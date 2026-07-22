Από πρόεδρος της FIFA σε Γραμματέας του ΟΗΕ: Η «φοβερή» ιδέα του Τραμπ για τον Ινφαντίνο

Πολλά περιμέναμε να ακούσουμε, αλλά μάλλον η ζωή επιμένει να μας επιφυλάσσει εκπλήξεις. Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ σκέφτεται να προτείνει τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο για να γίνει ο επόμενος γραμματέας του ΟΗΕ, όπως αναφέρει σε δημοσίευμά της η New York Post.

Φαίνεται πως οι δύο άντρς γίνανε «φιλαράκια» κατά την διάρκεια του φετινού Μουντιάλ, ενώ ο Ινφαντίνο προσπαθούσε όντως να κάνει καλή εντύπωση στον Τραμπ. Ο Τραμπ πιστεύει ότι ο Ινφαντίνο «τυγχάνει σεβασμού σε όλο τον κόσμο και αναγνωρίζει ότι διαθέτει ένα ιδιαίτερο χάρισμα να φέρνει τους ανθρώπους κοντά», δήλωσε στην εφημερίδα «The Post» πηγή από το περιβάλλον του προέδρου.

Ο επόμενος Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ θα εκλεγεί φέτος για να διαδεχθεί τον Αντόνιο Γκουτέρες από την Πορτογαλία, ο οποίος αποχωρεί και θα εγκαταλείψει το αξίωμά του στα τέλη Δεκεμβρίου.

Δεν είναι σαφές αν ο Ινφαντίνο επιθυμεί τη θέση και σε ποιον βαθμό ο Τραμπ έχει συζητήσει το θέμα μαζί του.

Ο Τραμπ συχνά έχει επικρίνει τον θεσμό για την αναποτελεσματικότητά του, έχοντας μειώσει τη χρηματοδότηση των ΗΠΑ προς τον οργανισμό. Οι συζητήσεις για αλλαγή ηγεσίας, πραγματοποιούνται εν μέσω εντάσεων μεταξύ του Ισραήλ και των Ηνωμένων Εθνών υπό τον Αντόνιο Γκουτιέρες.