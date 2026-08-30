Επιβατηγό πλοίο τύπου καταμαράν, το οποίο ανήκει στην εταιρεία Filo Denizcilik, φέρεται να ανατράπηκε ενώ έπλεε στα ανοικτά των ακτών της Κερύνειας. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Kıbrıs Postası, στο πλοίο βρίσκονταν συνολικά 279 άτομα, 259 επιβάτες και 8 μέλη πληρώματος ενώ υπάρχουν αναφορές για τραυματίες. Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείριση διάσωσης των επιβατών.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έλαβε η Cyprus Post, ο καπετάνιος του πλοίου, το οποίο έπλεε περίπου 2-2,5 χιλιόμετρα ανοιχτά των ακτών της Κερύνειας, παρατήρησε ότι το πλοίο έπαιρνε νερό από την πλώρη και επιχείρησε να γυρίσει πίσω, αλλά η απόπειρά του ήταν ανεπιτυχής.

#SONDAKİKA

BATAN GEMİDEN İLK GÖRÜNTÜ



KKTC’nin Girne açıklarında batan yolcu gemisinden bir yolcunun çektiği görüntüler ortaya çıktı.



Geminin batışı sırasında yaşanan panik, görüntülere saniye saniye yansıdı. https://t.co/qKVEzBUG3t pic.twitter.com/bJeQeQiT0g — Basın Gündemi (@Newsdiary0) August 30, 2026

Οι αρμόδιες αρχές έχουν κινητοποιηθεί για τη διαχείριση του περιστατικού, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση αντιμετώπισης των συνεπειών του ναυτικού ατυχήματος.

Σε επιφυλακή τα νοσοκομεία και τα ασθενοφόρα

Το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης, προκειμένου να διασφαλιστεί η ταχεία και αποτελεσματική παροχή πρώτων βοηθειών και υπηρεσιών υγείας σε περίπτωση που χρειαστεί.

#SONDAKİKA

KKTC’DE GEMİ FACİASI!



Girne açıklarında 279 kişiyi taşıyan yolcu gemisi battı!



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Girne açıklarında seyir halindeki katamaran tipi yolcu gemisi, henüz belirlenemeyen bir nedenle su alarak battı.



Bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk… pic.twitter.com/je5FmYCAuX — Basın Gündemi (@Newsdiary0) August 30, 2026

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, έχουν ληφθεί μέτρα ετοιμότητας στο λιμάνι, καθώς και στα κρατικά και ιδιωτικά νοσοκομεία της περιοχής.

Παράλληλα, έχουν κινητοποιηθεί οι μέγιστοι διαθέσιμοι ανθρώπινοι πόροι, ενώ ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητες προετοιμασίες για τις ιατρικές ομάδες που θα βρίσκονται σε ετοιμότητα τόσο στο λιμάνι όσο και στα νοσοκομεία.

Το Υπουργείο Υγείας αναφέρει ακόμη ότι έχει διασφαλιστεί ο απαραίτητος συντονισμός μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών, ώστε οι υπηρεσίες υγείας να συνεχιστούν χωρίς διακοπή και να υπάρξει άμεση παρέμβαση, εφόσον απαιτηθεί.

Μετά το περιστατικό, όλα τα ασθενοφόρα και τα νοσοκομεία στην περιοχή, με ιδιαίτερη έμφαση στην Κερύνεια, τέθηκαν σε κατάσταση επιφυλακής.

Οι πληροφορίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η ανατροπή, καθώς και για τυχόν τραυματίες ή διασωθέντες, αναμένεται να διευκρινιστούν από τις αρμόδιες αρχές.