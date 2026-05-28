Απάτη τα αυτόνομα AI οχήματα της Tesla; - «Δεν θα έμπαινα ακόμα και αν με πλήρωνες» λέει πρώην εργαζόμενος

Πρώην εκπαιδευτές AI της Tesla δεν εμπιστεύονται την τεχνολογία αυτόματης οδήγησης που αναπτύσσει η εταιρία για τα οχήματα που παράγει, ενώ διατυπώνουν ενστάσεις και για τα στατιστικά στοιχεία ασφαλείας.

Αυτό αναφέρει έρευνα του Reuters, με φόντο την κριτική που διατυπώνεται για τα οχήματα χωρίς οδηγό που λανσάρει ο τεχνολογικός κολοσσός, χρησιμοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του πρακτορείου, η Tesla ισχυρίζεται ότι το λογισμικό «Full Self-Driving» είναι έως και 10 φορές ασφαλέστερο από τους ανθρώπους οδηγούς, ωστόσο τα στοιχεία που επικαλείται η εταιρία για να υποστηρίξει τους ισχυρισμούς της καταρρέουν μπροστά σε μία πιο προσεκτική εξέταση και οι υπάλληλοι που ανέπτυξαν την τεχνολογία αυτή αναφέρουν ότι δεν είναι ακόμη έτοιμη για μαζική παραγωγή αυτόνομων οχημάτων.

Σε ένα γραφείο στη Γιούτα, εκατοντάδες εργαζόμενοι της Tesla εξετάζουν βίντεο που έχουν συλλεχθεί από οχήματα τα οποία χρησιμοποιούν τη λειτουργία «Full Self-Driving» (FSD) της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Ορισμένα από αυτά τα ντοκουμέντα δείχνουν αυτοκίνητα να χτυπούν γάτες, σκύλους ή ελάφια, αλλά και πιο συνηθισμένα ατυχήματα. Μερικές φορές, δεν φρενάρουν πριν την πρόσκρουση και συχνά, υπερβαίνουν τα όρια ταχύτητας. Οι εργαζόμενοι καταγράφουν επίσης περιστατικά που παραλίγο να προκαλέσουν ατύχημα σε παιδιά που παίζουν στο δρόμο.

Γνωστοί ως «επιμελητές δεδομένων», αυτοί οι εργαζόμενοι εκπαιδεύουν το λογισμικό της Tesla που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη, σημειώνουν περιστατικά καλής και κακής οδήγησης και αναφέρουν τα προβλήματα στους μηχανικούς που εργάζονται για τη βελτίωση του συστήματος.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla, Έλον Μασκ, ισχυρίζεται ότι το FSD θα κάνει σύντομα όλα τα οχήματα της Tesla πλήρως αυτόνομα. Ωστόσο, συνεντεύξεις με εννέα πρώην «επιμελητές δεδομένων» και έναν πρώην μηχανικό αυτόνομης οδήγησης της Tesla δείχνουν ότι η τεχνολογία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει δυσκολίες τους τελευταίους μήνες στην εκτέλεση βασικών ελιγμών – όπως η αποφυγή οχημάτων έκτακτης ανάγκης ή η στάση για σχολικά λεωφορεία που επιβιβάζουν ή αποβιβάζουν μαθητές.

Παρά τις επικίνδυνες ελλείψεις, ο Μασκ και άλλα στελέχη πραγματοποιούν δημόσιες επιδείξεις της πλήρως αυτόνομης ικανότητας που ο δισεκατομμυριούχος υπόσχεται στους επενδυτές κάθε χρόνο επί μια δεκαετία. Οι επιδείξεις περιλαμβάνουν ένα πιλοτικό πρόγραμμα ρομποταξί στο Ώστιν του Τέξας – το οποίο ξεκίνησε τον περασμένο Ιούνιο με ανθρώπους επιτηρητές ασφάλειας στα αυτοκίνητα και άλλους που εργάζονταν εξ αποστάσεως.

Στην Tesla, το προσωπικό εργάστηκε πολλές ώρες χαρτογραφώντας διαδρομές και εκπαιδεύοντας το λογισμικό σε συγκεκριμένους κινδύνους, ώστε η τεχνολογία αυτόνομης οδήγησης της εταιρίας να φαίνεται πιο ικανή από ό,τι είναι στην πραγματικότητα, δήλωσαν τέσσερις πρώην υπάλληλοι της Tesla στο Reuters. Το προσωπικό ανέφερε ότι οι συγκεκριμένες πρακτικές είναι αδύνατο να εφαρμοστούν σε ευρεία κλίμακα.

Αυτές οι προσπάθειες, οι οποίες δεν είχαν αναφερθεί προηγουμένως, υπονομεύουν τον μακροχρόνιο ισχυρισμό του Musk ότι η τεχνολογία αυτόνομης οδήγησης της Tesla θα λειτουργεί σύντομα οπουδήποτε στον κόσμο και δεν απαιτεί την ίδια επίπονη τοπική χαρτογράφηση δρόμων και κινδύνων που χρησιμοποιούν οι ανταγωνιστές.

Ο Μασκ έχει δηλώσει ότι η Tesla ακολουθεί μια απλούστερη προσέγγιση, βασιζόμενη αποκλειστικά σε κάμερες και τεχνητή νοημοσύνη, η οποία θα της επιτρέψει να επεκτείνει την υπηρεσία ρομποταξί της με «υπερ-εκθετική» ταχύτητα και να προσφέρει στους σημερινούς ιδιοκτήτες Tesla πλήρη αυτονομία μέσω ενημερώσεων λογισμικού.

