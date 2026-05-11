Ανεκτίμητος πίνακας που έκλεψαν οι ναζί βρέθηκε: Από τα χέρια του Γκέρινγκ σε μία ξεχασμένη αποθήκη

Ένας ιστορικός πίνακας που είχε κλαπεί από τους ναζί από Εβραίο συλλέκτη έργων τέχνης στη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ανακαλύφθηκε πρόσφατα στο σπίτι απογόνων διαβόητου Ολλανδού συνεργάτη των SS, σύμφωνα με τα όσα αποκάλυψε γνωστός ερευνητής έργων τέχνης.

Πρόκειται για το έργο «Portrait of a Young Girl» («Πορτρέτο Νεαρής Κοπέλας») του Ολλανδού ζωγράφου Τουν Κέλντερ, το οποίο, σύμφωνα με τον ντετέκτιβ έργων τέχνης Άρθουρ Μπραντ, βρισκόταν επί δεκαετίες στο σπίτι της οικογένειας του Χέντρικ Σέιφαρντ.

Ο πίνακας ανήκε αρχικά στον Εβραίο έμπορο τέχνης Ζακ Γκούντστικερ, ο οποίος σκοτώθηκε το 1940 ενώ προσπαθούσε να διαφύγει από τη ναζιστική εισβολή στην Ολλανδία, αφήνοντας πίσω του μια συλλογή με περισσότερους από 1.000 πίνακες.

BREAKING: A painting by Toon Kelder, looted by the Nazis from the famous Jewish art dealer Goudstikker, is still hanging in the house of the granddaughter of the notorious Nazi general Hendrik Seyffardt, head of the Dutch Waffen-SS. Seyffardt was liquidated by the resistance in… pic.twitter.com/FvEopbLATE — Arthur Brand (art detective) (@brand_arthur) May 11, 2026

Ο πίνακας που «ζήλεψε» ο Γκέρινγκ

Η υπόθεση ήρθε στο φως όταν ένας άνδρας επικοινώνησε με τον ερευνητή έργων τέχνης Άρθουρ Μπραντ και του αποκάλυψε ότι είναι απόγονος του Σέιφαρντ και ότι αισθάνθηκε «αηδία» όταν έμαθε πως η οικογένειά του διατηρούσε το έργο για τόσα χρόνια...

Ο Χέντρικ Σέιφαρντ ήταν Ολλανδός στρατηγός που διοικούσε μονάδα εθελοντών των Waffen-SS στο ανατολικό μέτωπο, προτού δολοφονηθεί από μέλη της αντίστασης το 1943.

Λίγο αφότου ανακάλυψε τη συγγένειά του με τον συνεργάτη των Ναζί, ο άνδρας φέρεται να ρώτησε τη γιαγιά του για την προέλευση του πίνακα. Σύμφωνα με όσα δήλωσε, εκείνη του απάντησε ότι το έργο είχε αγοραστεί κατά τη διάρκεια του πολέμου και ότι επρόκειτο για «λεηλατημένη εβραϊκή τέχνη, κλεμμένη από τον Γκούντστικερ. Δεν μπορεί να πουληθεί. Μην το πεις σε κανέναν».

Η οικογένεια, η οποία άλλαξε επίθετο μετά το τέλος του πολέμου, παραδέχθηκε ότι είχε στην κατοχή της τον πίνακα, αρνήθηκε όμως ότι γνώριζε την πραγματική του προέλευση, σύμφωνα με δήλωση που έκανε σε ολλανδικά μέσα ενημέρωσης.

Αφού έμαθε την ιστορία του έργου, ο απόγονος της οικογένειας επικοινώνησε με τον Μπραντ μέσω μεσολαβητή, θεωρώντας ότι ο μόνος τρόπος να επιστραφεί ο πίνακας ήταν να δημοσιοποιηθεί η υπόθεση.

«Ντρέπομαι. Ο πίνακας πρέπει να επιστραφεί στους κληρονόμους του Γκούντστικερ», δήλωσε ο ίδιος στην ολλανδική εφημερίδα De Telegraaf. Στην ίδια εφημερίδα, η γιαγιά του ανέφερε: «Τον είχα λάβει από τη μητέρα μου. Τώρα καταλαβαίνω ότι οι κληρονόμοι του Γκούντστικερ θέλουν πίσω τον πίνακα. Δεν το γνώριζα».

Ο Μπραντ εκτιμά ότι ο πίνακας είχε αρπαχθεί από τον Χέρμαν Γκέρινγκ, μία από τις ισχυρότερες προσωπικότητες του ναζιστικού καθεστώτος, όταν ο Γκούντστικερ διέφυγε στη Βρετανία το 1940.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την έρευνα, το έργο αγοράστηκε σε δημοπρασία από τον Σέιφαρντ και πέρασε αργότερα στους απογόνους του. Ο ντετέκτιβ επικοινώνησε επίσης με τους δικηγόρους των κληρονόμων του Γκούντστικερ, οι οποίοι επιβεβαίωσαν ότι ο συλλέκτης είχε στην κατοχή του έξι έργα του Τουν Κέλντερ και ότι αυτά είχαν συμπεριληφθεί στη δημοπρασία του 1940.