Αντίποινα από το Ιράν: Ανακοίνωσε πως επιτέθηκε σε βάση των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης εναντίον στρατιωτικής βάσης στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα όπου είναι σταθμευμένα αμερικανικά στρατεύματα σε αντίποινα για επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν χθες Κυριακή.

Οι Φρουροί της Επανάστασης «στοχοποίησαν τομείς στους οποίους σταθμεύουν αμερικανικά ελικόπτερα και στρατεύματα στη βάση Αλ Μινχάντ των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων με δεκάδες drones εφόρμησης», σύμφωνα με ανακοινωθέν τους που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση.

Υπενθυμίζεται ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δύο ιρανικούς εκτοξευτήρες στο νησί Λαράκ του Ιράν νωρίτερα σήμερα n(30/08), μετέδωσε ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios, επικαλούμενος Αμερικανό αξιωματούχο.

«Οι δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης παρατηρήθηκαν να προετοιμάζονται να εκτοξεύσουν πυραύλους που μεταφέρουν θαλάσσιες νάρκες προς τα Στενά του Ορμούζ», δήλωσε ο δημοσιογράφος του Axios Μπαράκ Ραβίντ, επικαλούμενος τον αξιωματούχο.

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι η αμερικανική επίθεση στο νησί Λαράκ σκότωσε και τραυμάτισε αρκετούς Ιρανούς μαχητές και αμάχους και ορκίστηκαν να απαντήσουν και να τιμωρήσουν αυτούς που ευθύνονται, μετέδωσε το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο IRIB.

Οι Φρουροί δεν ανέφεραν ακριβή αριθμό θυμάτων. Εκπρόσωπος των Φρουρών δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα πληρώσουν για την επίθεση αυτή τόσο στο οικονομικό όσο και στο στρατιωτικό μέτωπο, μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων FARS.