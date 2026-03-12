Ανάλυση Reuters: Βαθιές οι «ρίζες» του καθεστώτος στο Ιράν - Σταθερό παρά τη φονική «καμπάνια» των ΗΠΑ

Οι υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ εκτιμούν ότι η ηγεσία του Ιράν παραμένει σε μεγάλο βαθμό άθικτη και δεν αντιμετωπίζει άμεσο κίνδυνο κατάρρευσης, παρά τους ασύστολους, απρόκλητους βομβαρδισμούς από Ουάσινγκτον και Ισραήλ, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters.

Όπως ανέφερε μία από τις πηγές, μια «πληθώρα» εκθέσεων πληροφοριών συγκλίνει στην εκτίμηση ότι «το καθεστώς δεν κινδυνεύει άμεσα να καταρρεύσει» και εξακολουθεί να διατηρεί τον έλεγχο του πληθυσμού. Οι πηγές μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας των πληροφοριών.

Η πιο πρόσφατη σχετική έκθεση, σύμφωνα με το Reuters, ολοκληρώθηκε τις τελευταίες ημέρες.

Πιέσεις στις ΗΠΑ για το τέλος του πολέμου με το Ιράν

Η εκτίμηση αυτή έρχεται τη στιγμή που αυξάνονται οι πολιτικές πιέσεις στις ΗΠΑ λόγω της ανόδου των διεθνών τιμών πετρελαίου και της παρατεταμένης στρατιωτικής σύγκρουσης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι η μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση από το 2003 ενδέχεται να ολοκληρωθεί «σύντομα». Ωστόσο, η επίτευξη μιας συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου θεωρείται δύσκολη όσο η σκληροπυρηνική ηγεσία της Τεχεράνης παραμένει στην εξουσία.

Οι πληροφορίες υπογραμμίζουν επίσης ότι η ιρανική θεοκρατική ηγεσία εμφανίζεται ακόμη συνεκτική, παρά τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε την πρώτη ημέρα των αμερικανικών και ισραηλινών επιθέσεων στις 28 Φεβρουαρίου.

Μετά τον θάνατο Χαμενεΐ, η Assembly of Experts, σώμα σιιτών κληρικών που έχει την αρμοδιότητα επιλογής του ανώτατου ηγέτη, όρισε τον γιο του, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ως νέο επικεφαλής της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Παρά τις απώλειες στην πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του Ιράν –μεταξύ αυτών και ανώτερους διοικητές των Φρουρών της Επαναστάσης– οι αμερικανικές εκθέσεις πληροφοριών αναφέρουν ότι οι δυνάμεις αυτές εξακολουθούν να ελέγχουν τη χώρα.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι φέρονται επίσης να αναγνωρίζουν σε ιδιωτικές συζητήσεις ότι δεν υπάρχει βεβαιότητα πως ο πόλεμος θα οδηγήσει τελικά στην πτώση της ιρανικής κυβέρνησης.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters, μια πιθανή ανατροπή της ιρανικής ηγεσίας θα απαιτούσε πιθανότατα χερσαία στρατιωτική επιχείρηση, ώστε να δημιουργηθούν οι συνθήκες για μαζικές διαδηλώσεις στο εσωτερικό της χώρας.

Η αμερικανική κυβέρνηση δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο αποστολής στρατευμάτων στο Ιράν, ωστόσο δεν έχει ληφθεί ακόμη σχετική απόφαση.