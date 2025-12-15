Ανατροπή από Ζελένσκι: «Ανταλλάζει» την ένταξη στο ΝΑΤΟ με εγγυήσεις ασφαλείας από τη Δύση

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προσφέρθηκε να εγκαταλείψει τις φιλοδοξίες της Ουκρανίας να ενταχθεί στη στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ, κατά τη διάρκεια πεντάωρων συνομιλιών με Αμερικανούς απεσταλμένους στο Βερολίνο εχθές (14/12), με στόχο τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

Ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, δήλωσε ότι «έγινε μεγάλη πρόοδος», καθώς ο ίδιος και ο γαμπρός του προέδρου των ΗΠΑ, Τζάρεντ Κούσνερ, συναντήθηκαν με τον Ζελένσκι στην τελευταία προσπάθεια να τερματιστεί η πιο αιματηρή σύγκρουση στην Ευρώπη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο – αν και δεν αποκαλύφθηκαν όλες οι λεπτομέρειες.

Ο Ντμίτρο Λιτβίν σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου, όπως επισημαίνει ο Guardian, δήλωσε ότι ο Ζελένσκι θα κάνει περαιτέρω σχόλια όταν ολοκληρωθούν οι συνομιλίες σήμερα Δευτέρα (15/12). Πρόσθεσε ότι οι αξιωματούχοι εξετάζουν τώρα τα σχέδια των εγγράφων.

Πριν από τις συνομιλίες, ο Ζελένσκι είχε προσφερθεί να εγκαταλείψει τον στόχο της Ουκρανίας να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ σε αντάλλαγμα για εγγυήσεις ασφάλειας από τη Δύση.

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί μια μεγάλη αλλαγή για την Ουκρανία, η οποία έχει αγωνιστεί για να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ ως μέσο προστασίας από τις ρωσικές επιθέσεις και έχει συμπεριλάβει αυτή την επιδίωξη στο σύνταγμά της. Ανταποκρίνεται επίσης σε έναν από τους πολεμικούς στόχους της Ρωσίας, αν και το Κίεβο έχει μέχρι στιγμής παραμείνει σταθερό στην άρνησή του να παραχωρήσει έδαφος στη Μόσχα.

«Οι εκπρόσωποι πραγματοποίησαν σε βάθος συζητήσεις σχετικά με το 20-σημείο σχέδιο για την ειρήνη, τα οικονομικά θέματα και άλλα. Έγινε μεγάλη πρόοδος», έγραψε ο Γουίτκοφ σε μια ανάρτηση στο X.

Οι συνομιλίες φιλοξενήθηκαν από τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος, σύμφωνα με πηγή, έκανε σύντομες παρατηρήσεις πριν αφήσει τις δύο πλευρές να διαπραγματευτούν. Άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες αναμένεται επίσης να φτάσουν στη Γερμανία για συνομιλίες τη Δευτέρα.

Ζελένσκι: Συμβιβασμός η παραχώρηση για το ΝΑΤΟ

Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε την παραχώρηση σχετικά με το ΝΑΤΟ ως συμβιβασμό.

«Από την αρχή, η επιθυμία της Ουκρανίας ήταν να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ: αυτές είναι πραγματικές εγγυήσεις ασφάλειας. Ορισμένοι εταίροι από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη δεν υποστήριξαν αυτή την κατεύθυνση», είπε, προσθέτοντας ότι οι νομικά δεσμευτικές εγγυήσεις ασφάλειας από τις ΗΠΑ, την Ευρώπη και άλλες χώρες, όπως ο Καναδάς και η Ιαπωνία, θα μπορούσαν να «αποτρέψουν μια άλλη ρωσική εισβολή».

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει επανειλημμένα απαιτήσει από την Ουκρανία να αποκηρύξει επίσημα τις φιλοδοξίες της για ένταξη στο ΝΑΤΟ και να αποσύρει τα στρατεύματά της από περίπου το 10% της περιοχής του Ντονμπάς που εξακολουθεί να ελέγχει το Κίεβο. Η Μόσχα έχει επίσης δηλώσει ότι η Ουκρανία πρέπει να είναι ουδέτερη χώρα και ότι δεν μπορούν να σταθμεύουν εκεί στρατεύματα του ΝΑΤΟ.

Ρωσικές πηγές ανέφεραν νωρίτερα φέτος ότι ο Πούτιν θέλει μια «γραπτή» δέσμευση από τις κορυφαίες δυτικές δυνάμεις να μην επεκτείνουν την υπό την ηγεσία των ΗΠΑ συμμαχία του ΝΑΤΟ προς τα ανατολικά – συντομογραφία για την επίσημη απόρριψη της ένταξης της Ουκρανίας, της Γεωργίας, της Μολδαβίας και άλλων πρώην σοβιετικών δημοκρατιών.

Ο Ζελένσκι είχε προηγουμένως ζητήσει μια «αξιοπρεπή» ειρήνη και εγγυήσεις ότι η Ρωσία δεν θα επιτεθεί ξανά στην Ουκρανία.

Υπό την πίεση του Τραμπ να υπογράψει μια ειρηνευτική συμφωνία που αρχικά υποστήριζε τις απαιτήσεις της Μόσχας, ο Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία ότι παρατείνει τον πόλεμο με θανατηφόρες βομβιστικές επιθέσεις σε πόλεις, καθώς και με διακοπές στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και νερού στην Ουκρανία.