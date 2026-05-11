Πώς το «καβάτζωμα» ξαπλώστρας έγινε επιδημία: Αυστηρά μέτρα από τα ξενοδοχεία για την κακόγουστη μόδα

Για να σταματήσουν τη διαδεδομένη πρακτική του «καβατζώματος» της ξαπλώστρας, ορισμένα ξενοδοχεία και θέρετρα εφαρμόζουν αυστηρά μέτρα κατά των όσων χρησιμοποιούν προσωπικά τους αντικείμενα, για να καταλαμβάνουν τις καρέκλες σε παραλίες και πισίνες επί ώρες.

Την περασμένη εβδομάδα, ένας Γερμανός τουρίστας μήνυσε τον ταξιδιωτικό του πράκτορα επειδή επέτρεψε την πρακτική να λαμβάνει χώρα ενώ βρισκόταν σε διακοπές με την οικογένειά του στην Κω, το 2024, ισχυριζόμενος ότι περνούσε 20 λεπτά την ημέρα προσπαθώντας να βρει ξαπλώστρα.

Οι δικαστές σε ένα περιφερειακό δικαστήριο στο Ανόβερο κατέβαλαν στην οικογένειά του αποζημίωση ύψους 855 λιρών.

Κατάληψη ξαπλώστρας - Τα μέτρα που παίρνουν τα ξενοδοχεία

Ορισμένα ξενοδοχεία επιβάλλουν τους κανόνες κατανομής των ξαπλωστρών από το check-in. Από τότε που η απόφαση για τον Γερμανό τουρίστα δημοσιοποιήθηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, άλλοι παραθεριστές δήλωσαν στο BBC ότι αντιμετώπισαν παρόμοια προβλήματα.

Ο Άντριου Μιλς, από το Νιούκαστλ, είπε ότι «περνούσε τις περισσότερες μέρες μακριά από την πισίνα» στις διακοπές του στη Ζάκυνθο πέρυσι, επειδή οι ξαπλώστρες «είχαν κρατηθεί όλες με πετσέτες από τις 6 το πρωί».

Ένας άλλος παραθεριστής είπε ότι είχε επιστρέψει πρόσφατα από την Αττάλεια της Τουρκίας, όπου η κράτηση ξαπλωστρών με πετσέτες την αυγή «είχε πραγματικά αφαιρέσει τη γοητεία των διακοπών».

Σε επισκέψεις σε δύο δημοφιλείς κατασκηνώσεις στις μεσογειακές ακτές της Γαλλίας, ένας άνδρας είπε στο βρετανικό μέσο ότι «δύο φορές την ημέρα ηχούν μία κόρνα, κατά την οποία αν δεν βρίσκεστε στην ξαπλώστρα, όλα τα αντικείμενα μεταφέρονται στα απολεσθέντα».

Ένας άλλος μας είπε ότι είχε επισκεφθεί ένα ξενοδοχείο στο κυπριακό θέρετρο του Πρωταρά, το οποίο είναι «πολύ αυστηρό» στην εφαρμογή της πολιτικής των «ενοικιαστών ξαπλώστρας», οι οποίοι κρατούν μια ξαπλώστρα για όλες τις διακοπές και ενημερώνουν το ξενοδοχείο εάν επιθυμούν να αλλάξουν θέση.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του ξενοδοχείου , στους επισκέπτες παρέχεται μια ξαπλώστρα κατά το check-in και επιτρέπεται να ζητήσουν την «προτιμώμενη θέση» τους για όλη τη διάρκεια των διακοπών τους, η οποία αποφασίζεται «δίκαια και με προσοχή». Οι επισκέπτες μπορούν επίσης να ζητήσουν να αλλάξουν τη θέση τους.