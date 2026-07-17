Άντι Μπέρναμ: «Στείλτε πίσω τα μάρμαρα του Παρθενώνα, μια και καλή» - Η θέση του για τα κλεμμένα γλυπτά

Ο Άντι Μπέρναμ, επί μήνες φαβορί για τη διαδοχή της ηγεσίας των Εργατικών στη Βρετανία, ανέλαβε σήμερα επίσημα καθήκοντα τόσο προέδρου του κόμματος, όσο και της πρωθυπουργίας της χώρας, κάτι που μπορεί να επηρεάσει ακόμα και το ζήτημα για τα μάρμαρα του Παρθενώνα.

Πέρα του τι μπορεί να σημαίνει η διακυβέρνησή του για την πορεία της Αλβιόνας, μπορεί να σηματοδοτεί και μία αναζωογόνηση της διεκδίκησης για τα αρχαία γλυπτά, καθώς στο παρελθόν ο δημοφιλής πολιτευτής του Μάντσεστερ, έχει τοποθετηθεί ξεκάθαρα για το θέμα.

«Επιστρέψτε τα μάρμαρα στην Ελλάδα»

Συγκεκριμένα, σε Tweet του από τις 17/2 του 2023, είχε γράψει για τα μάρμαρα «Στείλτε τα πίσω, χωρίς υποδιαστολές. Και ας εκμεταλλευτούμε τον πολιτισμό για να αλλάξουμε το πώς βλέπει ο υπόλοιπος κόσμος τη Βρετανία».

Η θέση του Άντι Μπέρναμ για τα μάρμαρα | Twitter

Βέβαια, και να παραμείνει απαράλλακτη η στάση του Μπέρναμ, ακόμα και ως πρωθυπουργός δεν μπορεί να επιβάλλει μία τελική λύση στο πρόβλημα της κηδεμονίας των αρχαιοτήτων που έκλεψε από την Ελλάδα ο λόρδος Έλγιν, καθώς τον τελαυταίο λόγο έχει το Βρετανικό Μουσείο.

Ωστόσο, μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμος σύμμαχος στον αγώνα της Αθήνας για να αποκατασταθεί το μεγαλείο των «απογυμνωμένων» μας γλυπτών.