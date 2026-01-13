Απάντηση Πατριαρχείου στη Μόσχα: Ευφάνταστα σενάρια, ψευδείς ειδήσεις και ύβρεις

Απάντηση έδωσε το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην ευθεία επίθεση που εξαπέλυσε η Μόσχα στο πρόσωπο του Πατριάρχη Βαρθολομαίου.

Σε σχετική ανακοίνωση του Πατριαρχείου γίνεται λόγος για «ευφάνταστα σενάρια, ψευδείς ειδήσεις, ύβρεις και κατασκευασμένες πληροφορίες».

Ειδικότερα, αναφέρεται πως από την περίοδο που ο Πατριάρχης κήρυξε το αυτοκέφαλο της ουκρανικής εκκλησίας δέχεται, συνεχώς, επιθέσεις από πλευράς Ρωσίας.

Δηλώνει «λύπη» για το νέο αυτό συμβάν, που, όπως αναφέρεται, έγινε από τις «κρατικές υπηρεσίες της χώρας».

Το Πατριαρχείου επιμένει ότι θα τηρήσει τη στάση που κρατά όλα αυτά τα χρόνια, να μην απαντά.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση:

«Η Μήτηρ Εκκλησία Κωνσταντινουπόλεως – Μήτηρ και αυτής της Εκκλησίας της Ρωσσίας – εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για τη νέα ρωσσική επίθεση κατά του προσώπου της Α.Θ. Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, την οποία εξαπέλυσαν, αυτή τη φορά, κρατικές υπηρεσίες της χώρας. Από το 2018, οπότε το Οικουμενικό Πατριαρχείο αποφάσισε την παραχώρηση Αυτοκεφάλου καθεστώτος στην Εκκλησία της Ουκρανίας, η Μήτηρ Εκκλησία απέφυγε να σχολιάσει τις αναρίθμητες παρόμοιες επιθέσεις που προήλθαν είτε από εκκλησιαστικά είτε από πολιτικά κέντρα και πρόσωπα της Ρωσσίας. Το ίδιο πράττει και σήμερα.

»Τα ευφάνταστα σενάρια, οι ψευδείς ειδήσεις, οι ύβρεις και οι κατασκευασμένες πληροφορίες κάθε είδους προπαγανδιστών δεν αποθαρρύνουν το Οικουμενικό Πατριαρχείο από τη συνέχιση της διακονίας και της οικουμενικής αποστολής του».

Η ρωσική επίθεση

Σημειώνεται πως χθες, Δευτέρα (11/01), η Υπηρεσία Εξωτερικών Πληροφοριών της Ρωσίας (SVR) είχε βγάλει μία ανακοίνωση-επίθεση σε βάρος του Πατριάρχη.

«Αυτός ο ενσαρκωμένος διάβολος έχει την εμμονή να εξοστρακίσει τη ρωσική ορθοδοξία από τα εδάφη των βαλτικών χωρών και να εγκαταστήσει στα εδάφη τους τεχνητές δομές απολύτως ελεγχόμενες από το Φανάρι», αναφερόταν στο κείμενο.

Κατηγορούνταν ότι «ελέγχεται ή συνεργάζεται με τις βρετανικές Μυστικές Υπηρεσίες για να προσεταιριστεί τις εκκλησίες χωρών που είναι κοντά στο Πατριαρχείο της Μόσχας», αλλά και αναφερόταν πως «στηριγμένος σε τοπικούς συμμάχους, όπως οι εθνικιστές και οι νεοναζί, προσπαθεί να απομακρύνει τις ορθόδοξες εκκλησίες της Λιθουανίας, της Εσθονίας, της Λετονίας από το Πατριαρχείο της Μόσχας».

«Προσπαθεί να διαλύσει το ζωντανό σώμα της εκκλησίας και λειτουργεί ως ψευδοπροφήτης», αναφερόταν σε άλλο σημείο.