Ο Έλον Μασκ και άλλοι ηγέτες της Tesla έχουν ενισχύσει την εντύπωση της ρομποτικής ικανότητας, επικαλούμενοι στατιστικά στοιχεία ασφάλειας της εταιρίας που, όπως λένε, αποδεικνύουν ότι το FSD είναι ήδη έως και 10 φορές ασφαλέστερο από τους ανθρώπους οδηγούς.

Έρευνα του Reuters σχετικά με τη στατιστική μεθοδολογία της Tesla και συνεντεύξεις με άτομα από το εσωτερικό της εταιρίας δείχνουν ότι ο τεχνολογικός κολοσσός δεν είναι κοντά στο να παραδώσει με ασφάλεια αυτόνομα οχήματα σε μεγάλη κλίμακα.

Η έρευνα περιελάμβανε μια ανάλυση του ειδησεογραφικού πρακτορείου για το πώς η Tesla συγκρίνει τα δικά της δεδομένα ατυχημάτων με τα αντίστοιχα ομοσπονδιακά δεδομένα, την ανασκόπηση της συγκριτικά αυστηρής μεθοδολογίας που χρησιμοποιεί ο ανταγωνιστής ρομποταξί Waymo, καθώς και συνεντεύξεις με 11 ερευνητές οδικής ασφάλειας που εξέτασαν τη μεθοδολογία της Tesla για το Reuters.

Από στοιχεία που συλλέχτηκαν, εντοπίστηκαν αρκετές άκυρες συγκρίσεις δεδομένων που αποτελούν τη βάση των στατιστικών στην έκθεση ασφάλειας του FSD της Tesla, κάτι που, σύμφωνα με 10 ερευνητές, ισοδυναμεί με παραπλανητικό μάρκετινγκ και όχι με σοβαρή έρευνα για ένα κρίσιμο ζήτημα ασφάλειας.

Η Tesla, για παράδειγμα, υπερβάλλει την ασφάλεια της τεχνολογίας συγκρίνοντας το ποσοστό ατυχημάτων σε Tesla με FSD που ενεργοποίησαν τους αερόσακους με το ομοσπονδιακό ποσοστό ατυχημάτων για όλα τα οχήματα, το οποίο περιλαμβάνει πολύ λιγότερο σοβαρά ατυχήματα.

Η εταιρία συγκρίνει επίσης τα αυτοκίνητά της με το μέσο όρο των οχημάτων στις ΗΠΑ – τα οποία είναι πολύ παλαιότερα από το μέσο όρο των Tesla. Αυτό παραποιεί τα αποτελέσματα, καθώς όλοι οι κατασκευαστές αυτοκινήτων έχουν πρόσφατα λανσάρει νέα χαρακτηριστικά ασφαλείας που μειώνουν τα ατυχήματα, ανέφεραν οι ερευνητές.

«Κάθε καινούργιο αυτοκίνητο είναι δραματικά ασφαλέστερο από ένα αυτοκίνητο 12 ετών», δήλωσε ο Phil Koopman, καθηγητής μηχανικής στο Πανεπιστήμιο Carnegie Mellon και ειδικός στην ασφάλεια αυτόνομων οχημάτων. «Είναι σαν να λες: "Το τζετ μου είναι ταχύτερο από το βομβαρδιστικό σου του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου". Ναι, και λοιπόν, ποιο είναι το νόημα;»

Ο οικονομικός διευθυντής της Tesla, Vaibhav Taneja, προέβη για πρώτη φορά στον ισχυρισμό ότι τα οχήματα της εταιρίας είναι 10 φορές ασφαλέστερα τον περασμένο Ιούλιο, μετά την παρουσίαση του ρομποταξί της Tesla στο Ώστιν.

Η πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Tesla, Robyn Denholm, επανέλαβε το ίδιο σε μια συνάντηση τον Νοέμβριο, όπου οι μέτοχοι ενέκριναν ένα πακέτο αμοιβών που χορηγεί στον Μασκ έως και 1 τρισεκατομμύριο δολάρια σε μετοχές της Tesla. Ο δισεκατομμυριούχος στην ίδια συνάντηση, παρουσίασε ένα διάγραμμα με τον ελαφρώς πιο μετριοπαθή ισχυρισμό «85% λιγότερα ατυχήματα», βασισμένο στην πρόσφατα αναθεωρημένη μεθοδολογία της Tesla.

Το FSD θεωρείται ευρέως ικανό να χειριστεί πολλές οδηγικές καταστάσεις, μερικές φορές για μεγάλες χρονικές περιόδους. Ωστόσο, η πλήρης αυτονομία έχει αποδειχθεί δύσκολη υπόθεση για την Tesla και άλλες εταιρίες, καθώς απαιτεί άψογη λειτουργία της τεχνολογίας – ακόμη και στα πιο περίπλοκα σενάρια οδήγησης.

Επτά από τους πρώην επιμελητές δεδομένων δήλωσαν στο Reuters ότι δεν θα εμπιστευόντουσαν το FSD για να τους μεταφέρει. «Όλοι έχουμε δει να αποτυγχάνει», είπε ένας από αυτούς.

Ένας άλλος τόνισε ότι δεν θα επιβιβαζόταν σε ρομποταξί της Tesla «ακόμα και αν με πλήρωνες». Έμπειρος μηχανικός αυτόνομης οδήγησης, ο οποίος εξέταζε τα δεδομένα ατυχημάτων της εταιρίας για χρόνια, χαρακτήρισε τις ισχυρισμούς της εταιρίας για την ασφάλεια... «μ@λ@κίες».