Από «χασάπης» απίστων στα σαλόνια του Λευκού Οίκου: Όταν ο τζιχαντιστής αλ Σαράα σφάγιαζε Χριστιανούς

Ο πρόεδρος της Συρίας, Αχμέντ αλ Σαράα, έγινε δεκτός χθες στον Λευκό Οίκο από τον Ντόναλντ Τραμπ με τιμές αρχηγού κράτους, δημιουργώντας μία αντιφατική εικόνα, του πρώτου ανοιχτά τζιχαντιστή αρχηγού κράτους που ταξιδεύει στο Οβάλ Γραφείο.

Πλέον ο αλ Σαράα φωτογραφίζεται «αγκαζέ» με διεθνείς ηγέτες, αν και πριν ανέλθει ως επιλαχών της Δύσης για την καθαίρεση του καθεστώτος του Μπασάρ αλ Άσαντ στη Συρία, ήταν γνωστός για τις σφαγές που είχε διατάξει κατά...αντιφρονούντων και απίστων.

Πριν γίνει γνωστός ως αλ Σαράα, ήταν ο Αμπού Μοχάμεντ αλ-Τζολάνι, έχοντας διατελέσει ηγέτης της σουνιτικής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαγιάτ Ταχρίρ αλ-Σαμ.

Αλ Σαράα: Το παρελθόν του «χασάπη» της Συρίας

Ο αλ Σαράα δημιούργησε το Μέτωπο αλ Νούσρα το 2012 με την υποστήριξη της Αλ Κάιντα για την ανατροπή του καθεστώτος Άσαντ στον συριακό εμφύλιο πόλεμο.

Ως εμίρης του Μετώπου, ο αλ-Σαράα έχτισε ένα οχυρό στο βορειοδυτικό Κυβερνείο Ιντλίμπ. Αντιστάθηκε στις προσπάθειες του Αμπού Μπακρ αλ-Μπαγκντάντι να συγχωνεύσει το Μέτωπο αλ-Νούσρα με το Ισλαμικό Κράτος, οδηγώντας σε ένοπλη σύγκρουση μεταξύ των δύο ομάδων.

Το 2016, ο αλ-Σαράα διέκοψε τους δεσμούς της αλ-Νούσρα με την Αλ Κάιντα και ξεκίνησε μια καταστολή των πιστών της. Από τότε που χώρισε με την Αλ Κάιντα, επιδίωξε διεθνή νομιμοποίηση παρουσιάζοντας μια πιο μετριοπαθή άποψη για τον εαυτό του, αποκηρύσσοντας τον τζιχαντισμό εναντίον των δυτικών εθνών και εστιάζοντας στη διακυβέρνηση στη Συρία, ενώ δεσμεύτηκε να προστατεύσει τις μειονότητές της.

Ωστόσο, έως και το αμέσως προηγούμενο διάστημα, ο αλ Τζολάνι επέβλεπε τακτικές «εκκαθαρίσεις» απίστων και αντιφρονούντων, σε ένα ιστορικό γραμμένο με αίμα.

Υπό την ηγεσία του al-Shara'a, το αλ Νούσρα διέπραξε σειρά από καταγεγραμμένα εγκλήματα πολέμου, βομβιστικές επιθέσεις αυτοκτονίας, αναγκαστικές προσηλυτίσεις, εθνοκάθαρση και θρησκευτικές σφαγές εναντίον των χριστιανικών, αλαουιτικών, σιιτικών και δρούζων μειονοτήτων της Συρίας.

Σε αυτές περιλαμβανόταν η βομβιστική επίθεση στο al-Midan τον Ιανουάριο του 2012, η ​​οποία σκότωσε 26 άτομα και τραυμάτισε 63.

Το 2015, μαχητές της αλ Νούσρα σκότωσαν Δρούζους χωρικούς κατά τη σφαγή στο Qalb Loze. Το κρατικό σαουδαραβικό ειδησεογραφικό δίκτυο Al Arabiya ισχυρίστηκε ότι η ηγεσία της al-Nusra καταδίκασε την επίθεση, υποστηρίζοντας ότι οι ενέργειες των επιτιθέμενων ήταν αντίθετες με την πολιτική της οργάνωσης.

Η αλ Νούσρα ήταν επίσης ύποπτη για την εκτέλεση των βομβιστικών επιθέσεων στη Δαμασκό στις 10 Μαΐου 2012, οι οποίες σκότωσαν 55 άτομα και τραυμάτισαν πάνω από 400, και των βομβιστικών επιθέσεων στη Δαμασκό τον Φεβρουάριο του 2013 , οι οποίες σκότωσαν 83 άτομα, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν άμαχοι και παιδιά, και καταδικάστηκαν από τη συριακή αντιπολίτευση.

Τον Ιούνιο του 2013, η αλ Νούσρα ανέλαβε την «επιδρομή και την εκκαθάριση της Χάτλα», κατά την οποία σκοτώθηκαν 30 έως 60 σιίτες πολίτες, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης εκστρατείας θρησκευτικής εκκαθάρισης στην επαρχία Ντεΐρ ελ Ζορ.

Στις 12 Μαΐου 2016, οι αντάρτες με επικεφαλής το Μέτωπο σφαγίασαν 42 πολίτες και επτά πολιτοφύλακες του NDF, ενώ απήγαγαν έως και 70 άτομα, αφού ανέλαβαν τον έλεγχο του αλαουιτικού χωριού Ζαράα στη νότια Χάμα.

Η αλ Νούσρα βρισκόταν επίσης πίσω από βομβιστικές επιθέσεις αυτοκτονίας στον Λίβανο εναντίον Αλαουιτών και σιιτών, συμπεριλαμβανομένων των επιθέσεων στην Τρίπολη, για τις οποίες η ανέλαβε ανοιχτά την ευθύνη, και ήταν ύποπτη για την εκτέλεση της βομβιστικής επίθεσης στη Βηρυτό τον Ιούλιο του 2013 και της βομβιστικής επίθεσης στην ιρανική πρεσβεία στη Βηρυτό το 2013.