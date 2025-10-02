Απειλή Πούτιν για τους Tomahawk που θέλει η Ουκρανία από τις ΗΠΑ: «Θα απαντήσουμε κατάλληλα»

Ο εκπρόσωπος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι η Μόσχα θα απαντήσει «κατάλληλα» σε περίπτωση που ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εγκρίνει την αποστολή πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία — μια κίνηση που θα επέτρεπε στις ουκρανικές δυνάμεις να χτυπήσουν στόχους εντός της ρωσικής επικράτειας.

Όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, ο Πεσκόφ έκανε τη δήλωση αυτή κατά τη διάρκεια τακτικής ενημέρωσης Τύπου την Πέμπτη (02/10).

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει ζητήσει από τον Τραμπ την αποστολή πυραύλων μεγάλης εμβέλειας, καθώς οι προσπάθειες των ΗΠΑ να επιτύχουν ειρηνική διευθέτηση της σύγκρουσης δεν έχουν αποδώσει μέχρι στιγμής. Ο ίδιος και οι σύμμαχοί του ζητούν αυξημένη πίεση προς τη Ρωσία, μέσω αυστηρότερων κυρώσεων και προηγμένων οπλικών συστημάτων.

Η αποστολή Tomahawk, ωστόσο, θα μπορούσε να οδηγήσει σε επικίνδυνη κλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ της Ρωσίας και του ΝΑΤΟ, με την απειλή άμεσης σύγκρουσης μεταξύ των δύο πυρηνικών δυνάμεων να αυξάνεται συνεχώς.

Οι κίνδυνοι της απόφασης

Οι πύραυλοι Tomahawk θα επέτρεπαν στην Ουκρανία να πλήξει στρατηγικούς στόχους βαθιά μέσα στη ρωσική επικράτεια — όπως αεροπορικές βάσεις και εργοστάσια παραγωγής όπλων. Αν και η κίνηση αυτή θα μπορούσε να εντείνει την πίεση στη Μόσχα ώστε να τερματίσει τον πόλεμο, ταυτόχρονα εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους κλιμάκωσης, με πιθανές απρόβλεπτες συνέπειες.

Ο Πεσκόφ, αναφερόμενος και σε δημοσιεύματα περί διαρκούς παροχής πληροφοριών από ΗΠΑ και ΝΑΤΟ στην Ουκρανία, δήλωσε ότι τέτοια δεδομένα «δεν εμφανίζονται από το πουθενά» — επισημαίνοντας τη συνεχή υποστήριξη της Δύσης στο Κίεβο.

Εξετάζει το αίτημα ο Τραμπ

Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι-Ντι Βανς επιβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει το αίτημα του Ζελένσκι, μαζί με άλλες σχετικές αιτήσεις.

«Ο πρόεδρος θα πάρει την τελική απόφαση», δήλωσε ο Βανς. «Εξετάζουμε το αίτημα, όπως και μια σειρά από άλλα ζητήματα.»

Στάσιμες οι ειρηνευτικές συνομιλίες Ρωσίας - Ουκρανίας

Οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας παραμένουν στάσιμες, κυρίως λόγω δύο ζητημάτων: το καθεστώς των κατεχόμενων ουκρανικών εδαφών και το μέλλον της ουκρανικής ασφάλειας.

Η Μόσχα απαιτεί την αναγνώριση των εδαφών που έχει καταλάβει ως ρωσικά, κάτι που το Κίεβο και οι δυτικοί σύμμαχοί του απορρίπτουν. Παράλληλα, η Ρωσία αντιτίθεται κατηγορηματικά στην παρουσία στρατευμάτων του ΝΑΤΟ στο ουκρανικό έδαφος μετά το τέλος του πολέμου και θεωρεί την επιθυμία της Ουκρανίας να ενταχθεί στη Συμμαχία ως βασική αιτία της εισβολής.

Η Ουκρανία, από την πλευρά της, επιμένει ότι ως κυρίαρχο κράτος έχει το δικαίωμα να καθορίζει μόνη της την πορεία της και ότι δεν πρόκειται να παραχωρήσει εδάφη, όπως ορίζει και το Σύνταγμά της.