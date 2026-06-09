Σε «άλλο επίπεδο» η απάτη στη Βραζιλία: 37χρονη παρίστανε την ανήλικη για να την υιοθετήσουν

Μια 37χρονη γυναίκα στη Βραζιλία υποδυόταν την ανήλικη προειμένου να βρεθεί οικογένεια να την υιοθετήσει και στη σύλληψή της προχώρησαν οι τοπικές αρχές.
Η γυναίκα δρούσε μέσω διαδικτύου, και τραβούσε φωτογραφίες από γωνίες λήψης που δεν μαρτυρούσαν εύκολα τα ενήλικα χαρακτηριστικά της. Συνήθως ήταν τραβηγμένες πλάγια για να φαίνεται - όσο γίνεται - σαν 12χρονη, όπως δήλωνε ότι ήταν.
Σύμφωνα με το Live News του Mega, ο απώτερος σκοπός της, ήταν η οικογένεια που θα ανταποκριθεί να τις στείλει χρηματικό ποσό.
Η δράση της 37χρονης, αποκαλύφθηκε από την ίδια την οικογένεια που ανταποκρίθηκε, η οποία κατάλαβε την «περίεργη» φωτογραφία, στην οποία η γυναίκα απεικονίζεται με μπιμπερό, και διαπίστωσε την απάτη.
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