Απίστευτα νούμερα δίνει ο ΟΗΕ για τη Μέση Ανατολή: 20.000 ναυτικοί και 15.000 επιβάτες αποκλεισμένοι

Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός του ΟΗΕ δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων AFP ότι περίπου 20.000 ναυτικοί και 15.000 επιβάτες κρουαζιερόπλοιων έχουν αποκλειστεί στον Περσικό Κόλπο, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ο Γενικός Γραμματέας της ρυθμιστικής αρχής ναυτιλίας, Αρσένιο Ντομίνγκεζ, δήλωσε ότι «ο ΔΝΟ είναι έτοιμος να συνεργαστεί με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για να διασφαλίσει την ασφάλεια και την ευημερία των ναυτικών που επηρεάζονται».

Από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος το Σάββατο, ο ΔΝΟ έχει καταγράψει επτά περιστατικά με πλοία στην περιοχή, τα οποία έχουν οδηγήσει σε δύο θανάτους και σε τραυματισμό άλλων επτά ατόμων.

ΟΗΕ: «Ανθρωπιστικό ζήτημα ο αποκλεισμός»

«Πέρα από τον οικονομικό αντίκτυπο αυτών των ανησυχητικών επιθέσεων, πρόκειται για ένα ανθρωπιστικό ζήτημα. Καμία επίθεση σε αθώους ναυτικούς δεν δικαιολογείται ποτέ», δήλωσε ο Ντομίνγκεζ.

«Επαναλαμβάνω την έκκλησή μου προς όλες τις ναυτιλιακές εταιρείες να επιδεικνύουν τη μέγιστη προσοχή όταν δραστηριοποιούνται στην πληγείσα περιοχή», πρόσθεσε.

Το Ιράν έχει ουσιαστικά κλείσει το Στενό του Ορμούζ, μέσω του οποίου διέρχεται το ένα πέμπτο του παγκόσμιου αργού πετρελαίου και σημαντικά αποθέματα υγροποιημένου φυσικού αερίου.