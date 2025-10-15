Ανησυχία για τα σκευάσματα πρωτεΐνης: Δημοφιλείς μάρκες περιέχουν πολύ υψηλά επίπεδα μολύβδου

Η πρωτεΐνη αποτελούσε για χρόνια ένα σκεύασμα που ήταν αρκετά εξειδικευμένο. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας κατακλύζοντας τα ράφια των σούπερ μάρκετ αλλά και τα promo στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όλα συνέβησαν τα τελευταία 15 χρόνια, η εμμονή των Αμερικανών με την πρωτεΐνη έχει μετατρέψει ένα προϊόν που ήταν εξειδικευμένο σε κεντρικό στοιχείο μιας μανίας ευεξίας πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ωστόσο, παρά την ανάπτυξη και την ανανέωση της εικόνας του κλάδου, ένα πράγμα δεν έχει αλλάξει: οι σκόνες πρωτεΐνης εξακολουθούν να περιέχουν ανησυχητικά επίπεδα τοξικών βαρέων μετάλλων, σύμφωνα με μια νέα έρευνα του Consumer Reports.

Πρωτεΐνη: Τα πορίσματα του Consumer Reports

Οι τελευταίες δοκιμές έγιναν σε 23 σκόνες πρωτεΐνης και έτοιμα προς κατανάλωση ροφήματα από δημοφιλείς μάρκες έδειξαν ότι η μόλυνση από βαρέα μέταλλα έχει γίνει ακόμη πιο συχνή στα προϊόντα πρωτεΐνης, προκαλώντας ανησυχίες ότι οι κίνδυνοι αυξάνονται παράλληλα με την ανάπτυξη του ίδιου του κλάδου.

Για περισσότερα από τα δύο τρίτα των προϊόντων που αναλύσαμε, μια μερίδα περιείχε περισσότερο μόλυβδο από ό,τι οι ειδικοί της CR σε θέματα ασφάλειας τροφίμων θεωρούν ασφαλές για κατανάλωση σε μια μέρα — σε ορισμένες περιπτώσεις έως και 10 φορές περισσότερο.

«Είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι τα αποτελέσματα αυτά είναι ακόμη χειρότερα από τα προηγούμενα», δήλωσε ο Tunde Akinleye, ερευνητής ασφάλειας τροφίμων του CR που ηγήθηκε του ερευνητικού προγράμματος.

Αυτή τη φορά, εκτός από το γεγονός ότι το μέσο επίπεδο μολύβδου ήταν υψηλότερο από αυτό που διαπιστώσαμε πριν από 15 χρόνια, υπήρχαν επίσης λιγότερα προϊόντα με μη ανιχνεύσιμες ποσότητες μολύβδου. Τα ακραία αποτελέσματα είχαν επίσης μεγαλύτερο αντίκτυπο. Η σκόνη Vegan Mass Gainer της Naked Nutrition, το προϊόν με τα υψηλότερα επίπεδα μολύβδου, περιείχε σχεδόν διπλάσια ποσότητα μολύβδου ανά μερίδα από το χειρότερο προϊόν που αναλύσαμε το 2010.

Σχεδόν όλα τα φυτικά προϊόντα που εξέτασε η CR είχαν αυξημένα επίπεδα μολύβδου, αλλά μερικά ήταν ιδιαίτερα ανησυχητικά. Δύο από αυτά περιείχαν τόσο πολύ μόλυβδο που οι ειδικοί της CR προειδοποιούν να μην χρησιμοποιούνται καθόλου. Μια μερίδα από αυτές τις σκόνες πρωτεΐνης περιείχε μεταξύ 1.200 και 1.600 τοις εκατό του επιπέδου μόλυβδου που θεωρεί ανησυχητικό η CR, το οποίο είναι 0,5 μικρογραμμάρια την ημέρα. Δύο άλλα περιείχαν μεταξύ 400 και 600 τοις εκατό αυτού του επιπέδου ανά ημερήσια μερίδα. Οι ειδικοί της CR συνιστούν να περιοριστεί η κατανάλωσή τους σε μία φορά την εβδομάδα.

Οι καταναλωτές συχνά υποθέτουν ότι τα συμπληρώματα προσφέρουν οφέλη για την υγεία χωρίς κινδύνους, λέει ο Pieter Cohen, MD, αναπληρωτής καθηγητής ιατρικής στη Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ. «Αλλά αυτό δεν είναι αλήθεια».