Αναβρασμός στη Μέση Ανατολή μετά την «αρμάδα» Τραμπ: Για «σενάρια πολέμου» κάνει λόγο το Ιράν

Ως «επίθεση σύντομα από τον Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν» μεταφράζουν πολλοί αναλυτές τα πλοία που έστειλε εχθές (23/1) ο Αμερικανός Πρόεδρος στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν με τη σειρά του απάντησε με φόντο την ενδεχόμενη απειλή με έναν ανώτερο αξιωματούχο να προειδοποιεί: «η χώρα θα θεωρήσει οποιαδήποτε επίθεση ως ολοκληρωτικό πόλεμο εναντίον μας».

Η προειδοποίηση και η αύξηση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας έρχεται σχεδόν δύο εβδομάδες αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τους Ιρανούς διαδηλωτές — χιλιάδες εκ των οποίων έχουν σκοτωθεί από τις δυνάμεις του καθεστώτος — να συνεχίσουν τις διαδηλώσεις και υποσχέθηκε ότι «η βοήθεια είναι καθ’ οδόν».

«Αυτή η στρατιωτική κινητοποίηση - ελπίζουμε να μην προορίζεται για πραγματική σύγκρουση - αλλά ο στρατός μας είναι έτοιμος για το χειρότερο σενάριο. Γι’ αυτό όλα βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής στο Ιράν», δήλωσε ο Ιρανός αξιωματούχος, μιλώντας στο Reuters υπό καθεστώς ανωνυμίας.

Ο αξιωματούχος πρόσθεσε: «Αυτή τη φορά θα θεωρήσουμε οποιαδήποτε επίθεση — περιορισμένη, ανεξέλεγκτη, χειρουργική, κινητική, όπως και αν την ονομάσουν — ως ολοκληρωτικό πόλεμο εναντίον μας, και θα απαντήσουμε με τον σκληρότερο δυνατό τρόπο για να το διευθετήσουμε».

Τραμπ: Οι δηλώσεις για το Ιράν που «σήκωσαν» αντιδράσεις

Ο Πρόεδρος Τραμπ, όπως επισημαίνει το skynews.com, δήλωσε την Πέμπτη ότι οι ΗΠΑ είχαν μια «αρμάδα» που κατευθύνεται προς το Ιράν, αλλά ελπίζει να μην χρειαστεί να τη χρησιμοποιήσει, καθώς επανέλαβε τις προειδοποιήσεις προς την Τεχεράνη να μην σκοτώσει διαδηλωτές ή να ξαναρχίσει το πυρηνικό της πρόγραμμα.

«Αν οι Αμερικανοί παραβιάσουν την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Ιράν, θα απαντήσουμε», είπε ο Ιρανός αξιωματούχος. Αρνήθηκε ωστόσο, να διευκρινίσει πώς θα μπορούσε να είναι μια ιρανική αντίδραση.

Διαβάστε επίσης: Πόσο και πότε είναι πιθανή μια επίθεση του Τραμπ στο Ιράν: Τι σηματοδοτούν τα πλοία που έστειλε στη Μέση Ανατολή

Το αμερικανικό στρατιωτικό σώμα στο παρελθόν έστελνε περιοδικά αυξημένες δυνάμεις στη Μέση Ανατολή σε περιόδους αυξημένης έντασης, κινήσεις που συχνά θεωρούνταν αμυντικές.

Ωστόσο, πέρυσι ο αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε μεγάλη κινητοποίηση πριν από την εκτόξευση αεροπορικών επιθέσεων κατά του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν τον Ιούνιο.

Ιράν: Πότε εκτιμούν ειδικοί ότι ο Τραμπ θα επιτεθεί στο Ιράν

«Η συγκέντρωση στρατιωτικών μέσων σηματοδοτεί την αποφασιστικότητα του προέδρου να διατηρήσει όλες τις επιλογές ανοιχτές, συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών επιθέσεων κατά του ιρανικού καθεστώτος», δήλωσε η Μόνα Γιακουμπιάν, διευθύντρια και ανώτερη σύμβουλος του Προγράμματος για τη Μέση Ανατολή στο Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών. «Σίγουρα θα μπορούσε να είναι προοίμιο μιας επίθεσης, ή θα μπορούσε να είναι μια τακτική εκβιασμού με στόχο την εξασφάλιση παραχωρήσεων από την Τεχεράνη πριν ή ως μέρος μιας διαπραγμάτευσης».

Η εταιρεία συμβούλων κινδύνου Eurasia Group εκτίμησε την πιθανότητα επιθέσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν πριν από τις 30 Απριλίου σε 65%, με το σκεπτικό ότι «οι διπλωματικές προσπάθειες είναι πιθανό να αποτύχουν». Η εταιρεία γεωπολιτικών κινδύνων Rapidan Energy Group διατηρεί το 70% πιθανότητα ότι οι ΗΠΑ θα επιτεθούν στο Ιράν τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες.

Ωστόσο, η στρατιωτική δράση κατά του Ιράν ενέχει τεράστιους κινδύνους και δεν είναι ακόμη σαφές εάν οι ΗΠΑ επιθυμούν απλώς να χρησιμοποιήσουν την απειλή της βίας για να αποτρέψουν περαιτέρω θανάτους διαδηλωτών ή να χρησιμοποιήσουν αεροπορικές επιδρομές για να προκαλέσουν αλλαγή καθεστώτος.