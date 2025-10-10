Απεργία για το νέο διορισμό στην Όπερα της Βενετίας: Σάλος με τη φίλη της Μελόνι και το φασιστικό παρελθόν της

Χαμός επικρατεί στην Βενετία μετά την ανακοίνωση για τον νέο διορισμό στην Όπερα La Fenice που συνδέεται με τη Τζόρτζια Μελόνι, και η πόλη μπαίνει σε απεργιακό κλοιό.

Η απεργία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, την ημερομηνία της πρώτης παράστασης του Βότσεκ του Άλμπαν Μπεργκ από την όπερα, η οποία θα κλείσει τη σεζόν 2024-25.

Οι μουσικοί και το προσωπικό του θεάτρου ζητούν εδώ και μήνες την ανάκληση του διορισμού της Μπεατρίς Βενέτσι ως μουσικής διευθύντριας, ισχυριζόμενοι ότι δεν έχει αρκετή εμπειρία για τον υψηλόβαθμο ρόλο και επιλέχθηκε μόνο λόγω των κυβερνητικών διασυνδέσεών της.

Η 35χρονη Βενέζι, της οποίας ο πατέρας είναι πρώην μέλος του νεοφασιστικού κόμματος Φόρτσα Νουόβα, διορίστηκε ως σύμβουλος μουσικής στο υπουργείο Πολιτισμού λίγο αφότου ο Μελόνι ανέλαβε την εξουσία πριν από τρία χρόνια και έχει επαινεθεί επανειλημμένα από τον Ιταλό πρωθυπουργό, ενώ έχει λάβει και βραβείο από το ακροδεξιό κόμμα της, τους Αδελφούς της Ιταλίας (FdI).

Η επιστολή των μουσικών

Οι μουσικοί της ορχήστρας απέστειλαν την περασμένη εβδομάδα ανοιχτή επιστολή προς τον γενικό διευθυντή του χώρου, Nicola Colabianchi, καταγγέλλοντας την έλλειψη διαφάνειας στη διαδικασία επιλογής και αμφισβητώντας τα προσόντα του Venezi για μια θέση σε ένα τόσο αναγνωρισμένο ίδρυμα.

Η επιστολή που δημοσιεύθηκε στον ιταλικό τύπο πρόσθεσε ότι «το όνομά της δεν έχει εμφανιστεί στις πινακίδες των σημαντικότερων φεστιβάλ της παγκόσμιας μουσικής σκηνής».

Η Βενέζι έχει προκαλέσει στο παρελθόν διαμάχες και πέρυσι έγινε στόχος διαδηλωτών που φώναζαν «Όχι φασίστες στην όπερα» πριν διευθύνει μια συναυλία την Πρωτοχρονιά στη Νίκαια της νότιας Γαλλίας.

Δεν έχει κρύψει ποτέ τις συντηρητικές της αξίες, αλλά δήλωσε σε συνέντευξή της στην HuffPost Italia το 2023 ότι «δεν ήταν φασίστρια» και δέχθηκε επίθεση μόνο λόγω του πολιτικού ιστορικού του πατέρα της.

