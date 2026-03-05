Μέση Ανατολή: Ο επόμενος στόχος του Ισραήλ στον πόλεμο με το Ιράν - Το στοίχημα των υπόγειων πυραύλων

Στο στόχαστρο του Ισραήλ μπαίνουν τώρα θέσεις βαλλιστικών πυραύλων που βρίσκονται σε υπόγειες εγκαταστάσεις του Ιράν, κατά τη δεύτερη φάση του πολέμου στη Μέση Ανατολή, όπως μεταδίδει το Reuters.

Η κοινή αεροπορική επίθεση με τις ΗΠΑ στο Ιράν πλησιάζει στο τέλος της πρώτης εβδομάδας, αφού τα αρχικά πλήγματα σκότωσαν ηγετικά στελέχη της χώρας και πυροδότησαν έναν περιφερειακό πόλεμο, με ιρανικές επιθέσεις στο Ισραήλ, τον Κόλπο και το Ιράκ, καθώς και ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο.

Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι έπληξε εκατοντάδες ιρανικούς εκτοξευτές πυραύλων που βρίσκονται στην επιφάνεια και θα μπορούσαν να στοχεύσουν ισραηλινές πόλεις. Η δεύτερη φάση θα περιλαμβάνει καταφύγια όπου αποθηκεύονται βαλλιστικοί πύραυλοι και εξοπλισμός.

Μέση Ανατολή: Τα σχέδια του Ισραήλ για το αύριο

Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές, στόχος του Ισραήλ είναι η εξουδετέρωση της ικανότητας του Ιράν να εξαπολύει αεροπορικές επιθέσεις κατά του Τελ Αβίβ έως το τέλος του πολέμου, ο οποίος επικεντρώνεται επίσης στην ανατροπή της ηγεσίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Νωρίτερα οι ισραηλινοί είχαν υποστηρίξει ότι τόσο ο στρατός τους όσο και οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν καταφέρει να θέσουν υπό τον έλεγχό τους μεγάλο μέρος του ιρανικού εναέριου χώρου τις πρώτες ημέρες των επιθέσεων.

Σε ανακοίνωσή του την Πέμπτη, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι, κατά τη διάρκεια της νύχτας, η Πολεμική Αεροπορία έπληξε «υπόγειες υποδομές που χρησιμοποιούνται από το ιρανικό καθεστώς για την αποθήκευση βαλλιστικών πυραύλων, καθώς και εγκαταστάσεις αποθήκευσης πυραύλων που προορίζονταν για χρήση εναντίον αεροσκαφών».

.Οι εκτιμήσεις για το απόθεμα πυραύλων του Ιράν ποικίλλουν σημαντικά, από περίπου 2.500 πριν από τον πόλεμο, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, έως περίπου 6.000 σύμφωνα με άλλους αναλυτές. Το μέγεθος του αποθέματος που απομένει θα μπορούσε να αποδειχθεί κρίσιμο για την εξέλιξη του πολέμου.