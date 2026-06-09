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Σε «άλλο επίπεδο» η απάτη στη Βραζιλία: 37χρονη παρίστανε την ανήλικη για να την υιοθετήσουν

Μια 37χρονη γυναίκα στη Βραζιλία, υποδυόταν την 12χρονη προκειμένου να την υιοθετήσει οικογένεια και να εισπράττει χρήματα.

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Η σύλληψη της γυναίκας που παρίστανε την ανήλικη στη Βραζιλία | Mega@Glomex
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Μια 37χρονη γυναίκα στη Βραζιλία υποδυόταν την ανήλικη προειμένου να βρεθεί οικογένεια να την υιοθετήσει και στη σύλληψή της προχώρησαν οι τοπικές αρχές. 

Η γυναίκα δρούσε μέσω διαδικτύου, και τραβούσε φωτογραφίες από γωνίες λήψης που δεν μαρτυρούσαν εύκολα τα ενήλικα χαρακτηριστικά της. Συνήθως ήταν τραβηγμένες πλάγια για να φαίνεται - όσο γίνεται - σαν 12χρονη, όπως δήλωνε ότι ήταν. 

Σύμφωνα με το Live News του Mega, ο απώτερος σκοπός της, ήταν η οικογένεια που θα ανταποκριθεί να τις στείλει χρηματικό ποσό. 

Η δράση της 37χρονης, αποκαλύφθηκε από την ίδια την οικογένεια που ανταποκρίθηκε, η οποία κατάλαβε την «περίεργη» φωτογραφία, στην οποία η γυναίκα απεικονίζεται με μπιμπερό, και διαπίστωσε την απάτη.

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