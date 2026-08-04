Από την «κορυφή μέχρι τα νύχια» οι έλεγχοι της ICE: Έβαλαν συσκευές παρακολούθησης στα πόδια μεταναστών

Σε άλλο επίπεδο έχει φτάσει η αυθαιρεσία της ICE καθώς, μετά από μια χρονιά σκληρής επιβολής και δολοφονιών στο όνομα της «αυτοάμυνας», τώρα η Υπηρεσία στόχευσε μετανάστες από την Αϊτή στο Οχάιο.

Οι ομάδες μεταναστών άρχισαν να δέχονται κλήσεις από το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, και σε μια προσπάθεια μαζικών απελάσεων Αϊτινών, η ICE τοποθέτησε στους αστραγάλους τους συσκευές παρακολούθησης στα πλαίσια της προσπάθειας επιβολής του νόμου.

Όπως μεταφέρει η Washington Post, η οποία ανέδειξε το ζήτημα, περίπου 50 Αϊτινοί συνελήφθησαν και στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους με αυτές τις ηλεκτρονικές συσκευές ανίχνευσης.

Παράλληλα, τους δόθηκε εντολή να μην ταξιδεύουν πουθενά εκτός ακτίνας 120,7 χιλιομέτρων από τα σπίτια τους. Ένας αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ επιβεβαίωσε την προσπάθεια να καλέσει Αϊτινούς με προσωρινό καθεστώς προστασίας στα γραφεία της ICE, να τους δώσει συσκευές παρακολούθησης αστραγάλων και να τους αφήσει ελεύθερους.

Όλα αυτά έρχονται την περίοδο όπου το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ αποφάσισε τον Ιούνιο ότι η κυβέρνηση Τραμπ θα μπορούσε να τερματίσει την προσωρινή προστασία για περίπου 350.000 Αϊτινούς.

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Υπενθυμίζεται ότι, το Κογκρέσο δημιούργησε προσωρινό καθεστώς προστασίας το 1990 για να προστατεύσει τους μετανάστες στις Ηνωμένες Πολιτείες από την απέλαση σε χώρες που έχουν εμπλακεί σε ένοπλες συγκρούσεις, φυσική καταστροφή ή άλλη έκτακτη κρίση, επιτρέποντάς τους να εργάζονται νόμιμα στις ΗΠΑ για έως και 18 μήνες.

Οι συνήγοροι και οι δικηγόροι μετανάστευσης δήλωσαν ότι οι νέες συλλήψεις στο Οχάιο αντικατοπτρίζουν τις προσπάθειες του ICE να πραγματοποιήσει πιο ήσυχα την εκστρατεία απέλασης του Αμερικανού Προέδρου, όμως παρατηρείται άλλο μοτίβο συγκριτικά με αυτά που ακούσαμε την τελευταία χρονιά. Οι απελάσεις για τους Αϊτινούς γίνονται σταδιακά και «αθόρυβα». Δεν βλέπουμε επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας όπως αυτές στη Μινεάπολη και το Σικάγο.

Τι συμβαίνει στην Αϊτή και πού οφείλεται το κύμα μετανάστευσης

Οι νέοι στόχοι της ICE, οι Αϊτινοί μετανάστες, έχουν χρόνια στην Αμερική. Εκτός από την Λατινική Αμερική, πολλοί εγκαταστάθηκαν στις ΗΠΑ για να ξεφύγουν από την ακραία φτώχεια, την καταστροφική βία των συμμοριών και τις συνέπειες από φυσικές καταστροφές στην πατρίδα τους.

Ειδικότερα, η βία σαρώνει στη νησιωτική χώρα της Καραϊβικής. Τα στοιχεία του ΟΗΕ δείχνουν ότι παρατηρήθηκε μια αύξηση της δραστηριότητας των εγκληματικών ομάδων. Ο ΟΗΕ σημείωσε ότι οι ενέργειες ομάδων αυτοάμυνας και ανοργάνωτων μελών του κινήματος «Bwa Kalé» παρέμειναν μια σημαντική πηγή παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 189 θανάτους ατόμων που κατηγορούνταν για σχέσεις με συμμορίες ή μικροεγκλήματα.

Ο ΟΗΕ εξέφρασε επίσης ανησυχία για τουλάχιστον 802 θανάτους κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων ασφαλείας, με το 20% να είναι πολίτες που χτυπήθηκαν από αδέσποτες σφαίρες. Επιπλέον, 65 εκτελέσεις με συνοπτικές διαδικασίες φέρονται να πραγματοποιήθηκαν από αστυνομικούς και τον Κυβερνητικό Επίτροπο του Μιραγκοάν.

Ταυτόχρονα, η σεξουαλική βία επίσης σαρώνει. Περισσότερες από 333 γυναίκες και κορίτσια επέζησαν από σεξουαλική βία, το 96% των οποίων βιάστηκαν, συχνά ομαδικά από συμμορίες. Τουλάχιστον 35 παιδιά σκοτώθηκαν και δέκα άλλα τραυματίστηκαν, κατά τη διάρκεια επιθέσεων συμμοριών, αστυνομικών επιχειρήσεων ή πράξεων αυτοκτονίας. Πολλά επίσης διακινήθηκαν και στρατολογήθηκαν βίαια από συμμορίες.