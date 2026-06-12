Καλμάρουν οι πετρελαϊκές μετά την ακύρωση του Τραμπ: Αντιφατικά «σήματα» ΗΠΑ και Ιράν για τη συμφωνία

Πτωτικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου την Παρασκευή, συνεχίζοντας την τάση που ξεκίνησε την προηγούμενη ημέρα, μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι ακύρωσε προγραμματισμένο βομβαρδισμό κατά του Ιράν, περιορίζοντας τις ανησυχίες για άμεση κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent υποχώρησαν κατά 1,21 δολάρια ή 1,3%, στα 89,17 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) σημείωσε πτώση 1,23 δολαρίων ή 1,4%, στα 86,48 δολάρια.

Παράλληλα, οι δείκτες ασιατικών χρηματιστηρίων σημείωσαν ραγδαία άνοδο σήμερα, με τον Nikkei στο Τόκιο να ανεβαίνει κατά 4% και τον Kospi στη Σεούλ πάνω από 7%, ενώ οι τιμές του πετρελαίου έπεφταν, μετά τη διαβεβαίωση του Αμερικανού προέδρου.

Αντιφατικά «σήματα» από Ιράν και Τραμπ

Εντούτοις, η Τεχεράνη εμφανίζεται πιο επιφυλακτική. Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη οριστική απόφαση σχετικά με τη συμφωνία, αφήνοντας να εννοηθεί ότι εξακολουθούν να υπάρχουν εκκρεμή ζητήματα στις διαπραγματεύσεις.

Η διαφοροποίηση των τοποθετήσεων υποδηλώνει ότι, παρά τη σημαντική πρόοδο που καταγράφεται στο διπλωματικό πεδίο, δεν έχει ακόμη επιτευχθεί τελική συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών.

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Η εξέλιξη θεωρείται πάντως η πιο ενθαρρυντική ένδειξη αποκλιμάκωσης από την έναρξη της τελευταίας κρίσης, καθώς συνδυάζεται με τις παράλληλες προσπάθειες διαμεσολάβησης του Κατάρ και του Πακιστάν για την επίτευξη μιας ευρύτερης συμφωνίας ασφαλείας στην περιοχή.

Ωστόσο, νωρίτερα σήμερα, δυνάμεις των ΗΠΑ κατέρριψαν δύο ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο πρακτορείο Reuters, σε ένα ακόμη επεισόδιο έντασης στα Στενά του Ορμούζ.

Όπως ανέφερε ο αξιωματούχος, τα drones φέρεται να ήταν «μονής κατεύθυνσης» και εκτιμάται ότι επιχειρούσαν να πλήξουν εμπορικά πλοία που διέρχονταν από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια δίοδο, την ώρα που η Τεχεράνη εμφανίζεται να αυξάνει την πίεση στην περιοχή.

Οι σειρήνες ενεργοποιήθηκαν παράλληλα στο βόρειο Ισραήλ «λόγω εχθρικής εναέριας παραβίασης», σύμφωνα με ανακοίνωση των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, με το περιστατικό να καταγράφεται στην περιοχή της πόλης Μετούλα.