Ανησυχία και για τα λιπάσματα: Πώς ο πόλεμος στο Ιράν απειλεί με παγκόσμια επισιτιστική κρίση

Ο πόλεμος που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ στο Ιράν οδήγησε σε ραγδαία άνοδο της τιμής του πετρελαίου, από τη στιγμή που διακόπηκε η διέλευση των τάνκερ μέσω του Στενού του Ορμούζ, προκαλώντας μεγάλη ανησυχία διεθνώς.

Όπως αναφέρει το Al Jazeera, στις 2 Μαρτίου, ο Εμπραχίμ Τζαμπάρι, ανώτερος σύμβουλος του αρχιστράτηγου του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC), ανακοίνωσε ότι το Στενό του Ορμούζ – μέσω του οποίου μεταφέρεται το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και φυσικού αερίου – «έκλεισε», μια κίνηση που οδήγησε τις τιμές του πετρελαίου να εκτοξευθούν πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Ωστόσο, οι ειδικοί τονίζουν ότι μια παράλληλη κρίση βρίσκεται σε εξέλιξη – μια σημαντική απειλή για την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια που προκαλείται από την επικείμενη έλλειψη λιπασμάτων, τα οποία είναι απαραίτητα για την παραγωγή τροφίμων.

Γιατί υπάρχει έλλειψη λιπασμάτων;

Σχεδόν το ήμισυ της παγκόσμιας εμπορευόμενης ουρίας – του πιο ευρέως χρησιμοποιούμενου λιπάσματος – και μεγάλες ποσότητες άλλων λιπασμάτων εξάγονται από τις χώρες του Κόλπου μέσω του Στενού του Ορμούζ, καθιστώντας την παγκόσμια γεωργία ιδιαίτερα ευάλωτη σε οποιαδήποτε διακοπή εκεί.

Οι πρόσφατες διαταραχές στον εφοδιασμό σε φυσικό αέριο και στις μεταφορές έχουν ήδη αναγκάσει τα εργοστάσια λιπασμάτων στον Κόλπο και πέραν αυτού, τα οποία χρησιμοποιούν φυσικό αέριο για την παραγωγή, να διακόψουν ή να μειώσουν την παραγωγή τους.

Αφού δέχθηκαν επίθεση οι εγκαταστάσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) της, η κρατική εταιρεία ενέργειας του Κατάρ, QatarEnergy, σταμάτησε την παραγωγή στο μεγαλύτερο εργοστάσιο ουρίας στον κόσμο.

Δεδομένου ότι η παραγωγή LNG από το Κατάρ έχει μειωθεί, η Ινδία έχει μειώσει την παραγωγή σε τρία από τα δικά της εργοστάσια ουρίας. Το Μπαγκλαντές έχει επίσης κλείσει τέσσερα από τα πέντε εργοστάσια λιπασμάτων του. Οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν ήδη έλλειψη περίπου 25% στην προμήθεια λιπασμάτων για αυτή την εποχή του έτους.

Επιπλέον, οι τιμές εξαγωγής της ουρίας από τη Μέση Ανατολή έχουν αυξηθεί κατά περίπου 40%, από λίγο κάτω από 500 δολάρια σε λίγο πάνω από 700 ανά μετρικό τόνο την περασμένη Παρασκευή, σύμφωνα με την Argus, μια εξειδικευμένη υπηρεσία αναφοράς τιμών ενέργειας και εμπορευμάτων. Η τιμή είναι σήμερα σχεδόν 60% υψηλότερη από ό,τι την ίδια περίοδο πέρυσι.

Ποιο είναι το μερίδιο του Κόλπου στην παγκόσμια παραγωγή λιπασμάτων;

Σύμφωνα με μια εταιρεία ναυτιλιακών υπηρεσιών, την Signal Group, το 20% των παγκόσμιων λιπασμάτων προέρχεται από τον Κόλπο, όπως και το 46% της παγκόσμιας προσφοράς ουρίας. Η Qatar Fertiliser Company (QAFCO), που θεωρείται ο μεγαλύτερος προμηθευτής ουρίας στον κόσμο, παρέχει μόνη της το 14% της παγκόσμιας ουρίας.

Ανάλυση της Kpler, μιας εταιρίας δεδομένων και αναλύσεων, δείχνει ότι έως και το ένα τρίτο του παγκόσμιου εμπορίου λιπασμάτων θα μπορούσε να διαταραχθεί εάν το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ συνεχιστεί – μόνο μια χούφτα πλοίων με σημαία Ινδίας, Πακιστάν και Κίνας έχουν επιτραπεί να περάσουν με ασφάλεια τις τελευταίες ημέρες.

