Από τη χλωρίνη στο Depon: Οι μεγαλύτερες «αρλούμπες» που έχει πει ο Ντόναλντ Τραμπ

Ντόναλντ Τραμπ, τι να του προσάψεις και τι να του αναγνωρίσεις πρώτα; Ας ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι είναι ο Αμερικανός πρόεδρος που παρήγαγε τα περισσότερα memes στην ιστορία του διαδικτύου.

Από τον αψυχολόγητο λόγο για τον οποίο αντιπαθεί την AI, μέχρι τις σημερινές του αρλούμπες για την παρακεταμόλη και τον αυτισμό, που έβαλε «φωτιά» στα μπατζάκια υγειονομικών οργανισμών, ο πλανητάρχης έχει την ικανότητα να δυναμιτίζει το κλίμα με κάθε δεύτερη πρότασή του.

Φυσικά οι «άκυρες» δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ εντοπίζονται ήδη από την πανηγυρικά αποτυχημένη πρώτη του θητεία, που είδε περαιτέρω κατάρρευση της οικονομίας και το «θανατικό» από την κακοδιαχείριση του κορονοϊού. Πάμε να δούμε τα «αριστουργήματά» του.

Ο γιατρός προτείνει χλωρίνη

Μία από τις ιστορικότερες στιγμές του Τραμπ στο βήμα των ΗΠΑ ήταν και μία από τις πρώτες του. Ένα λαμπρό παράδειγμα του τι θα ακολουθούσε, ο πρόεδρος πήρε στους ώμους του το βάρος της επιστημονικής ειδικότητας, προτείνοντας, ανερυθρίαστα, στους αξιωματούχους υγείας να μελετήσουν τις ενέσεις χλωρίνης στο ανθρώπινο σώμα ως μέσο καταπολέμησης του κορονοϊού.

Ο λόγος, όπως έχει αναλυθεί εκτενώς, ήταν η πλήρης άγνοια που είχε ο Τραμπ για το πως λειτουργεί η φαρμακολογία και η βιολογία.

Στην ίδια ομιλία, που γινόταν στα πλαίσια παρουσίασης για τον περιορισμό του κορονοϊού, ο Τραμπ αναρωτήθηκε ακόμα αν γίνεται να «βάλεις φως» μέσα στο ανθρώπινο σώμα, επειδή ο ιός εξουδετερώνεται υπό το φως του ήλιου.

Στην ίδια λογική, τα δεδομένα για τον ρόλο των απολυμαντικών στον περιορισμό του κορονοϊού, μάλλον του πέρασαν την ιδέα ότι μία αθώα δόση χλωρίνης ίσως να μην έβλαπτε.

AI... ελευθέρας βοσκής

Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι και πολέμιος της AI (τεχνητή νοημοσύνη), και έχει να κάνει μία πρόταση για τη μετονομασία της, όντας επίσης λάτρης της...οικολογίας:

«Παντού στον κόσμο όλοι μιλούν για την AI, δεν το αντέχω, μου φαίνεται πολύ "τεχνητή". Δεν μου αρέσει καν το όνομα, δεν μου αρέσει το οτιδήποτε τεχνητό, οπότε μπορούμε να το κοιτάξουμε και αυτό;».

Νομίζω του αρέσει το γρασίδι

O πρόεδρος μάς έχει συνηθίσει και στον κατ' εφαπτομένη λόγο του, ο οποίος παράγει μπολλές φορές ξεκαρδιστικά αποτελέσματα. Σε ένα πιο πρόσφατο, και σύντονα με τον ανοιξιάτικο καιρό του Απρίλη του 2025, ο Τραμπ άρχισε να εκθειάζει σε υπερθετικό βαθμό το γρασίδι, μιλώντας για έργα ανάπλασης σε χώρους πρασίνου.

«Θα ξαναφτιάξουμε τα πάρκα και το γρασίδι. Ξέρετε, το γρασίδι ζει και αυτό μία ζωή, όπως και οι άνθρωποι ζουν τη ζωή τους, και η ζωή συτού του γρασιδιού έχει εκλείψει εδώ και καιρό.

Αν δεις τα πάρκα, όπου το γρασίδι είναι κουρασμένο, αποκαμωμένο. θα ξαναφτιάξουμε το γρασίδι με τα καλύτερα γρασίδια. Ξέρω πολλά για το γρασίδι».

