Το απαγορευμένο νησί: Γιατί ο Τραμπ έχει πάθει τέτοια εμμονή με το Χαργκ;

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, επανέφερε την Πέμπτη (11/06), το θέμα της κατάληψης της νήσου Χαργκ του Ιράν, για να υπαναχωρήσει από τις απειλές του λίγες ώρες αργότερα.

«Θα χτυπήσουμε πολύ σκληρά απόψε, θα πάρουμε σύντομα το νησί Χαργκ και θα αποκτήσουμε τον πλήρη έλεγχο του πετρελαίου και του φυσικού αερίου» ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ, πριν επανέλθει με νέα δήλωση ότι ακύρωσε τα προγραμματισμένα πλήγματα.

Η περιοχή έχει πρωταγωνιστεί και σε παρελθοντικές απειλές του ρεπουμπλικάνου, καθώς θεωρείται κομβικό σημείο για τις ιρανικές εξαγωγές πετρελαίου.

Το απαγορευμένο νησί

Το Χαργκ, που είναι γνωστό και ως «απαγορευμένο νησί» - λόγω του αυστηρού στρατιωτικού ελέγχου του, αποτελεί την αδιαμφισβήτητη οικονομική ραχοκοκαλιά του Ιράν.

Εκεί, επεξεργάζεται το 90% των εξαγωγών αργού πετρελαίου της χώρας και διαχειρίζονται περίπου 950 εκατομμύρια βαρέλια ετησίως.

Το νησί Χαργκ του Ιράν | Wikimedia Commons

Εντοπίζεται 55 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του λιμανιού του Μπουσέρ και περί τα 15 ναυτικά μίλια από την ηπειρωτική χώρα του Ιράν.

Σε συνέντευξή του την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ σημείωσε πως ο Χαργκ ήταν πάντοτε στις «επιλογές» του.

Με μήκος 8 χιλιομέτρων και πλάτος 4-5 χιλιομέτρων, το νησί περιβάλλεται από βαθιά νερά που του παρέχουν ένα φυσικό γεωγραφικό πλεονέκτημα.

Το βάθος αυτός επιτρέπει σε κολοσσιαία υπερδεξαμενόπλοια να δένουν με ασφάλεια για να φορτώσουν το πετρέλαιο που προορίζεται, κυρίως, για τις ασιατικές αγορές. Η Κίνα, άλλωστε, είναι ο βασικός αγοραστής.

Υπάρχει δυνατότητα φόρτωσης ακόμα και 7 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα αν και στις τρέχουσες συνθήκες, ο αριθμός έχει πέσει στα περίπου 1,6 ημερησίως.

Μία πιθανή αμερικανική επιχείρηση στο Χαργκ θα αποτελούσε σημαντική κλιμάκωση του πολέμου και οδηγήσει σε σκληρά αντίποινα από το Ιράν, που έχει ξεκαθαρίσει ότι οι ΗΠΑ πρέπει να μείνουν μακριά από τις ακτές του, αλλά θα οδηγούσε και σε νέο ράλι ανόδου τις - ήδη αυξημένες - τιμές του πετρελαίου.