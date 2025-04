Το απίστευτο ποσό που συγκεντρώνεται κάθε χρόνο από τη Φοντάνα ντι Τρέβι

Εδώ και δεκαετίες η Φοντάνα ντι Τρέβι θεωρείται ένα από τα δημοφιλέστερα τουριστικά σημεία, όχι μόνο της Ιταλίας και της Ευρώπης, αλλά και ολόκληρου του κόσμου γενικότερα.

Μεγάλες ουρές από τουρίστες επισκέπτονται καθημερινά το σιντριβάνι που βρίσκεται στην περιοχή Τρέβι, στην Ρώμη, προκειμένου να θαυμάσουν το αξιοθέατο (έτος κατασκευής: 1735), καθώς και για να... τηρήσουν μια αρκετά παλιά παράδοση.

Ο θρύλος λέει πως αν πετάξεις με το δεξί σου χέρι ένα κέρμα στο σιντριβάνι, θα έχεις καλή τύχη και θα επιστρέψεις στην Ρώμη κάποια στιγμή στο μέλλον. Αν πετάξεις και δεύτερο κέρμα, τότε θα συναντήσεις τον έρωτα της ζωής σου, ενώ με ένα τρίτο κέρμα θα τον παντρευτείς. Μάλιστα αυτή η παράδοση έφτασε ως τις κινηματογραφικές αίθουσες, αφού το 1954 κυκλοφόρησε η ταινία "Three Coins in the Fountain", στην οποία τρεις γυναίκες εύχονται να βρουν τον έρωτα, πετώντας νομίσματα στη Φοντάνα ντι Τρέβι.

Το ποσό που συλλέγεται στη Φοντάνα ντι Τρέβι

Εν πάση περιπτώσει, η όλη ιστορία αποδεικνύεται μέσα σ' όλα κι ιδιαίτερα κερδοφόρα, μιας και τα χρήματα που συλλέγονται καθημερινά στο δημοφιλές αξιοθέατο είναι πολλά. Πάρα πολλά! Για την ακρίβεια, εκτιμάται ότι το ποσό ξεπερνά τις 3 χιλιάδες Ευρώ, ενώ σε ετήσια βάση το τα χρήματα που μαζεύονται είναι περισσότερα του 1,5 εκατομμυρίου, σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ του Reuters για το 2023. Που πάνε όμως όλα αυτά;

Που καταλήγουν τα χρήματα

Αυτό που πολλοί δεν γνωρίζουν είναι πως τα νομίσματα μαζεύονται με μακριές σκούπες και σωλήνες αναρρόφησης από το αρμόδιο συνεργείο κι έπειτα παραχωρούνται στην Κάριτας που είναι μια ποιμαντική οργάνωση με φιλανθρωπικό χαρακτήρα.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα χρησιμοποιεί τα χρήματα για να βοηθήσει τους φτωχούς και τους άπορους της πόλης, ενώ μεταξύ άλλων χρηματοδοτεί καταφύγια αστέγων και παρέχει δωρεάν σούπερ μάρκετ και φαγητό σ' όσους το έχουν ανάγκη.

Γι' αυτόν τον λόγο, είναι παράνομο να «ψαρέψει» κάποιος νομίσματα από το σιντριβάνι.