Απίστευτο τροχαίο στην Κολομβία: Μοτοσικλετιστής συγκρούστηκε με λεωφορείο - H πόρτα που του έσωσε τη ζωή

Ένα απίστευτο τροχαίο στην Κολομβία, που καταγράφηκε σε βίντεο, κάνει τον γύρο των social media, με έναν μοτοσικλετιστή να γλιτώνει από τα χειρότερα χάρη σε μια… ανοιχτή πόρτα λεωφορείου.

#IMPACTANTE 😳 Impresionantes imágenes captadas por una cam/seguridad en Buga (V. Cauca) revelan el violento choque entre un bus de servicio público y un motociclista que milagrosamente sobrevivió al fuerte impacto. El hombre finalmente salió del automotor por sus propios medios. pic.twitter.com/wKvPTad1we — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) August 30, 2026

Το περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη Μπούγκα, όταν ο αναβάτης μιας μηχανής πλησίασε με ταχύτητα σε διασταύρωση και συγκρούστηκε με λεωφορείο που περνούσε εκείνη τη στιγμή από το σημείο.

Η συνέχεια θυμίζει περισσότερο σκηνή από ταινία δράσης. Τη στιγμή της σύγκρουσης, η πόρτα επιβίβασης του λεωφορείου ήταν ανοιχτή, με αποτέλεσμα ο μοτοσικλετιστής, αντί να πέσει πάνω στο πλαϊνό μέρος του οχήματος, να εκτοξευτεί από τη δύναμη της πρόσκρουσης και να περάσει μέσα από την ανοιχτή είσοδο.

Ο αναβάτης κατέληξε στο εσωτερικό του λεωφορείου, ενώ τα καθίσματα και άλλα σημεία της καμπίνας ενδέχεται να απορρόφησαν μέρος της πρόσκρουσης.

Το πλέον εντυπωσιακό είναι ότι, λίγο αργότερα, ο μοτοσικλετιστής φαίνεται να σηκώνεται και να βγαίνει μόνος του από το λεωφορείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες που συνοδεύουν το βίντεο στα social media, ο οδηγός του λεωφορείου φέρεται να είχε ξεχάσει να κλείσει την πόρτα πριν συνεχίσει τη διαδρομή του. Ένα σοβαρό λάθος ασφαλείας που, στη συγκεκριμένη περίπτωση, ενδέχεται να αποδείχθηκε σωτήριο για τον αναβάτη.

Εάν η πόρτα ήταν κλειστή, ο μοτοσικλετιστής θα μπορούσε να είχε προσκρούσει με μεγάλη δύναμη πάνω στο πλαϊνό μέρος του λεωφορείου. Αντίθετα, πέρασε από το άνοιγμα και βρέθηκε στο εσωτερικό του οχήματος.

Οι εικόνες από το παράξενο τροχαίο έγιναν γρήγορα viral, προκαλώντας δεκάδες σχόλια. «Είναι σαν σκηνή από ταινία», έγραψε ένας χρήστης, ενώ άλλος σχολίασε με χιούμορ ότι ο μοτοσικλετιστής «δεν ήθελε να χάσει το λεωφορείο».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι Αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο. Αν και στο βίντεο ο αναβάτης φαίνεται να στέκεται στα πόδια του μετά τη σύγκρουση, δεν έχει γίνει γνωστή η ακριβής κατάσταση της υγείας του.