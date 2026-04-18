WSJ: Οι ΗΠΑ εξετάζουν ρεσάλτο σε πλοία που συνδέονται με το Ιράν - «Μπροστά» το σχέδιο Economic Fury

Σε τεντωμένο σχοινί ισορροπεί η Μέση Ανατολή, ενώ προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι το Ιράν έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ και επιτέθηκε σε πλοία σήμερα, παρά τις χθεσινές εξελίξεις

Την ίδια στιγμή η υπομονή του Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να εξαντλείται καθώς δήλωσε χαρακτηριστικά νωρίτερα το Σάββατο ότι «δεν θα αφήσει το Ιράν να εκβιάσει τις ΗΠΑ». Μάλιστα δημοσίευμα της Wall Street Journal, ο στρατός των ΗΠΑ εξετάζει ρεσάλτο σε πλοία που συνδέονται με το Ιράν.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, οι εξελίξεις με τις δράσεις του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ. ροκάλεσαν αναστάτωση στις ναυτιλιακές εταιρείες, μια μέρα αφότου ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι τα Στενά ήταν πλήρως ανοιχτά στην εμπορική κυκλοφορία, μια ανακοίνωση που χαιρέτισε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Η απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να εντείνει την οικονομική πίεση προς την Τεχεράνη αποσκοπεί στο να αναγκάσει το καθεστώς να ανοίξει εκ νέου τα Στενά και να κάνει παραχωρήσεις όσον αφορά στο πυρηνικό πρόγραμμα, το οποίο αποτελεί το επίκεντρο των διαπραγματεύσεων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

Στενά του Ορμούζ: Οι ΗΠΑ έχουν ήδη αναγκάσει 23 πλοία να επιστρέψουν

Οι ΗΠΑ έχουν ήδη αναγκάσει 23 πλοία να επιστρέψουν, τα οποία είχαν προσπαθήσει να αναχωρήσουν από ιρανικά λιμάνια στο πλαίσιο ενός ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών, σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ.

Η διεύρυνση της εκστρατείας θα επιτρέψει στις ΗΠΑ να αναλάβουν τον έλεγχο των ιρανικών πλοίων σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των πλοίων που μεταφέρουν ιρανικό πετρέλαιο και που ήδη πλέουν εκτός του Περσικού Κόλπου, καθώς και αυτών που μεταφέρουν όπλα που ενδέχεται να υποστηρίξουν το ιρανικό καθεστώς.

Τι είναι η νέα επιχείρηση των ΗΠΑ «Economic Fury»

Ο στρατηγός Νταν Κέιν, πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου δήλωσε εχθές ότι: «Οι ΗΠΑ θα καταδιώκουν ενεργά κάθε πλοίο υπό ιρανική σημαία ή κάθε πλοίο που επιχειρεί να παράσχει υλική υποστήριξη στο Ιράν».

«Αυτό περιλαμβάνει τα πλοία του «σκοτεινού στόλου» που μεταφέρουν ιρανικό πετρέλαιο. Όπως οι περισσότεροι από εσάς γνωρίζετε, τα πλοία του «σκοτεινού στόλου» είναι εκείνα τα παράνομα ή αθέμιτα πλοία που παρακάμπτουν τους διεθνείς κανονισμούς, τις κυρώσεις ή τις ασφαλιστικές απαιτήσεις».

Η κίνηση αυτή, η οποία, σύμφωνα με τον Κέιν, θα υλοποιηθεί εν μέρει από την Αμερικανική Διοίκηση Ινδο-Ειρηνικού, θα σηματοδοτήσει μια νέα φάση της εκστρατείας πίεσης των ΗΠΑ κατά της Τεχεράνης, την οποία αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ έχουν ονομάσει Economic Fury.

Ο πρόεδρος Τραμπ είναι αισιόδοξος ότι ο ναυτικός αποκλεισμός, σε συνδυασμό με τα μέτρα που επιβλήθηκαν στο πλαίσιο του Economic Fury, θα συμβάλει στη διευκόλυνση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Άννα Κέλι στο Journal.