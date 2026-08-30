Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση διάσωσης και εκκένωσης, με τη συμμετοχή σκαφών, ελικοπτέρων και των αρμόδιων υπηρεσιών του επιβατικού πλοίου, τύπου καταμαράν από τα ανοιχτά της Κερύνειας, βόρεια της Κύπρου. Το περιστατικό σημειώθηκε στα ανοικτά των ακτών της Κερύνειας, όταν το πλοίο που ανήκει στη Filo Denizcilik φέρεται να άρχισε να παίρνει νερά από την πλώρη, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί.

Το CNN Turk μεταδίδει πώς μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί έξι νεκροί επιβάτες, επικαλούμενο δηλώσεις του υπουργού της κατεχόμενης Κύπρου.

Μέχρι στιγμής, έχουν διασωθεί 172 άνθρωποι από το πλοίο που ανατράπηκε και μετέφερε 267 άτομα, 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται.

Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης

Οι επιβάτες που απομακρύνονται από το πλοίο μεταφέρονται προς το λιμάνι της Κερύνειας, όπου έχουν τεθεί σε ετοιμότητα ασθενοφόρα και ιατρικές ομάδες. Όσοι χρειάζονται ιατρική φροντίδα διακομίζονται στα νοσοκομεία με ασθενοφόρα, ενώ οι υγειονομικές υπηρεσίες έχουν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας.

Στην περιοχή έχει επίσης δημιουργηθεί Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων, υπό τον συντονισμό του οποίου έχουν κινητοποιηθεί ασθενοφόρα, ιατρικό προσωπικό και νοσοκομειακές μονάδες.

Αγωνία στο λιμάνι

Την ίδια ώρα, στο λιμάνι της Κερύνειας επικρατεί αγωνία, καθώς συγγενείς και οικείοι των επιβατών αναμένουν ενημέρωση για την τύχη των δικών τους ανθρώπων.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης και εκκένωσης συνεχίζονται εντατικά, ενώ οι αρμόδιες αρχές επιχειρούν να μεταφέρουν με ασφάλεια όλους τους επιβάτες στη στεριά και να παράσχουν άμεσα ιατρική βοήθεια σε όσους την χρειάζονται.

Μέχρι στιγμής, οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η ανατροπή του πλοίου, καθώς και ο συνολικός αριθμός των επιβατών και των θυμάτων, δεν έχουν αποσαφηνιστεί πλήρως.

Οι πληροφορίες για νεκρούς και τραυματίες παραμένουν υπό εξέλιξη, καθώς η επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.