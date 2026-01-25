Αποκαλύφθηκαν οι τελευταίες λέξεις του serial killer Τεντ Μπάντι πριν εκτελεστεί

Ο Τεντ Μπάντι αποτελεί μία από τις πιο ιδιαίτερες περιπτώσεις serial killer στην ιστορία του παγκόσμιου εγκλήματος. Έχει χαρακτηριστεί μεταξύ άλλων ως «κατά συρροή δολοφόνος», «βιαστής», «νεκρόφιλος», «απαγωγέας», «διαρρήκτης» και πολλά άλλα.

Όσοι ωστόσο μελέτησαν την περίπτωση του διαβόητου δολοφόνου, που εκτελέστηκε τον Γενάρη του 1989, σημειώνουν πως είναι μια περίπτωση ενός πανέξυπνου ανθρώπου που ξαφνικά... γυρίζει ο διακόπτης και μεταμορφώνεται σε αιμοσταγές κτήνος.

Τις προηγούμενες ημέρες, 36 χρόνια μετά από την εκτέλεσή του, στις 24 Ιανουαρίου του 1989, αποκαλύφθηκαν ποια ήταν τα τελευταία λόγια που είπε πριν κοπεί το νήμα της ζωής του. Σημειώνεται πως ο Τεντ Μπάντι μόνο λίγο πριν εκτελεστεί, παραδέχθηκε πως ήταν ένοχος και άφησε να εννοηθεί πως τα θύματά του μπορεί να είναι πολλά περισσότερα.

Τεντ Μπάντι: Τα τελευταία λόγια στην ηλεκτρική καρέκλα

Ο Τεντ Μπάντι εκτελέστηκε στην ηλεκτρική καρέκλα αφού πέρασε χρόνια στην πτέρυγα των μελλοθανάτων στη Φλόριντα. Τα τελευταία του λόγια ήταν απροσδόκητα γαλήνια. Λίγο πριν από την εκτέλεση, ρωτήθηκε αν επιθυμούσε να κάνει κάποια τελευταία δήλωση και εκείνος απάντησε: «Θα ήθελα να δώσεις την αγάπη μου στην οικογένεια και στους φίλους μου».

Ενώ η συμπεριφορά του δολοφόνου μπορεί να ήταν ψύχραιμη και σιωπηλή, οι σκηνές έξω από τις φυλακές της Φλόριντα δεν ήταν καθόλου ήρεμες, με εκατοντάδες ανθρώπους να έχουν συγκεντρωθεί. Η αναγγελία του θανάτου του έγινε αφορμή για πανηγυρισμούς!

Κράτησαν τον εγκέφαλό του

Αξίζει να σημειωθεί πως μετά από την εκτέλεσή του, επιστήμονες κράτησαν τον εγκέφαλό του ώστε να τον εξετάσουν. Πραγματοποιήθηκαν πολλά πειράματα ώστε να δουν τι μπορεί να τον οδήγησε σε αυτή τη συμπεριφορά. Υπήρχαν τότε μελέτες που συνέδεαν εγκεφαλικούς τραυματισμούς με την εγκληματικότητα.

Ο Μπάντι είχε πει στην αστυνομία πως όταν ένιωθε την επιθυμία να σκοτώσει και να βιάσει ένιωθε να ένα κύμα να πλημμυρίζει τον εγκέφαλό του. Το συνέκρινε με τον εθισμό στα ναρκωτικά. Κι όμως. Οι επιστήμονες δεν βρήκαν κάτι. Όλα ήταν εντελώς φυσιολογικά καθώς στον εγκέφαλό του δεν υπήρχαν ούτε τραυματισμοί ούτε παραμορφώσεις.

«Ήταν ένας φυσιολογικός άνθρωπος που μεταμορφώθηκε σε κτήνος. Ήταν ένα «σαδιστικό άτομο που λάμβανε ευχαρίστηση από τον ανθρώπινο πόνο και τον έλεγχο, έως θανάτου, που ασκούσε πάνω στα θύματά του» όπως τον περιέγραψε η βιογράφος Ανν Ρούλ. Ήταν «ο πιο ανηλεής μπάσταρδος που θα γνωρίσετε ποτέ» όπως είπε ο ίδιος για τον εαυτό του...

