Από 28 στα 19 τα σημεία του σχεδίου για την Ουκρανία: Πιθανώς σύντομα συνάντηση Ζελένσκι - Τραμπ

Η Ουκρανία τροποποίησε σημαντικά το ειρηνευτικό σχέδιο 28 σημείων των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, αφαιρώντας ορισμένες από τις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις της Ρωσίας, δήλωσαν άτομα που γνωρίζουν τις διαπραγματεύσεις, καθώς οι Ευρωπαίοι ηγέτες προειδοποίησαν τη Δευτέρα ότι δεν μπορεί να επιτευχθεί σύντομα συμφωνία.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον Guardian, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μπορεί να συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο αργότερα αυτή την εβδομάδα, με την Ουκρανία να πιέζει επίσης για τη συμμετοχή της Ευρώπης στις συνομιλίες.

Διαβάστε ακόμα: Κρεμλίνο για επικαιροποιημένο ειρηνευτικό σχέδιο Ευρωπαίων: «Δεν μας κάνει, μη εποικοδομητικό»

Σχέδιο για την Ουκρανία: Πώς τα 28 σημεία έγιναν 19

Το αρχικό αμερικανο-ρωσικό σχέδιο 28 σημείων καταρτίστηκε τον περασμένο μήνα από τον Κίριλ Ντμίτριεφ, ειδικό απεσταλμένο του Βλαντιμίρ Πούτιν, και τον εκπρόσωπο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ.

Καλεί την Ουκρανία να αποσυρθεί από τις πόλεις που ελέγχει στην ανατολική περιοχή του Ντονμπάς, να περιορίσει το μέγεθος του στρατού της και να μην ενταχθεί στο ΝΑΤΟ.

Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων την Κυριακή στην Ελβετία - με επικεφαλής τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, και τον αρχηγό του επιτελείου του Ζελένσκι, Αντρίι Γερμάκ - το σχέδιο αναθεωρήθηκε ουσιαστικά. Τώρα περιλαμβάνει μόνο 19 σημεία.

Το Κίεβο και οι Ευρωπαίοι εταίροι του λένε ότι η σημερινή πρώτη γραμμή πρέπει να είναι το σημείο εκκίνησης για τις εδαφικές συζητήσεις.

Λένε ότι δεν μπορεί να υπάρξει αναγνώριση εδαφών που κατελήφθησαν από τη Ρωσία στρατιωτικά και προσθέτουν ότι το Κίεβο θα πρέπει να λάβει τις δικές του αποφάσεις για το αν θα ενταχθεί στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ - κάτι στο οποίο το Κρεμλίνο θέλει να ασκήσει βέτο ή να επιβάλει όρους.

Στη συνέχεια, ο Ρούμπιο χαιρέτισε τις συνομιλίες της Κυριακής ως «πολύ πολύ θετικές». Γράφοντας στο Truth Social, ο Τραμπ, ο οποίος λίγες μέρες νωρίτερα είχε κατηγορήσει την ηγεσία της Ουκρανίας ότι έχει «μηδενική ευγνωμοσύνη», υιοθέτησε θετικό τόνο.

Έγραψε: «Είναι πραγματικά πιθανό να σημειώνεται μεγάλη πρόοδος στις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας;;; Μην το πιστεύετε μέχρι να το δείτε, αλλά κάτι καλό μπορεί να συμβαίνει. Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΕΥΛΟΓΕΙ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ!».

Η αντιπροσωπεία της Ουκρανίας ενημέρωσε τον Ζελένσκι για τις συνομιλίες τη Δευτέρα, μετά την επιστροφή του από τη Γενεύη στο Κίεβο. Χαρακτήρισαν την τελευταία έκδοση του σχεδίου ως πιο ρεαλιστική.

Ξεχωριστά, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μίλησε με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, και τον προέτρεψε να εμπλέξει τις ευρωπαϊκές χώρες στη διαδικασία. Ο Βανς φέρεται να συμφώνησε.

Το Ηνωμένο Βασίλειο και η ΕΕ έμειναν άναυδες την περασμένη εβδομάδα όταν το αρχικό σχέδιο διέρρευσε στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Ο γραμματέας του στρατού, Νταν Ντρίσκολ - φίλος και συμμαθητής του Βανς στο πανεπιστήμιο - στάλθηκε στο Κίεβο με μια στρατιωτική αντιπροσωπεία για να ενημερώσει τον Ζελένσκι για το περιεχόμενό του.

Έκτοτε, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν επιδιώξει να αναθεωρήσουν το έγγραφο, το οποίο φαίνεται να είχε αρχικά γραφτεί στα ρωσικά. Δημοσίευσαν τις δικές τους αντιπροτάσεις το Σαββατοκύριακο, οι οποίες ζητούσαν τον σεβασμό της κυριαρχίας της Ουκρανίας.

Με την πλάτη στον τοίχο ο Ζελένσκι

Οι συνομιλίες πραγματοποιούνται καθώς ο Ζελένσκι βρίσκεται στην πιο ευάλωτη θέση του από την έναρξη του πολέμου, μετά από ένα σκάνδαλο διαφθοράς που οδήγησε στην απόλυση δύο υπουργών του και καθώς η Ρωσία σημειώνει κέρδη στο πεδίο της μάχης.

Η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, το Χάρκοβο, επλήγη από αυτό που οι αξιωματούχοι χαρακτήρισαν ως μαζική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που σκότωσε τέσσερις ανθρώπους την Κυριακή. Με καπνό να ανεβαίνει από τα ερείπια, ένας άνδρας εθεάθη σκυμμένος και να κρατάει το χέρι ενός νεκρού σώματος.

Διαβάστε επίσης: Ζελένσκι: «Η Ρωσία πρέπει να πληρώσει για τον πόλεμο στην Ουκρανία»

«Υπήρχε μια οικογένεια, υπήρχαν παιδιά», δήλωσε στο Reuters ο Ιχόρ Κλιμένκο, διοικητής της ομάδας έκτακτης ανάγκης του Ερυθρού Σταυρού στο Χάρκοβο. «Δεν μπορώ να σας πω πώς, αλλά τα παιδιά είναι ζωντανά, δόξα τω Θεώ, ο άντρας είναι ζωντανός. Η γυναίκα πέθανε, δυστυχώς».

Πέρα από τα σύνορα, η ρωσική αεράμυνα κατέρριψε ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη καθ' οδόν προς τη Μόσχα, αναγκάζοντας τρία αεροδρόμια που εξυπηρετούν την πρωτεύουσα να διακόψουν τις πτήσεις.

Μια αναφερόμενη επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος από την Ουκρανία την Κυριακή άφησε εκτός ρεύματος χιλιάδες κατοίκους κοντά στη Μόσχα, μια σπάνια αντιστροφή των ρωσικών επιθέσεων σε ενεργειακούς στόχους που προκαλούν τακτικά διακοπές ρεύματος σε εκατομμύρια Ουκρανούς.