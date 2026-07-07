Αντίθετος ο Νετανιάχου στην πώληση F-35 στην Τουρκία:«Η Άγκυρα απειλεί την Ελλάδα, κατέχει τη μισή Κύπρο»

Την αντίθεσή του στην πιθανή πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία επανέλαβε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, αποκαλύπτοντας ότι έχει συζητήσει το θέμα «αρκετές φορές» με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Σε συνέντευξή του στο CNN, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η Άγκυρα «απειλεί την Ελλάδα, κατέχει τη μισή Κύπρο και θέλει να καταστρέψει το Ισραήλ», εξηγώντας πως αυτοί είναι οι λόγοι για τους οποίους αντιτίθεται στην παραχώρηση των αμερικανικών μαχητικών στην Τουρκία.

Ο Νετανιάχου σημείωσε ακόμη ότι, παρά τις κατά καιρούς διαφωνίες τους, στα σημαντικότερα ζητήματα διατηρεί κοινή αντίληψη με τον Ντόναλντ Τραμπ. Αναφερόμενος, τέλος, στις εξελίξεις γύρω από το Ιράν, δήλωσε ότι είναι ακόμη πρόωρο να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για την πορεία της κρίσης.

Άρση των κυρώσεων CAATSA στην Τουρκία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεσμεύτηκε την Τρίτη (7/7) να άρει τις κυρώσεις, γνωστές ως CAATSA, που επιβλήθηκαν στην Τουρκία πριν από αρκετά χρόνια, σηματοδοτώντας μια σημαντική αλλαγή στις διμερείς σχέσεις κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης υψηλού επιπέδου με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

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«Θα άρουμε τις κυρώσεις... Δεν θέλουμε να επιβάλουμε κυρώσεις σε φίλους», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια μιας κατ' ιδίαν συνάντησης με τον Ερντογάν στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ αυτή την εβδομάδα στην τουρκική πρωτεύουσα Άγκυρα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ήδη, από την άφιξη του Αμερικανού Προέδρου, φάνηκε το θετικό κλίμα που επικρατούσε ανάμεσα στην Τουρκία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ έτυχε εθιμοτυπικής υποδοχής κατά την άφιξή του στην Άγκυρα, ενώ η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Τουρκία έκανε λόγο για «70 χρόνια φιλίας».

Ο Τραμπ είπε στον Ερντογάν ότι «υπήρξε ένας σπουδαίος ηγέτης και ένας σεβαστός ηγέτης σε όλο τον κόσμο». Συνέχισε λέγοντας ότι οι δύο ηγέτες έχουν διατηρήσει «καλή χημεία» από την πρώτη του θητεία. Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι τρέφει «πολύ σεβασμό» για τον Ερντογάν και είπε ότι πιστεύει ότι αυτό είναι «προς όφελος και των δύο χωρών».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι συντονίζεται με τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγσεθ για την οριστικοποίηση της απόφασης.