Νικολά Σαρκοζί: Εκτός φυλακής μέχρι να εκδικαστεί η έφεση - Οι περιοριστικοί όροι

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο Νικολά Σαρκοζί, έχοντας ολοκληρώσει μόλις 21 ημέρες στη φυλακή, αφού έγινε δεκτό το αίτημα αποφυλάκισής του μέχρι την εκδίκαση της έφεσης που προβλέπεται για τον Μάρτιο.

Στους όρους αποφυλάκισής του περιλαμβάνονται οι τακτικές επισκέψεις στην ανακριτική υπηρεσία αλλά και η απαγόρευση οποιασδήποτε επαφής με εμπλεκομένους της υπόθεσης και με τον υπουργό Δικαιοσύνης της Γαλλίας, που τον είχε επισκεφτεί μάλιστα στη φυλακή.

Με απόφαση του δικαστηρίου, ο Σαρκοζί δεν θα φοράει ηλεκτρονικό βραχιόλι, αλλά ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο αυτό να συμβεί στην περίπτωση καταδίκης του σε άλλη δίκη που αφορά το υπερβολικό προεκλογικό κόστος της καμπάνιας του το 2012.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, την οποία παρακολούθησε μέσω τηλεδιάσκεψης, ο Σαρκοζί χαρακτήρισε τη φυλακή «πολύ σκληρή εμπειρία».

Στην πρώτη του δημόσια δήλωση μετά την αποφυλάκισή του, ανέφερε: «Ο νόμος εφαρμόστηκε. Διοχετεύω όλη μου την ενέργεια σε έναν στόχο – την απόδειξη της αθωότητάς μου. Η αλήθεια θα θριαμβεύσει».