Ανείπωτη τραγωδία στην Κύπρο: Και δεύτερος νεκρός ανασύρθηκε από τα συντρίμμια της πολυκατοικίας

«Μουδιασμένη» η τοπική κοινωνία στην Γερμασόγεια της Κύπρου, καθώς από τα διασωστικά συνεργεία, στην πολυκατοικία που κατέρρευσε νωρίτερα σήμερα, ανασύρθηκε ένας ακόμα νεκρός.

Μετά από προσπάθειες ωρών, ανασύρθηκε γύρω στις 17:30 ένα πρόσωπο από τα συντρίμμια, το οποίο διαπιστώθηκε πως είναι νεκρό. Γύρω στις 19:30 ανασύρθηκε και δεύτερο νεκρό πρόσωπο, αναφέρει το philenews.

Τρία πρόσωπα μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, ωστόσο η κατάσταση τους είναι εκτός κινδύνου.

Από το μεσημέρι έχει στηθεί επιχείρηση με τη συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της ΕΜΑΚ, της Πολιτικής Άμυνας, της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων, του ΕΟΑ Λεμεσού, ενώ για την απομάκρυνση των μπάζων επιστρατεύτηκε εκσκαφέας και φορτηγά.

Ο αντιδήμαρχος Αγίου Αθανασίου, Μαρίνος Κυριάκου, επισήμανε σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους ότι δεν γνωρίζουν ακόμα αν υπάρχουν και άλλοι κάτω από τα συντρίμμια.

Επιβεβαίωσε ότι η πολυκατοικία έχει κριθεί επικίνδυνη και πως έχουν σταλεί από τον ΕΟΑ διπλοσυστημένες επιστολές προς τους ιδιοκτήτες. Σημείωσε ότι είχαν σταλεί και παλαιότερα από τον δήμο Γερμασόγειας που προειδοποιούσε τους ιδιοκτήτες ότι υπάρχει πρόβλημα με την οικοδομή και θα έπρεπε να ανακαινιστεί.

«Δεν ξέρω αν έχει ξανασυμβεί τέτοιο τραγικό συμβάν στην Κύπρο. Να καταρρέει κτήριο και να έχουμε νεκρό ή νεκρούς» δήλωσε συγκλονισμένος ο κ. Κυριάκου, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι δημαρχεύων Αμαθούντας, λόγω απουσίας του δημάρχου.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, κάποιοι από τους ενοίκους κατάφεραν να εξέλθουν έγκαιρα από το κτήριο, ενώ άλλοι απουσίαζαν τη στιγμή της κατάρρευσης. Το κτήριο διέθετε συνολικά 10 διαμερίσματα, στα οποία διέμεναν τουλάχιστον τέσσερα άτομα στο καθένα, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για τον ακριβή αριθμό των ενοίκων.

Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν στο philenews ότι άκουσαν έναν δυνατό θόρυβο, ωστόσο αρχικά θεώρησαν πως επρόκειτο για εκρήξεις από λαμπρατζιές, λόγω της Αναστάσεως.