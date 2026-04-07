Απίστευτη ειρωνεία: Το Ισραήλ κατέστρεψε ιστορική εβραϊκή συναγωγή στην Τεχεράνη

Μετά το τελευταίο κύμα χτυπημάτων τους κατά του Ιράν στην Τεχεράνη, ο άξονας Ισραήλ - ΗΠΑ κατέστρεψε ακόμα και μία εβραϊκή συναγωγή τεράστιας πολιτισμικής σημασίας.

«Σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες, η Συναγωγή Ράφι-Νία... καταστράφηκε ολοσχερώς στις επιθέσεις σήμερα το πρωί», ανέφερε την Τρίτη η εφημερίδα Shargh, κατά το Al Jazeera.

Σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Mehr του Ιράν, η συναγωγή καταστράφηκε όταν δέχτηκε επίθεση ένα παρακείμενο οικιστικό συγκρότημα στο κέντρο της Τεχεράνης.

Τεχεράνη: «Θάβει» και την εβραϊκή ιστορία το Ισραήλ

Πλάνα έδειχναν μέλη της πολιτικής άμυνας ανάμεσα στα ερείπια, με βιβλία στην εβραϊκή γλώσσα σκορπισμένα στο έδαφος.

Η έκθεση ανέφερε ότι λόγω της στενότητας των δρόμων γύρω από το κτίριο που δέχτηκε την επίθεση, το εξωτερικό και το εσωτερικό των κοντινών κτιρίων υπέστησαν επίσης «σοβαρές ζημιές». Δεν υπήρξε άμεση αναφορά για θύματα.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Telegram από το επίσημο πρακτορείο IRIB News του Ιράν, ο Homayoun Sameh, Εβραίος εκπρόσωπος στην Ισλαμική Συμβουλευτική Συνέλευση της χώρας, δήλωσε ότι «το σιωνιστικό καθεστώς δεν έδειξε κανένα έλεος σε αυτήν την κοινότητα κατά τη διάρκεια των εβραϊκών εορτών και στοχοποίησε μία από τις αρχαίες και ιερές συναγωγές μας».

«Δυστυχώς, κατά τη διάρκεια αυτής της επίθεσης, το κτίριο της συναγωγής καταστράφηκε ολοσχερώς και οι πάπυροι της Τορά μας θάφτηκαν κάτω από τα ερείπια», είπε.

Ο Ιουδαϊσμός είναι μια από τις νομικά αναγνωρισμένες μειονοτικές θρησκείες του Ιράν και η χώρα έχει μια σημαντική εβραϊκή κοινότητα, αν και πολλά μέλη της διέφυγαν μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

Ο Shargh αποκάλεσε τη συναγωγή «έναν από τους πιο σημαντικούς χώρους συγκέντρωσης και εορτασμού για τους Εβραίους του Χορασάν», αναφερόμενος στη βορειοανατολική επαρχία του Ιράν.

Οι επιθέσεις αυτές εντάσσονται σε μια σειρά αμερικανο-ισραηλινών επιθέσεων κατά τη διάρκεια της νύχτας, στις οποίες σκοτώθηκαν τουλάχιστον 15 άνθρωποι σε όλο το Ιράν, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Έξι πτώματα ανασύρθηκαν κάτω από τα ερείπια κτιρίων στην πόλη Πάρντις, ανατολικά της Τεχεράνης, ανέφερε το Mehr.

Τοπικοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε κατοικημένη περιοχή στην πόλη Σαχριάρ, στα δυτικά της επαρχίας Τεχεράνης.