Σύμφωνα με τον αναλυτή της Morningstar, Seth Goldstein, οι τιμές των αζωτούχων λιπασμάτων θα μπορούσαν να διπλασιαστούν περίπου από τα τρέχοντα επίπεδα και οι τιμές των φωσφορικών θα μπορούσαν να αυξηθούν κατά περίπου 50%, αναφέρει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Ποιες χώρες εξαρτώνται περισσότερο από αυτά τα λιπάσματα;

Σύμφωνα με την Kpler, το 2024 οι ασιατικές χώρες εξαρτώνταν περισσότερο από τις εξαγωγές λιπασμάτων του Κόλπου, λαμβάνοντας το 35% των εξαγωγών ουρίας, το 53% των εξαγωγών θείου και το 64% των εξαγωγών αμμωνίας από τον Κόλπο.

Αυτές οι εξαγωγές είναι ιδιαίτερα ζωτικής σημασίας για βασικές αγορές γεωργικών προϊόντων, κυρίως την Ινδία, τη Βραζιλία και την Κίνα, ενώ σημαντικοί όγκοι προορίζονται επίσης για το Μαρόκο, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αυστραλία και την Ινδονησία.

Η Ινδία εξαρτάται ιδιαίτερα από τη Μέση Ανατολή για τα λιπάσματα, προμηθεύοντας περισσότερο από το 40% της ουρίας και των φωσφορικών λιπασμάτων της από την περιοχή.

Εν τω μεταξύ, η Βραζιλία εξαρτάται σχεδόν εξ ολοκλήρου από τις εισαγωγές για τον εφοδιασμό της με λιπάσματα, σχεδόν το ήμισυ των οποίων διέρχεται από το Στενό του Ορμούζ.

Γιατί η έλλειψη λιπασμάτων θα πλήξει τόσο σοβαρά την παραγωγή τροφίμων;

Η χρονική στιγμή αυτής της διαταραχής είναι ιδιαίτερα ατυχής, καθώς συμπίπτει με τη μέση της περιόδου σποράς, ή της ανοιξιάτικης περιόδου φύτευσης, η οποία γενικά διαρκεί από τα μέσα Φεβρουαρίου έως τις αρχές Μαΐου στο Βόρειο Ημισφαίριο.

Στην εμπορική γεωργία, τα λιπάσματα είναι απαραίτητα για σχεδόν κάθε καλλιέργεια, εάν οι παραγωγοί επιθυμούν υψηλές αποδόσεις. Ωστόσο, διαφορετικές καλλιέργειες απαιτούν διαφορετικά είδη και ποσότητες λιπασμάτων.

Ο κόσμος ήδη ταλανιζόταν από έλλειψη ουρίας όταν η Ευρώπη αναγκάστηκε να μειώσει τις προμήθειές της, αφού έχασε την πρόσβαση στο φθηνό ρωσικό φυσικό αέριο, μετά την έναρξη του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας το 2022.

Επιπλέον, το Πεκίνο περιόρισε τις εξαγωγές λιπασμάτων, συμπεριλαμβανομένης της ουρίας, για να εξασφαλίσει πρώτα τις προμήθειες για τους Κινέζους αγρότες.

Τι σημαίνει αυτό για την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια;

Αρκετοί από τους μεγαλύτερους εισαγωγείς λιπασμάτων του Κόλπου – συμπεριλαμβανομένης της Ινδίας, της Βραζιλίας και της Κίνας – συγκαταλέγονται επίσης μεταξύ των μεγαλύτερων παραγωγών τροφίμων στον κόσμο.

Η Ινδία είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς γεωργικών και διατροφικών προϊόντων στον κόσμο, όπως ρύζι, σιτάρι, όσπρια και φρούτα. Το 2024, το ινδικό ρύζι αντιπροσώπευε περίπου το ένα τέταρτο των παγκόσμιων εξαγωγών ρυζιού.

Σύμφωνα με το υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ, η Βραζιλία αντιπροσωπεύει σήμερα σχεδόν το 60% των παγκόσμιων εξαγωγών σόγιας. Η χώρα εξάγει επίσης ζάχαρη και καλαμπόκι.

Η Κίνα είναι σημαντικός παραγωγός τσαγιού, προμηθεύοντας φύλλα τσαγιού σε όλο τον κόσμο, καθώς και άλλα βασικά γεωργικά προϊόντα, όπως σκόρδο και μανιτάρια.

Ως εκ τούτου, μια παρατεταμένη έλλειψη λιπασμάτων και η αύξηση των τιμών τους θα μπορούσε να οδηγήσει ορισμένους αγρότες να σταματήσουν εντελώς τη χρήση τους. Αυτό θα μείωνε τις αποδόσεις των καλλιεργειών και θα μπορούσε να επηρεάσει την επισιτιστική ασφάλεια σε παγκόσμιο επίπεδο.

Οι χαμηλότερες αποδόσεις σε βασικά είδη διατροφής όπως το ρύζι, το σιτάρι, ο αραβόσιτος και η σόγια θα περιόριζαν την παγκόσμια προσφορά. Με τη σειρά του, αυτό θα οδηγούσε πιθανώς σε αύξηση των τιμών των τροφίμων και ενδεχομένως σε τοπικές ελλείψεις, ειδικά σε χώρες που εξαρτώνται από τις εισαγωγές.