Trump: You know, grass has a lifetime like people have a lifetime, and the lifetime of this grass has long been gone. When you look at the parks where the grass is all tired, exhausted. We're going to redo the grass with the finest grasses. I know a lot about grass

Πού έμαθες τη μητρική σου γλώσσα;

Δεν θα πάρουμε καν το θάρρος να πούμε ότι ο Τραμπ ξέρει ότι οι άνθρωποι μιλούν αγγλικά εκτός των ΗΠΑ, αλλά ας του δώσουμε αυτό, για τη Λιβερία λίγοι θα το γνώριζαν.

Σε μία συνάντηση με Αφρικανούς ηγέτες, ο Τραμπ άκουσε με προσοχή τον πρόεδρο της Λιβερίας, Τζόσεφ, Μποακάι, και τον επαίνεσε για τα εξαιρετικά αγγλικά του.

Τραμπ - «Σας ευχαριστώ και, παρεμπιπτόντως, τόσο καλά τα αγγλικά σας, τόσο όμορφα. Πού μάθατε να τα μιλάτε τόσο όμορφα;»

- «Σας ευχαριστώ και, παρεμπιπτόντως, τόσο καλά τα αγγλικά σας, τόσο όμορφα. Πού μάθατε να τα μιλάτε τόσο όμορφα;» Μποακάι - «Στη Λιβερία κ. Τραμπ»

- «Στη Λιβερία κ. Τραμπ» Τραμπ - «Πολύ ενδιαφέρον. Έχω ανθρώπους στην πλευρά μου που δεν τα μιλούν τόσο καλά»

Στη Λιβερία τα αγγλικά είναι επίσημη γλώσσα του κράτους.

Τα pronouns των ποντικιών

Στην πρώτη ομιλία του μετά την ανάληψη των καθηκόντων του τον Ιανουάριο, επαίνεσε τη στάση που είχε κρατήσει στοχοποιώντας πρωτοβουλίες DEI (ποικιλομορφία, ισότητα και ένταξη), τις φορολογικές ελαφρύνσεις και τους εμπορικούς δασμούς.

Ωστόσο, στους θεατές έμεινε η στιγμή που ο πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι η κυβέρνηση Μπάιντεν είχε δαπανήσει 8 εκατομμύρια δολάρια για να κάνει «τα ποντίκια τρανς».

Φυσικά το σχόλιο αποδομήθηκε ανήλεα, καθώς το ιντερνετικό κοινό κατάλαβε ότι ο Τραμπ φαινόταν να το συγχέει τα «μεταγονιδιακά ποντίκια» με κάποια συνωμοσία για μετατροπή των «πάντων» στο αντίθετο φύλο.

Η μετατροπή των ποντικών σε διαγονιδιακά είναι μια επαναστατική διαδικασία με την οποία οι επιστήμονες προσθέτουν ανθρώπινα κύτταρα σε ποντίκια για να τους επιτρέψουν να μελετήσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια την επίδραση μιας ασθένειας στους ανθρώπινους ιστούς.

Τα σημερινά «μεγαλεία»

Πρόσφατα άφησε άναυδους ξανά τους επιστήμονες, συνδέοντας τον αυτισμό με τη λήψη ακεταμινοφαίνης (παρακεταμόλη) κατά την εγκυμοσύνη, χωρίς την παραμικρή επιστημονική τεκμηρίωση.

Με την υγεία εκατομμυρίων ανθρώπων να διακυβεύεται, προέτρεψε τις εγκύους να μην παίρνουν παρακεταμόλη. «Σύμφωνα με μια φήμη – και δεν ξέρω αν ισχύει – δεν έχουν παρακεταμόλη στην Κούβα επειδή δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουν παρακεταμόλη. Λοιπόν, δεν έχουν σχεδόν καθόλου αυτισμό», είπε.

Τις απαράδεκτες δηλώσεις ήρθε άμεσα να διαψεύσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

«Τα στοιχεία δεν παραπέμπουν σε σύνδεση μεταξύ της χρήσης παρακεταμόλης κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης και του αυτισμού και η αξία των εμβολίων που σώζουν ζωές δεν πρέπει να τίθεται σε αμφισβήτηση», δήλωσε εκπρόσωπος του ΠΟΥ.

«Τα στοιχεία δεν παραπέμπουν» σε σύνδεση, δήλωσε ο Ταρίκ Γιασέρεβιτς κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Γενεύη.