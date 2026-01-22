Ανατροπή με το Falcon στην Τουρκία: «Το αεροσκάφος δεν εξεράγη στον αέρα», αναφέρει η προκαταρκτική έκθεση

Συντάχθηκε η προκαταρκτική έκθεση για το Falcon,το ιδιωτικό αεροπλάνο που επέβαινε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης και συνετρίβη τον Δεκέμβριο στην Τουρκία.

Μάλιστα, διαψεύστηκαν τα μέχρι τώρα σενάρια, καθώς τα ευρήματα της έκθεσης υπονομεύουν τις εικασίες ότι η πτώση του αεροσκάφους προκλήθηκε από έκρηξη.

Αναφερόμενη στην έκθεση, η κρατική ειδησεογραφική υπηρεσία Anadolu ανέφερε ότι το αεροσκάφος «συνετρίβη σε μια κορυφή λόφου σε υψόμετρο 1.252 μέτρων, με τους κινητήρες του να λειτουργούν σε υψηλή ταχύτητα, διατηρώντας παράλληλα την ακεραιότητά του».

Επιπλέον με βάση τα όσα αναφέρει η έκθεση οι κινητήρες «λειτουργούσαν κανονικά κατά τη στιγμή της συντριβής». Οι ερευνητές ανέφεραν ότι η πρόσκρουση δημιούργησε «τόσο υψηλή κινητική ενέργεια που το βραχώδες έδαφος δεν μπόρεσε να την απορροφήσει», με αποτέλεσμα το αεροσκάφος να διαλυθεί και τα συντρίμμια να διασκορπιστούν σε έκταση περίπου 150.000 τετραγωνικών μέτρων. Συνεπώς δεν συντερίβη στον αέρα.

Αναφέρθηκαν σε μια σύντομη λάμψη τη στιγμή της πρόσκρουσης, αλλά δεν βρήκαν στοιχεία για πυρκαγιά στο εσωτερικό του αεροσκάφους.

Η έκθεση δεν κατέληξε σε συμπέρασμα σχετικά με την αιτία της συντριβής, ενώ η τελική έκθεση αναμένεται να δημοσιευθεί μετά από περαιτέρω τεχνικές εξετάσεις και ανάλυση των δεδομένων του καταγραφέα πτήσης, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Τουρκικοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι πιστεύουν ότι η συντριβή του αεροσκάφους λίγο μετά την απογείωση προκλήθηκε από ηλεκτρική βλάβη.

Υπενθυμίζεται ότι, μετά τη συντριβή σκοτώθηκε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού της Λιβύης, στρατηγός Μοχάμεντ Άλι αλ Χαντάντ, όπως και άλλοι τέσσερις Λίβυοι στρατιωτικοί, καθώς και τρία μέλη του πληρώματος μια εκ των οποίων ήταν Ελληνίδα αεροσυνοδός.