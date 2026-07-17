Βρετανία: Και επίσημα πρωθυπουργός ο Άντι Μπέρναμ - Αναλαμβάνει καθήκοντα από τη Δευτέρα

Ο Άντι Μπέρναμ έγινε και επίσημα ο νέος ηγέτης του κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος της Βρετανίας την Παρασκευή, αντικαθιστώντας τον Κιρ Στάρμερ.

Θα γίνει επίσημα πρωθυπουργός τη Δευτέρα 20 Ιουλίου, όπου αναλαμβάνει καθήκοντα.

Κατά την έναρξη του λόγου του, το μεσημέρι της Παρασκευής, δήλωσε μεταξύ άλλων: «Θα εργαστώ για να χτίσω μια νέα πολιτική. Η χώρα το ζητάει με αγωνία.

Μπορεί να απολαύσουμε την επιβολή βαθμών σε άλλους. Το κοινό όχι. Πώς μπορούν οι πολιτικοί να δείχνουν με το δάχτυλο όταν το βιοτικό επίπεδο μειώνεται; Και η πολιτική στο σύνολό της δεν λειτουργεί γι' αυτούς. Τους εξοργίζει και τους κάνει να αποσυντονίζονται.

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Στο Μάκερφιλντ, αποφάσισα να κάνω ένα διάλειμμα από αυτό. Είπα ότι δεν ήμασταν αρκετά καλοί. Είπα στον κόσμο τι θα έκανα για να το διορθώσω.

Ξέρετε κάτι; Οι άνθρωποι άρχισαν να ακούν ξανά. Μας άκουσαν δίκαια. Όπως κάνει πάντα το μεγάλο βρετανικό κοινό. Και μετά μια ακόμη ευκαιρία. Ο Μπέρναμ λέει ότι αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία για αλλαγή.

Αλλά ας είμαστε ειλικρινείς, όλοι, αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία για αλλαγή. Και πρέπει να το πάρουμε μαζί. Να ενωθούμε. Να πούμε στους ανθρώπους τι θα κάνουμε αντί να μιλάμε συνέχεια για τους άλλους. Και αν κάνουμε περισσότερα από αυτά, ας δούμε αν μπορούμε να τραβήξουμε και την προσοχή της χώρας.

Ας υιοθετήσουμε μια προσέγγιση που βασίζεται στην επίλυση προβλημάτων και όχι στην επιβράβευση.

Ας έχουμε το θάρρος να διορθώσουμε τα μεγάλα πράγματα που η πολιτική έχει παραμελήσει, όπως η κοινωνική πρόνοια, και ας έχουμε την πεποίθηση να βγούμε έξω μαζί και να υποστηρίξουμε τα σχέδιά μας», δήλωσε.