Ήδη, αρκετά δυτικά κράτη έχουν επιβάλει στοχευμένες κυρώσεις σε Ισραηλινούς πολίτες, εποικιστικά φυλάκια και οργανώσεις που συνδέονται με τη βία στη Δυτική Όχθη.

Η παγκόσμια κατακραυγή έχει αρχίσει να επηρεάζει την οικονομία του Ισραήλ. Το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Νορβηγίας ανακοίνωσε την εκποίηση ισραηλινών επενδύσεων, επικαλούμενο την επιδείνωση της κρίσης στη Γάζα. Παράλληλα, χώρες όπως η Γαλλία, η Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν επιβάλει εμπάργκο όπλων, πλήρες ή μερικό.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αναγνώρισε δημόσια την απομόνωση, προειδοποιώντας ότι μπορεί να διαρκέσει για χρόνια. Τόνισε πως το Ισραήλ πρέπει να ενισχύσει τη βιομηχανία όπλων και να μειώσει την εξάρτησή του από το εξωτερικό εμπόριο, αν και αργότερα διευκρίνισε ότι αναφερόταν μόνο στον αμυντικό τομέα.

Πολιτιστικές Αντιδράσεις: Από τη Eurovision έως τα Φεστιβάλ

Η πολιτιστική πίεση εντείνεται. Ραδιοτηλεοπτικοί φορείς σε Ιρλανδία, Ολλανδία και Ισπανία απείλησαν με μποϊκοτάζ της Eurovision 2026, εάν συμμετάσχει το Ισραήλ. Ο RTE χαρακτήρισε τη συμμετοχή «ασυνείδητη» λόγω της απώλειας ανθρώπων στη Γάζα. Αντιδράσεις υπήρξαν και σε μουσικά φεστιβάλ, όπως στη Γάνδη, όπου ακυρώθηκε συναυλία της Φιλαρμονικής του Μονάχου με τον Ισραηλινό μαέστρο Lahav Shani.

Στην κινηματογραφική βιομηχανία, χιλιάδες επαγγελματίες, ανάμεσά τους οι Εμμα Στόουν , ο Γιώργος Λάνθιμος και ο Χαβιέ Μπαρδέμ, δεσμεύτηκαν να μην συνεργαστούν με ισραηλινά ιδρύματα που «συνδέονται με γενοκτονία και απαρτχάιντ».

Η Hannah Einbinder έκλεισε την ομιλία της στα Emmy με το σύνθημα «ελεύθερη Παλαιστίνη».

Αθλητισμός: Μποϊκοτάζ και Ακυρώσεις

Ο αθλητισμός δεν έμεινε ανεπηρέαστος. Ποδηλατικός αγώνας ακυρώθηκε λόγω διαδηλώσεων κατά της ομάδας Israel-Premier Tech. Στην Ισπανία, Ισραηλινοί σκακιστές αποσύρθηκαν από τουρνουά όταν τους ζητήθηκε να μην αγωνιστούν υπό την εθνική τους σημαία.

Η UEFA δέχθηκε κριτική για πανό που εμφανίστηκε στον τελικό του Σούπερ Καπ, ενώ ο υπουργός Μίκι Ζοχάρ δήλωσε ότι γίνονται προσπάθειες για να αποτραπεί ο αποκλεισμός του Ισραήλ από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Η πίεση στο Ισραήλ θυμίζει σε πολλούς την παγκόσμια αντίδραση κατά της Νότιας Αφρικής την εποχή του απαρτχάιντ. Ο πρώην πρεσβευτής Ilan Baruch τόνισε ότι η πολιτιστική και αθλητική απομόνωση μπορεί να έχει ισχυρό αντίκτυπο, όπως συνέβη και τότε.

Στο εσωτερικό του Ισραήλ, συνεχίζονται οι διαμαρτυρίες κατά του πολέμου και οι εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός. Το κίνημα BDS, που προωθεί το μποϊκοτάζ του Ισραήλ, έχει αποκτήσει νέα δυναμική μετά την έναρξη του πολέμου.

ΟΗΕ: Νέα Ψήφισμα και Περαιτέρω Απομόνωση

Η φετινή Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών σηματοδότησε μια ακόμη φάση απομόνωσης για το Ισραήλ στη διεθνή σκηνή. Η διπλωματική στήριξη προς το Τελ Αβίβ φαίνεται να υποχωρεί, καθώς αυξάνεται η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους από δυτικές χώρες.

Λίγο πριν την έναρξη των εργασιών της Συνέλευσης, χώρες με ισχυρό διπλωματικό βάρος όπως ο Καναδάς, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο προχώρησαν σε επίσημη αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους. Η εξέλιξη αυτή ενίσχυσε το αίσθημα απομόνωσης του Ισραήλ, ενώ παράλληλα ανέδειξε τη μετατόπιση της διεθνούς στάσης απέναντι στη μακροχρόνια σύγκρουση.

Μια νέα ανάλυση των ψηφοφοριών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για το διάστημα 2017–2025, που διεξήχθη από τον Robert Satloff, εκτελεστικό διευθυντή του Ινστιτούτου της Ουάσιγκτον για την Πολιτική της Εγγύς Ανατολής, αποκαλύπτει ότι παραδοσιακοί υποστηρικτές του Ισραήλ εγκαταλείπουν σταδιακά τη στήριξή τους.

Ο αριθμός των κρατών που επιλέγουν την αποχή – μια στάση που συχνά ερμηνεύεται ως σιωπηρή υποστήριξη – μειώνεται αισθητά. «Υπάρχει μια επιτελεστική τάση στις ψηφοφορίες», σημειώνει ο Satloff στο CNN.

«Αρκετές χώρες που πλέον ψηφίζουν κατά του Ισραήλ διατηρούν σημαντικές, αν και διακριτικές, σχέσεις μαζί του. Ωστόσο, από την ισραηλινή σκοπιά, η μετατόπιση αυτή είναι ανησυχητική».

Ο Satloff θέτει το ερώτημα εάν η αυξανόμενη διπλωματική απομόνωση του Ισραήλ είναι αναστρέψιμη. Ορισμένα κράτη-μέλη του ΟΗΕ διατηρούσαν ήδη εχθρική στάση απέναντι στο Ισραήλ πριν από την τρέχουσα σύγκρουση.

Άλλες χώρες, όμως, φαίνεται να επηρεάζονται βαθιά από τις εξελίξεις στη Γάζα και ενδέχεται να αναθεωρήσουν τη στάση τους μόλις λήξει ο πόλεμος ή υπάρξει αλλαγή κυβέρνησης στο Ισραήλ.

To ένταλμα σύλληψης που εξέδωσε το ΔΠΔ πέρυσι κατά του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει περιορίσει σημαντικά τις διεθνείς μετακινήσεις του. Η πτήση του προς τη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση ακολούθησε κυκλική διαδρομή, αποφεύγοντας τον εναέριο χώρο της Γαλλίας και της Ισπανίας, πιθανώς για να μην τεθεί σε εφαρμογή το ένταλμα για φερόμενα εγκλήματα πολέμου.

Παρά τις διεθνείς μετατοπίσεις, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να στηρίζουν το Ισραήλ στις ψηφοφορίες του ΟΗΕ. Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, σχολιάζοντας πρόσφατο ισραηλινό χτύπημα στο Κατάρ, δήλωσε:

«Ο πρόεδρος δεν ενέκρινε τον τρόπο με τον οποίο έγινε η επίθεση.

Παρ’ όλα αυτά, η σχέση μας με το Ισραήλ παραμένει ισχυρή».