Νέες απειλές εξαπέλυσαν οι Φρουροί της Επανάστασης στα Στενά του Ορμούζ καθώς δήλωσαν ότι θα κλείσουν την διέλευση από το θαλάσσιο πέρασμα.

Στην ανακοίνωσή τους, ανέφεραν ότι χθες, Παρασκευή, όπου τα Στενά άνοιξαν για λίγο, αρκετά πλοία πέρασαν από τα Ορμούζ αλλά οι ΗΠΑ παραβίασαν τους όρους της κατάπαυσης του πυρός και δεν ήραν τον ναυτικό αποκλεισμό των λιμανιών του Ιράν.

«Αρκετά πλοία διέπλευσαν τα Στενά του Ορμούζ υπό τη διαχείριση και τον συντονισμό του Πολεμικού Ναυτικού των Φρουρών της Ισλαμικής Επαναστατικής, αφού το Ιράν έδωσε άδεια σε μη στρατιωτικά πλοία να διέλθουν από τον Διάδρομο του Λαράκ. Λόγω της παραβίασης των όρων της εκεχειρίας, ο αμερικανικός εχθρός δεν ήρε τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών πλοίων και λιμανιών. Ως εκ τούτου, από απόψε το βράδυ, τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά έως ότου αρθεί ο αποκλεισμός αυτός», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Παράλληλα προειδοποιούν τα πλοία να μην αποπλεύσουν από τα λιμάνια στον Περσικό Κόλπο και τη Θάλασσα του Ομάν, καθώς εάν προσεγγίσουν τα Στενά του Ορμούζ θα θεωρηθεί συνεργασία με τον εχθρό και θα αποτελέσουν στόχο.

Διαβάστε επίσης: WSJ: Οι ΗΠΑ εξετάζουν ρεσάλτο σε πλοία που συνδέονται με το Ιράν - «Μπροστά» το σχέδιο Economic Fury

Σε νέο μήνυμα ου μεταδόθηκε από την ιρανική τηλεόραση το Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης ανακοίνωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά από το απόγευμα του Σαββάτου μέχρι την άρση του αποκλεισμού των ΗΠΑ κατά των ιρανικών πλοίων.

Axios: Έκτακτη σύσκεψη στον Λευκό Οίκο για τα Στενά του Ορμούζ

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, o Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συγκάλεσε σύσκεψη στην Αίθουσα Καταστάσεων του Λευκού Οίκου το πρωί του Σαββάτου για να συζητήσει την αναζωπύρωση της κρίσης γύρω από τα Στενά του Ορμούζ και τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους.

Η ανακοίνωση του Ιράν το Σάββατο για εκ νέου κλείσιμο των Στενών, καθώς και οι πολλαπλές επιθέσεις που εξαπέλυσε σε διάφορα πλοία στην περιοχή, ήρθαν λιγότερο από 24 ώρες αφότου ο Τραμπ δήλωσε ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου θα μπορούσε να επιτευχθεί «εντός μίας ή δύο ημερών». Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι, αν δεν υπάρξει σύντομα πρόοδος, ο πόλεμος ενδέχεται να ξαναρχίσει τις επόμενες ημέρες.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος αναμένεται να λάβει μέρος στον επόμενο γύρο διαπραγματεύσεων με το Ιράν, καθώς και ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο.